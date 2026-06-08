Израиль и Иран должны немедленно прекратить удары, - Трамп

Президент США Дональд Трамп призвал Иран и Израиль воздержаться от нанесения ударов по территории друг друга.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

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Что говорит Трамп?

"Израиль и Иран должны немедленно прекратить "обстрелы", - написал он.

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Что предшествовало?

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует провести телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и призвать его воздержаться от ответного удара по Ирану после ракетной атаки Тегерана на северные районы Израиля, которая произошла вечером.

Напомним, вечером 7 июня Иран впервые с момента апрельского перемирия осуществил ракетный обстрел территории Израиля.

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