Іран збив американський гелікоптер Apache над Ормузькою протокою, США змушені відповісти, - Трамп

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що іранські збройні сили збили американський бойовий гелікоптер Apache поблизу Ормузької протоки та анонсував невідворотну силову відповідь.

Про це глава Білого дому заявив у своєму зверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Удар по американському Apache та стан екіпажу

За словами американського лідера, інцидент стався під час виконання планового завдання з патрулювання повітряного простору над акваторією Ормузької протоки, яка є ключовою артерією для світового експорту нафти. Під удар потрапив ударний гелікоптер AH-64 Apache.

"Мене щойно поінформували наші великі військові, що минулої ночі іранці збили один із наших високотехнологічних вертольотів Apache, який виконував патрулювання над Ормузькою протокою", - зазначив президент США.

На борту перебували двоє американських пілотів. Під час падіння гелікоптера обидва члени екіпажу вижили і не зазнали серйозних ушкоджень, додав Трамп.

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Анонс військової відповіді США

Попри те, що людських втрат вдалося уникнути, Трамп дав зрозуміти, що Вашингтон розцінює дії Тегерана як прямий акт агресії проти збройних сил США. Американська сторона не збирається залишати цей інцидент без суворої реакції.

"Сполучені Штати будуть змушені відповісти на цю атаку. Ми змушені відреагувати", - додав Трамп.

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Що передувало?

Раніше американські ЗМІ повідомили, що поблизу Ормузької протоки розбився бойовий гелікоптер американської армії Apache.

Американська армія використовувала Apache для протидії в Ормузькій протоці, яку Іран закрив після початку війни зі США та Ізраїлем. Ці гелікоптери патрулювали протоку для стримування атак малих човнів та збивання дронів.

Втрата цього вертольота стала першою для США під час війни з Іраном. Загалом за час бойових дій від кінця лютого американська авіація зазнала низки втрат.

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