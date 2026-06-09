Иран сбил американский вертолет Apache над Ормузским проливом, США вынуждены ответить, - Трамп

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что иранские вооруженные силы сбили американский боевой вертолет Apache вблизи Ормузского пролива, и объявил о неизбежном силовом ответе.

Об этом глава Белого дома заявил в своем обращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Удар по американскому Apache и состояние экипажа

По словам американского лидера, инцидент произошел во время выполнения плановой задачи по патрулированию воздушного пространства над акваторией Ормузского пролива, который является ключевой артерией для мирового экспорта нефти. Под удар попал ударный вертолет AH-64 Apache.

"Меня только что проинформировали наши великие военные, что прошлой ночью иранцы сбили один из наших высокотехнологичных вертолетов Apache, который патрулировал над Ормузским проливом", — отметил президент США.

На борту находились два американских пилота. Во время падения вертолета оба члена экипажа выжили и не получили серьезных повреждений, добавил Трамп.

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Анонс военного ответа США

Несмотря на то, что человеческих потерь удалось избежать, Трамп дал понять, что Вашингтон расценивает действия Тегерана как прямой акт агрессии против вооруженных сил США. Американская сторона не собирается оставлять этот инцидент без строгой реакции.

"Соединенные Штаты будут вынуждены ответить на эту атаку. Мы вынуждены отреагировать", — добавил Трамп.

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Что предшествовало?

Ранее американские СМИ сообщили, что вблизи Ормузского пролива разбился боевой вертолет американской армии Apache.

Американская армия использовала Apache для противодействия в Ормузском проливе, который Иран закрыл после начала войны с США и Израилем. Эти вертолеты патрулировали пролив для сдерживания атак малых судов и сбивания дронов.

Потеря этого вертолета стала первой для США во время войны с Ираном. Всего за время боевых действий с конца февраля американская авиация понесла ряд потерь.

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