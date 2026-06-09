Іран збив американський гелікоптер Apache над Ормузькою протокою, США змушені відповісти, - Трамп
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що іранські збройні сили збили американський бойовий гелікоптер Apache поблизу Ормузької протоки та анонсував невідворотну силову відповідь.
Про це глава Білого дому заявив у своєму зверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.
Удар по американському Apache та стан екіпажу
За словами американського лідера, інцидент стався під час виконання планового завдання з патрулювання повітряного простору над акваторією Ормузької протоки, яка є ключовою артерією для світового експорту нафти. Під удар потрапив ударний гелікоптер AH-64 Apache.
"Мене щойно поінформували наші великі військові, що минулої ночі іранці збили один із наших високотехнологічних вертольотів Apache, який виконував патрулювання над Ормузькою протокою", - зазначив президент США.
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На борту перебували двоє американських пілотів. Під час падіння гелікоптера обидва члени екіпажу вижили і не зазнали серйозних ушкоджень, додав Трамп.
Анонс військової відповіді США
Попри те, що людських втрат вдалося уникнути, Трамп дав зрозуміти, що Вашингтон розцінює дії Тегерана як прямий акт агресії проти збройних сил США. Американська сторона не збирається залишати цей інцидент без суворої реакції.
"Сполучені Штати будуть змушені відповісти на цю атаку. Ми змушені відреагувати", - додав Трамп.
Що передувало?
- Раніше американські ЗМІ повідомили, що поблизу Ормузької протоки розбився бойовий гелікоптер американської армії Apache.
- Американська армія використовувала Apache для протидії в Ормузькій протоці, яку Іран закрив після початку війни зі США та Ізраїлем. Ці гелікоптери патрулювали протоку для стримування атак малих човнів та збивання дронів.
Втрата цього вертольота стала першою для США під час війни з Іраном. Загалом за час бойових дій від кінця лютого американська авіація зазнала низки втрат.
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cnbc.com
Двоє американських чиновників заявили, що армійський вертоліт, збитий біля узбережжя Оману, був збитий іранським безпілотником.
Інше джерело, знайоме з інцидентом, повідомило, що іранський безпілотник Shahed вразив американський вертоліт. Один із американських чиновників зазначив, що невідомо, чи безпілотник цілеспрямовано націлився на Apache, чи це сталося випадково.
Двоє членів екіпажу вертольота були врятовані безпілотним катером, повідомили раніше у вівторок у військових США.
Це такий план був, коли бі-бі підговорив діда на авантюру?
Б.я ! Аби тепер знову не повернувся
В даному випадку забуваючи, що " мирний " гелікоптер обстріляв ракетами судно в міжнародних водах.
Потім потрібна була швидка перемога для відновлення реноме (історія з Мадуро), після чого головокружіння від успіху і вступ/втягнення США в плани Ізраїлю (без консультацій з країнами НАТО). Обламані роги спонукають на чергову "швидку перемогу" для відновлення реноме і на горизонті спливає Куба (де може бути ще одне "обламування рогів").
При всьому цьому безладі США згортають свої програми по підтримці країн по всьому світу і туди відразу заходить Китай (юань).
Репутація США наближається до плінтусу, статки сім'ї Трампа наближаються до стелі.
Хто небудь! Скажіть, що в мене дах поїхав і все те, що я навів вище - то плоди моєї уяви!
это перемирие.
щл всрався
трампон прикізжиний