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Новости Удар Израиля по Ирану Атаки Ирана на Израиль
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Израиль и Иран должны немедленно прекратить удары, - Трамп

Трамп призвал Иран и Израиль остановиться

Президент США Дональд Трамп призвал Иран и Израиль воздержаться от нанесения ударов по территории друг друга.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

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Что говорит Трамп?

"Израиль и Иран должны немедленно прекратить "обстрелы", - написал он.

Читайте также: Я не гарантировал, что войн не будет. Зачем бы я тогда создавал самую сильную армию в мире? - Трамп

Что предшествовало?

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует провести телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и призвать его воздержаться от ответного удара по Ирану после ракетной атаки Тегерана на северные районы Израиля, которая произошла вечером.

Напомним, вечером 7 июня Иран впервые с момента апрельского перемирия осуществил ракетный обстрел территории Израиля.

Трамп скрин

Читайте: Цены на нефть пошли вниз после того, как Ливан и Израиль договорились о прекращении огня

Автор: 

Израиль (2245) Иран (2966) Трамп Дональд (8179)
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Топ комментарии
+15
Вайна - стой, раз два.....
ДБІЛОІД БЛД
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08.06.2026 12:52 Ответить
+10
і тут не вдається зупинити. Треба терміново з Кубою спробувати.
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08.06.2026 12:53 Ответить
+9
Всі вороги США послали Трампа на#уй!
Тепер естафету переймають союзники США.
Після виборів в листопаді, Трампа вже будуть посилати друзі.🤷‍♂️
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08.06.2026 12:58 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Вайна - стой, раз два.....
ДБІЛОІД БЛД
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08.06.2026 12:52 Ответить
і тут не вдається зупинити. Треба терміново з Кубою спробувати.
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08.06.2026 12:53 Ответить
Зробить 51-м штатом чи розпочати 12-ту війну?Буде Трампова дюжина-12,а чортова -13.
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08.06.2026 13:01 Ответить
Этому рыжему поцу не говорили, что от имени Ирана по Израилю бьёт Хезболла?
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08.06.2026 12:57 Ответить
Всі вороги США послали Трампа на#уй!
Тепер естафету переймають союзники США.
Після виборів в листопаді, Трампа вже будуть посилати друзі.🤷‍♂️
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08.06.2026 12:58 Ответить
У Тромба немає друзів. Є тільки партнери по кориту які його бояться. Да і сім'я Тромба, зокрема Меланія вже його посилає.
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08.06.2026 13:19 Ответить
Дуже добра ілюстрація того, як буде діяти Трамп, якщо наші геніальні можновладці підпишуть договорнячок про припинення вогню. Рашисти будуть бити по ЗСУ, а Трамп буде закликати обидві сторони до припинення вогню. В підсумку, ординцям все зійде з рук, а наших вояків і далі ховати на кладовищах навіть під т. зв. припинення вогню. Це смертельна пастка для держави. Перемир'я потрібно олігархам і корупциоенрам, щоб перевести кошти за кордон під час паузи і втекти. А народ залишиться сам на сам з скаженою Рашкою. А Європа буде висловлювати занепокоєння.
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08.06.2026 12:59 Ответить
О, і ці двоє граються в пісочниці?
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08.06.2026 13:00 Ответить
Тебе вже ніхто не сприймає, клоун ти старий😂, все "ваша величність" припливла...
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08.06.2026 13:01 Ответить
ги, а наступним кроком доня стане посередником у переговорах ізраілю та ірану. давай, доня, 24 години і час завершити цю війну!
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08.06.2026 13:04 Ответить
Право наносити удари по територіях інших держав має Трамп, тільки Трамп, і ніхто, крім Трампа!
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08.06.2026 13:06 Ответить
На трампона давно покладений великий обрізаний хер.
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08.06.2026 13:07 Ответить
і навіть його зять на нього напевно його ложив..
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08.06.2026 13:28 Ответить
Та й не тільки обрізаний, вже всі поклали. Тільки американські сраколизи з оточення продовжують співати гімни і кантати "найкращому, найрозумнішому, незрівняному…"
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08.06.2026 13:29 Ответить
Прислухаються?
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08.06.2026 13:09 Ответить
Трамп вважав і вважає себе таким "крутим перцем" що всі повинні йому на раз-два робити те що потрібно йому.В багатьох випадках так не працює,бо "карт козирних" в нього нема.
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08.06.2026 13:12 Ответить
Ага. Обидві сторони... Десь я це вже чув. Якщо Тромб так кидає свого найбільшого союзника і партнера то представте що воно зробить з Україною в разі підписання ''мірної угоди''. Можете даже ну сумніватися що Тромб потребує повної демілітаризації і ембаго на зброю для України аби Україна не ''зірвала '' мірну угоду
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08.06.2026 13:16 Ответить
А чого б це? Хіба Іран вирішив свої проблеми? В може Ізраїль виріщив свої? Тоді з якого дива війна має припинитись? Тим паче, що ні лдній, ні інщій стороні ніщо не заважає ці удари завдавати. Це я про реалії, а не про мораль. Бо зупиняти Ізраїль у боротьбі за виживання - то взагплі про мораль, вірніше її відсутність.
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08.06.2026 13:18 Ответить
Мудозвон, якого вже всі послали.
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08.06.2026 13:24 Ответить
трумп, а коли припиниш ти?
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08.06.2026 13:25 Ответить
Як би Трамп був президентом, війна між Іраном і Ізраїлем ніколи б не почалася....
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08.06.2026 13:26 Ответить
який з трумпа президент..
така і війна/невійна..
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08.06.2026 13:30 Ответить
Ізраїль розвів Трампа "как котьонка".
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08.06.2026 13:34 Ответить
Трампу підпіздець і підпіздець скоро. Він проспав все навіть швидше ніж *****. А після Трампа США почнуть відновлювати все що він порушив.
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08.06.2026 13:42 Ответить
Можливо Трампон просто манкує поведінку Ірану з Хізбаллой й Хамасом й головне - хусітами, бо у відповідь на атаки Цахаля по Ірану той не може "гатити" по Кувейти , Оману чи Саудії - бо це точно не союзники Ізраїлю ... Коли хусіти блокували Суєць усі знали, що то є проксі Ірану , але били й відповідали лише в Йємені .
Й ключьове тут - у війні березня-квітня найменьшої шкоди аятулам вдалось зробити Ізраїлю . А ось на рахунок шкоди Ірану - усі гучні ліквідації , це Цахаль . Удари по казармам Ксіру - знов таки Ізраїль . Знищення ППО й ВПС - знов таки Ізраїль . Цахаль може зара грати роль фактором однобокого тиску на Іран .
Через тиждень побачимо реальну картину ...
Трампон може робити емуляцію засудження (обох) , але тиснути на Ізраїль не буде , а Ізраїль продовжить руйнувати петрохімію Ірану !!!
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08.06.2026 13:54 Ответить
Але чи є в них карти щоби припинити удари? Що зараз козир? Трефи?
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08.06.2026 13:57 Ответить
І злились у єдину, перська мова й іврит, і залунало "ПІШОВ НАХ*Й!!!"...
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08.06.2026 14:00 Ответить
як би ж Трамб був президентом
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08.06.2026 14:00 Ответить
 
 