Ціни на нафту пішли вниз після того, як Ліван та Ізраїль домовилися про припинення вогню

4 червня нафтові котирування знизилися на тлі того, що домовленість про припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном підживила сподівання на ширшу угоду щодо завершення конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном.

Це може сприяти відновленню судноплавства через Ормузьку протоку, повідомляє Reuters.

Станом на 04:58 за Гринвічем ф'ючерси на нафту Brent втратили 87 центів, або 0,89%, опустившись до $96,92 за барель. Водночас американська нафта West Texas Intermediate подешевшала на 78 центів, або 0,81%, до $95,24 за барель, скоротивши частину зростання, зафіксованого на початку тижня.

Пізно ввечері в середу Ізраїль та Ліван оголосили про досягнення домовленості щодо режиму припинення вогню. Це посилило очікування щодо можливого компромісу між Вашингтоном і Тегераном, оскільки Іран пов'язує перспективи будь-якої угоди із завершенням бойових дій між Ізраїлем та Ліваном.

Водночас запаси сирої нафти у США за тиждень скоротилися на 8 млн барелів ‒ до 433,7 млн барелів. Показник виявився значно вищим за прогноз аналітиків, які очікували зниження лише на 4 млн барелів.

"Запаси забезпечили ринку нафти певний запас міцності. Однак навіть у разі відновлення транспортування нафти через Ормузьку протоку цей процес буде повільним і поступовим", ‒ зазначили аналітики ING.

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Нагадаємо, напередодні президен Дональд Трамп заявив, що перекриття Ормузької протоки теоретично може зберігатися до початку вересня, проте він оцінює ймовірність такого розвитку подій як невисоку. За його словами, переговорний процес між Вашингтоном і Тегераном просувається досить динамічно, тому врегулювання ситуації може відбутися значно раніше.

Як повідомлялося, надходження до бюджету Росії від нафтогазового сектору, які забезпечують приблизно п'яту частину всіх бюджетних доходів країни, у травні збільшилися на 32,4% у річному вимірі та сягнули 678,9 млрд рублів ($9,3 млрд). Зростання стало наслідком підвищення світових цін на нафту на тлі війни на Близькому Сході.