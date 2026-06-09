УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Трамп про Іран Операція США проти Ірану
4 582 29

Іран збив американський гелікоптер Apache над Ормузькою протокою, США змушені відповісти, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що іранські збройні сили збили американський бойовий гелікоптер Apache поблизу Ормузької протоки та анонсував невідворотну силову відповідь.

Про це глава Білого дому заявив у своєму зверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Удар по американському Apache та стан екіпажу

За словами американського лідера, інцидент стався під час виконання планового завдання з патрулювання повітряного простору над акваторією Ормузької протоки, яка є ключовою артерією для світового експорту нафти. Під удар потрапив ударний гелікоптер AH-64 Apache.

"Мене щойно поінформували наші великі військові, що минулої ночі іранці збили один із наших високотехнологічних вертольотів Apache, який виконував патрулювання над Ормузькою протокою", - зазначив президент США.

  • На борту перебували двоє американських пілотів. Під час падіння гелікоптера обидва члени екіпажу вижили і не зазнали серйозних ушкоджень, додав Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив про "повну перемогу" над Іраном найближчими тижнями

Анонс військової відповіді США

Попри те, що людських втрат вдалося уникнути, Трамп дав зрозуміти, що Вашингтон розцінює дії Тегерана як прямий акт агресії проти збройних сил США. Американська сторона не збирається залишати цей інцидент без суворої реакції.

"Сполучені Штати будуть змушені відповісти на цю атаку. Ми змушені відреагувати", - додав Трамп.

Також читайте: Ізраїль та Іран мають негайно припинити удари, - Трамп

Що передувало?

  • Раніше американські ЗМІ повідомили, що поблизу Ормузької протоки розбився бойовий гелікоптер американської армії Apache.
  • Американська армія використовувала Apache для протидії в Ормузькій протоці, яку Іран закрив після початку війни зі США та Ізраїлем. Ці гелікоптери патрулювали протоку для стримування атак малих човнів та збивання дронів.

Втрата цього вертольота стала першою для США під час війни з Іраном. Загалом за час бойових дій від кінця лютого американська авіація зазнала низки втрат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп застерігає Нетаньягу від ударів по Ірану у відповідь: Ми дуже близькі до угоди

Трамп заявив, що Іран збив гелікоптер AH-64 Apache в районі Ормузької протоки

Автор: 

Іран (3478) США (26710) Трамп Дональд (8918) вертоліт (917) Ормузька протока (201)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
Не можна ні в якому разі відповідати, а то чудова угода яка на завершальній стадії, може зірватись
показати весь коментар
09.06.2026 20:13 Відповісти
+9
Суворо та невідворотно....продовжити переговори!! Угода близько! Але далеко!
показати весь коментар
09.06.2026 20:14 Відповісти
+7
******* эскалація!
показати весь коментар
09.06.2026 20:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бідний, ще не догнав, яка величина середнього іранського пальця.
показати весь коментар
09.06.2026 20:11 Відповісти
Не можна ні в якому разі відповідати, а то чудова угода яка на завершальній стадії, може зірватись
показати весь коментар
09.06.2026 20:13 Відповісти
******* эскалація!
показати весь коментар
09.06.2026 20:14 Відповісти
Цікаво чим збили? 🤔
показати весь коментар
09.06.2026 20:14 Відповісти
Шахедом. Я не жартую.
показати весь коментар
09.06.2026 22:06 Відповісти
Суворо та невідворотно....продовжити переговори!! Угода близько! Але далеко!
показати весь коментар
09.06.2026 20:14 Відповісти
На *** ти туди поліз??? Тепер кожний мишачий пук у Ормузькій Протоці піднімає ціну на нафту.
показати весь коментар
09.06.2026 20:18 Відповісти
Центральне командування США (CENTCOM) наразі проводить офіційне розслідування, щоб остаточно встановити, чи був борт уражений вогнем супротивника, чи катастрофа сталася через технічну несправність

cnbc.com
показати весь коментар
09.06.2026 20:21 Відповісти
CNN
Двоє американських чиновників заявили, що армійський вертоліт, збитий біля узбережжя Оману, був збитий іранським безпілотником.

Інше джерело, знайоме з інцидентом, повідомило, що іранський безпілотник Shahed вразив американський вертоліт. Один із американських чиновників зазначив, що невідомо, чи безпілотник цілеспрямовано націлився на Apache, чи це сталося випадково.

Двоє членів екіпажу вертольота були врятовані безпілотним катером, повідомили раніше у вівторок у військових США.
показати весь коментар
09.06.2026 21:03 Відповісти
Буде відповідь - я не терпіла - Трамп
показати весь коментар
09.06.2026 20:22 Відповісти
Треба посадити трампа в такий вертоліт і нехай патрулює протоку.
Це такий план був, коли бі-бі підговорив діда на авантюру?
показати весь коментар
09.06.2026 20:23 Відповісти
Так ти ж вчора казав Нітаньяху, щоб той по полотенцях не стрілляв
показати весь коментар
09.06.2026 20:26 Відповісти
Іудеям, забороняв відповідати на обстріли балістикою! А тут всього-навсього, гелікоптер збитий російським ЗРКа і вже все!, війна...
показати весь коментар
09.06.2026 20:27 Відповісти
високотехнологічний...вижили... не зазнали.. ну звичайно-звичайно це ж Гамерика!
показати весь коментар
09.06.2026 20:27 Відповісти
Ну нарешті! А то цей гребаний пісділ через 2-3 неділі тягнувся б вічність. Коли він від нас відчепився навіть якось легше дихати стало...
Б.я ! Аби тепер знову не повернувся
показати весь коментар
09.06.2026 20:32 Відповісти
Кожний злочинець починає розповідь з того, як йому дали по фейсу.
В даному випадку забуваючи, що " мирний " гелікоптер обстріляв ракетами судно в міжнародних водах.
показати весь коментар
09.06.2026 20:32 Відповісти
Чергова перемога над Іраном під загрозою! Святкування власного 80-ти річчя під приводом 250-ти річчя незалежності під загрозою! Портрет на купюрі в 250 долярів під загрозою! Пам'ятникі по всій країні підзагрозою! Новий лінкор свого імені під загрозою! Осінні вибори під загрозою! І все це через бажання швидкої перемоги у війні московитів проти України шляхом примусу України (припинення поставок військової допомоги, лігітимізація злочинця в Анкориджі, тиск на країни ЄС та Об'єднане Королівство, невведення санкцій проти "свого друга Вови" і його країни і ще багато чого) до погодження на капітулятивні умови "гарного хлопа Вови з Кремля"...
Потім потрібна була швидка перемога для відновлення реноме (історія з Мадуро), після чого головокружіння від успіху і вступ/втягнення США в плани Ізраїлю (без консультацій з країнами НАТО). Обламані роги спонукають на чергову "швидку перемогу" для відновлення реноме і на горизонті спливає Куба (де може бути ще одне "обламування рогів").
При всьому цьому безладі США згортають свої програми по підтримці країн по всьому світу і туди відразу заходить Китай (юань).
Репутація США наближається до плінтусу, статки сім'ї Трампа наближаються до стелі.

Хто небудь! Скажіть, що в мене дах поїхав і все те, що я навів вище - то плоди моєї уяви!
показати весь коментар
09.06.2026 20:35 Відповісти
Забыл набережную в Вашингтоне им. псины.
показати весь коментар
09.06.2026 20:47 Відповісти
блаженны писдилеры, ибо их есть царствие небесное
показати весь коментар
09.06.2026 20:38 Відповісти
ранці збили один із наших високотехнологічних вертольотів Apache, який виконував патрулювання над Ормузькою протокою", - зазначив президент США. "ТРАМПЛО" Дурний,ЯК "ПРОБКА" Це в чалмоносців високотехнологічна зброя для знищення американських гвинтокрилів.які вони тепер будуть використовувати завжди.знищуючи патрулів на гвинтокрилах
показати весь коментар
09.06.2026 20:40 Відповісти
Ну, нарешті, а то х-ло уже весь испереживался - больно затянулось

это перемирие.
показати весь коментар
09.06.2026 20:42 Відповісти
Та цього старого хворого на всю голову пінгвіна у Світі вже всерйоз ніхто не сприймає, тим більше диктаторські режими.
показати весь коментар
09.06.2026 20:50 Відповісти
Хороша площадка для чінарів та кацапів по випробовуванню своєї зброї проти сша
показати весь коментар
09.06.2026 20:59 Відповісти
Ну що за де...л вірити ісламським мерзотникам себе мати у всі дирки мізків немає
показати весь коментар
09.06.2026 21:07 Відповісти
Щоб збити АН-64 - то ще вміти треба. Це не якийсь гівньльот типу Ка-52, він броньований. Трампло ж вже заявило про швидку прекрасну і чудову перемогу. Це, мабуть, перші ознаки її.
показати весь коментар
09.06.2026 21:11 Відповісти
Ща позвоне Нетаньягу і скаже щоб не бив
показати весь коментар
09.06.2026 21:19 Відповісти
Поганий він учень у свого боса ..уйла. Ні щоб просто - а що з Апачем? - він упав. І головнокомандувач Альцгеймер переміг
показати весь коментар
09.06.2026 21:39 Відповісти
так відвовідай..
щл всрався
трампон прикізжиний
показати весь коментар
09.06.2026 21:43 Відповісти
 
 