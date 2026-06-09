Иран сбил американский вертолет Apache над Ормузским проливом, США вынуждены ответить, - Трамп
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что иранские вооруженные силы сбили американский боевой вертолет Apache вблизи Ормузского пролива, и объявил о неизбежном силовом ответе.
Об этом глава Белого дома заявил в своем обращении, сообщает Цензор.НЕТ.
Удар по американскому Apache и состояние экипажа
По словам американского лидера, инцидент произошел во время выполнения плановой задачи по патрулированию воздушного пространства над акваторией Ормузского пролива, который является ключевой артерией для мирового экспорта нефти. Под удар попал ударный вертолет AH-64 Apache.
"Меня только что проинформировали наши великие военные, что прошлой ночью иранцы сбили один из наших высокотехнологичных вертолетов Apache, который патрулировал над Ормузским проливом", — отметил президент США.
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На борту находились два американских пилота. Во время падения вертолета оба члена экипажа выжили и не получили серьезных повреждений, добавил Трамп.
Анонс военного ответа США
Несмотря на то, что человеческих потерь удалось избежать, Трамп дал понять, что Вашингтон расценивает действия Тегерана как прямой акт агрессии против вооруженных сил США. Американская сторона не собирается оставлять этот инцидент без строгой реакции.
"Соединенные Штаты будут вынуждены ответить на эту атаку. Мы вынуждены отреагировать", — добавил Трамп.
Что предшествовало?
- Ранее американские СМИ сообщили, что вблизи Ормузского пролива разбился боевой вертолет американской армии Apache.
- Американская армия использовала Apache для противодействия в Ормузском проливе, который Иран закрыл после начала войны с США и Израилем. Эти вертолеты патрулировали пролив для сдерживания атак малых судов и сбивания дронов.
Потеря этого вертолета стала первой для США во время войны с Ираном. Всего за время боевых действий с конца февраля американская авиация понесла ряд потерь.
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cnbc.com
Двоє американських чиновників заявили, що армійський вертоліт, збитий біля узбережжя Оману, був збитий іранським безпілотником.
Інше джерело, знайоме з інцидентом, повідомило, що іранський безпілотник Shahed вразив американський вертоліт. Один із американських чиновників зазначив, що невідомо, чи безпілотник цілеспрямовано націлився на Apache, чи це сталося випадково.
Двоє членів екіпажу вертольота були врятовані безпілотним катером, повідомили раніше у вівторок у військових США.
Це такий план був, коли бі-бі підговорив діда на авантюру?
Б.я ! Аби тепер знову не повернувся
В даному випадку забуваючи, що " мирний " гелікоптер обстріляв ракетами судно в міжнародних водах.
Потім потрібна була швидка перемога для відновлення реноме (історія з Мадуро), після чого головокружіння від успіху і вступ/втягнення США в плани Ізраїлю (без консультацій з країнами НАТО). Обламані роги спонукають на чергову "швидку перемогу" для відновлення реноме і на горизонті спливає Куба (де може бути ще одне "обламування рогів").
При всьому цьому безладі США згортають свої програми по підтримці країн по всьому світу і туди відразу заходить Китай (юань).
Репутація США наближається до плінтусу, статки сім'ї Трампа наближаються до стелі.
Хто небудь! Скажіть, що в мене дах поїхав і все те, що я навів вище - то плоди моєї уяви!
это перемирие.