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Новости Трамп об Иране Операция США против Ирана
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Иран сбил американский вертолет Apache над Ормузским проливом, США вынуждены ответить, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что иранские вооруженные силы сбили американский боевой вертолет Apache вблизи Ормузского пролива, и объявил о неизбежном силовом ответе.

Об этом глава Белого дома заявил в своем обращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Удар по американскому Apache и состояние экипажа

По словам американского лидера, инцидент произошел во время выполнения плановой задачи по патрулированию воздушного пространства над акваторией Ормузского пролива, который является ключевой артерией для мирового экспорта нефти. Под удар попал ударный вертолет AH-64 Apache.

"Меня только что проинформировали наши великие военные, что прошлой ночью иранцы сбили один из наших высокотехнологичных вертолетов Apache, который патрулировал над Ормузским проливом", — отметил президент США.

  • На борту находились два американских пилота. Во время падения вертолета оба члена экипажа выжили и не получили серьезных повреждений, добавил Трамп.

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Анонс военного ответа США

Несмотря на то, что человеческих потерь удалось избежать, Трамп дал понять, что Вашингтон расценивает действия Тегерана как прямой акт агрессии против вооруженных сил США. Американская сторона не собирается оставлять этот инцидент без строгой реакции.

"Соединенные Штаты будут вынуждены ответить на эту атаку. Мы вынуждены отреагировать", — добавил Трамп.

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Что предшествовало?

  • Ранее американские СМИ сообщили, что вблизи Ормузского пролива разбился боевой вертолет американской армии Apache.
  • Американская армия использовала Apache для противодействия в Ормузском проливе, который Иран закрыл после начала войны с США и Израилем. Эти вертолеты патрулировали пролив для сдерживания атак малых судов и сбивания дронов.

Потеря этого вертолета стала первой для США во время войны с Ираном. Всего за время боевых действий с конца февраля американская авиация понесла ряд потерь.

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Трамп заявил, что Иран сбил вертолет AH-64 Apache в районе Ормузского пролива

Автор: 

Иран (2969) США (29530) Трамп Дональд (8182) вертолёт (1134) Ормузский пролив (159)
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Топ комментарии
+18
Не можна ні в якому разі відповідати, а то чудова угода яка на завершальній стадії, може зірватись
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09.06.2026 20:13 Ответить
+5
Суворо та невідворотно....продовжити переговори!! Угода близько! Але далеко!
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09.06.2026 20:14 Ответить
+4
******* эскалація!
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09.06.2026 20:14 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Бідний, ще не догнав, яка величина середнього іранського пальця.
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09.06.2026 20:11 Ответить
Не можна ні в якому разі відповідати, а то чудова угода яка на завершальній стадії, може зірватись
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09.06.2026 20:13 Ответить
******* эскалація!
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09.06.2026 20:14 Ответить
Цікаво чим збили? 🤔
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09.06.2026 20:14 Ответить
Суворо та невідворотно....продовжити переговори!! Угода близько! Але далеко!
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09.06.2026 20:14 Ответить
На *** ти туди поліз??? Тепер кожний мишачий пук у Ормузькій Протоці піднімає ціну на нафту.
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09.06.2026 20:18 Ответить
Центральне командування США (CENTCOM) наразі проводить офіційне розслідування, щоб остаточно встановити, чи був борт уражений вогнем супротивника, чи катастрофа сталася через технічну несправність

cnbc.com
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09.06.2026 20:21 Ответить
CNN
Двоє американських чиновників заявили, що армійський вертоліт, збитий біля узбережжя Оману, був збитий іранським безпілотником.

Інше джерело, знайоме з інцидентом, повідомило, що іранський безпілотник Shahed вразив американський вертоліт. Один із американських чиновників зазначив, що невідомо, чи безпілотник цілеспрямовано націлився на Apache, чи це сталося випадково.

Двоє членів екіпажу вертольота були врятовані безпілотним катером, повідомили раніше у вівторок у військових США.
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09.06.2026 21:03 Ответить
Буде відповідь - я не терпіла - Трамп
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09.06.2026 20:22 Ответить
Треба посадити трампа в такий вертоліт і нехай патрулює протоку.
Це такий план був, коли бі-бі підговорив діда на авантюру?
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09.06.2026 20:23 Ответить
Так ти ж вчора казав Нітаньяху, щоб той по полотенцях не стрілляв
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09.06.2026 20:26 Ответить
Іудеям, забороняв відповідати на обстріли балістикою! А тут всього-навсього, гелікоптер збитий російським ЗРКа і вже все!, війна...
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09.06.2026 20:27 Ответить
високотехнологічний...вижили... не зазнали.. ну звичайно-звичайно це ж Гамерика!
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09.06.2026 20:27 Ответить
Ну нарешті! А то цей гребаний пісділ через 2-3 неділі тягнувся б вічність. Коли він від нас відчепився навіть якось легше дихати стало...
Б.я ! Аби тепер знову не повернувся
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09.06.2026 20:32 Ответить
Кожний злочинець починає розповідь з того, як йому дали по фейсу.
В даному випадку забуваючи, що " мирний " гелікоптер обстріляв ракетами судно в міжнародних водах.
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09.06.2026 20:32 Ответить
Чергова перемога над Іраном під загрозою! Святкування власного 80-ти річчя під приводом 250-ти річчя незалежності під загрозою! Портрет на купюрі в 250 долярів під загрозою! Пам'ятникі по всій країні підзагрозою! Новий лінкор свого імені під загрозою! Осінні вибори під загрозою! І все це через бажання швидкої перемоги у війні московитів проти України шляхом примусу України (припинення поставок військової допомоги, лігітимізація злочинця в Анкориджі, тиск на країни ЄС та Об'єднане Королівство, невведення санкцій проти "свого друга Вови" і його країни і ще багато чого) до погодження на капітулятивні умови "гарного хлопа Вови з Кремля"...
Потім потрібна була швидка перемога для відновлення реноме (історія з Мадуро), після чого головокружіння від успіху і вступ/втягнення США в плани Ізраїлю (без консультацій з країнами НАТО). Обламані роги спонукають на чергову "швидку перемогу" для відновлення реноме і на горизонті спливає Куба (де може бути ще одне "обламування рогів").
При всьому цьому безладі США згортають свої програми по підтримці країн по всьому світу і туди відразу заходить Китай (юань).
Репутація США наближається до плінтусу, статки сім'ї Трампа наближаються до стелі.

Хто небудь! Скажіть, що в мене дах поїхав і все те, що я навів вище - то плоди моєї уяви!
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09.06.2026 20:35 Ответить
Забыл набережную в Вашингтоне им. псины.
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09.06.2026 20:47 Ответить
блаженны писдилеры, ибо их есть царствие небесное
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09.06.2026 20:38 Ответить
ранці збили один із наших високотехнологічних вертольотів Apache, який виконував патрулювання над Ормузькою протокою", - зазначив президент США. "ТРАМПЛО" Дурний,ЯК "ПРОБКА" Це в чалмоносців високотехнологічна зброя для знищення американських гвинтокрилів.які вони тепер будуть використовувати завжди.знищуючи патрулів на гвинтокрилах
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09.06.2026 20:40 Ответить
Ну, нарешті, а то х-ло уже весь испереживался - больно затянулось

это перемирие.
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09.06.2026 20:42 Ответить
Та цього старого хворого на всю голову пінгвіна у Світі вже всерйоз ніхто не сприймає, тим більше диктаторські режими.
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09.06.2026 20:50 Ответить
Хороша площадка для чінарів та кацапів по випробовуванню своєї зброї проти сша
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09.06.2026 20:59 Ответить
Ну що за де...л вірити ісламським мерзотникам себе мати у всі дирки мізків немає
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09.06.2026 21:07 Ответить
Щоб збити АН-64 - то ще вміти треба. Це не якийсь гівньльот типу Ка-52, він броньований. Трампло ж вже заявило про швидку прекрасну і чудову перемогу. Це, мабуть, перші ознаки її.
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09.06.2026 21:11 Ответить
Ща позвоне Нетаньягу і скаже щоб не бив
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09.06.2026 21:19 Ответить
 
 