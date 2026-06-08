Израиль и Иран должны немедленно прекратить удары, - Трамп
Президент США Дональд Трамп призвал Иран и Израиль воздержаться от нанесения ударов по территории друг друга.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.
Что говорит Трамп?
"Израиль и Иран должны немедленно прекратить "обстрелы", - написал он.
Что предшествовало?
Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует провести телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и призвать его воздержаться от ответного удара по Ирану после ракетной атаки Тегерана на северные районы Израиля, которая произошла вечером.
Напомним, вечером 7 июня Иран впервые с момента апрельского перемирия осуществил ракетный обстрел территории Израиля.
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+15 Roman Romal
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ДБІЛОІД БЛД
Тепер естафету переймають союзники США.
Після виборів в листопаді, Трампа вже будуть посилати друзі.🤷♂️
така і війна/невійна..
Й ключьове тут - у війні березня-квітня найменьшої шкоди аятулам вдалось зробити Ізраїлю . А ось на рахунок шкоди Ірану - усі гучні ліквідації , це Цахаль . Удари по казармам Ксіру - знов таки Ізраїль . Знищення ППО й ВПС - знов таки Ізраїль . Цахаль може зара грати роль фактором однобокого тиску на Іран .
Через тиждень побачимо реальну картину ...
Трампон може робити емуляцію засудження (обох) , але тиснути на Ізраїль не буде , а Ізраїль продовжить руйнувати петрохімію Ірану !!!