УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11939 відвідувачів онлайн
Новини Операція США проти Ірану
797 15

США прогнозують швидке розблокування Ормузької протоки

США про розблокування Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп припустив, що блокада навколо Ормузької протоки може тривати до початку вересня, однак вважає такий сценарій малоймовірним.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава Білого дому заявив в інтерв’ю New York Post.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Сценарій блокади та оцінка Трампа

За словами американського президента, переговори між Вашингтоном і Тегераном розвиваються швидко. Саме тому ситуацію можуть врегулювати значно раніше.

Трамп зазначив, що одним із ключових питань залишається відновлення нормального судноплавства через Ормузьку протоку. Він також не виключив варіант, за якого обмеження можуть діяти до Дня праці у США, який цього року припадає на 7 вересня.

"Я не знаю. Тобто, я думаю, що це може бути, але я вважаю це малоймовірним. Я думаю, що ми це отримаємо. Я думаю, що це вирішиться досить швидко", — заявив Трамп.

Також читайте: Якби не я, Ізраїлю зараз не було б, - Трамп

Переговори та значення протоки

Президент США визнав, що переговорний процес неодноразово стикався з труднощами. Сторони мали розбіжності щодо окремих питань, а також затримки в обміні повідомленнями.

Попри це, Трамп позитивно оцінив хід діалогу. 

Ормузька протока є одним із найважливіших морських шляхів у світі. Через неї проходить значна частина глобального експорту нафти та скрапленого природного газу. Будь-які перебої із судноплавством у цьому районі безпосередньо впливають на світові енергетичні ринки та ціни на нафту.

  • Раніше Дональд Трамп заявляв про готовність до прямих переговорів з Іраном і закликав Тегеран укласти нову угоду зі Сполученими Штатами. Після завершення війни між Ізраїлем та Іраном він також висловлював сподівання на швидке відновлення діалогу та наголошував на зацікавленості Вашингтона у дипломатичному врегулюванні. Водночас офіційних переговорів між США та новим керівництвом Ірану наразі не оголошували.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США заявили про зміну позиції Ірану щодо ядерної програми

Автор: 

Іран (3466) США (26673) Трамп Дональд (8901) Ормузька протока (196)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
показати весь коментар
03.06.2026 18:46 Відповісти
+4
Дональд Трамп обещал завершить войну россии против Украины за 24 часа
показати весь коментар
03.06.2026 18:44 Відповісти
+2
Трамп в одном клубе с Арестовичем и Будановым. Стоит верить).
показати весь коментар
03.06.2026 18:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дональд Трамп обещал завершить войну россии против Украины за 24 часа
показати весь коментар
03.06.2026 18:44 Відповісти
То йому Бібі так пообіцяв.
показати весь коментар
03.06.2026 19:51 Відповісти
Як той так зразу - а не то як втулю боляче - Трамп
показати весь коментар
03.06.2026 18:46 Відповісти
Трамп в одном клубе с Арестовичем и Будановым. Стоит верить).
показати весь коментар
03.06.2026 18:46 Відповісти
показати весь коментар
03.06.2026 18:46 Відповісти
Типово. "Може розблокується, а може й ні. Може вдаримо по ірану, а може не вдаримо. Може підпишемо угоду, а може не підпишемо".

Реально хворий на голову. І хвороба прогресує.
показати весь коментар
03.06.2026 18:49 Відповісти
...тобто, аятоли будуть тягнути час, якій суттєво підживлює фінанси пу, їм втрачати нема чого, аятоли прагнуть щось здобути і будуть продовжувати блокаду Ормуза, що дуже болюче... і годувати тр обіцянками, типа ми подумаємо, обговоримо... і у попа була собака а за цей час нові ракети та дрони наклепають...а пу аплодує(
показати весь коментар
03.06.2026 18:51 Відповісти
Разблокируешь,псина, когда х-ло свистнет.
показати весь коментар
03.06.2026 18:51 Відповісти
Там в кожному реченні пацієнт безгрунтовно стверджує «Я думаю». Це - не прогноз, а фізіологічний нонсенс.
показати весь коментар
03.06.2026 18:53 Відповісти
Поки протока закрита, Додік з Ху..лом бабоси рубають мільярдами, і надалі так буде.
показати весь коментар
03.06.2026 18:56 Відповісти
Я думаю, я припускаю словесний понос від Рудого бордельного лева. Йому відкрито свято в очі а він як ідіот припускає, що то тільки благодатний дощ іде.
показати весь коментар
03.06.2026 19:10 Відповісти
Хто закрив навічно відкриту Трампом протоку???

показати весь коментар
03.06.2026 19:12 Відповісти
Шиза ковбасить їпаната,
А з біржі крапає бабло.
показати весь коментар
03.06.2026 19:18 Відповісти
американські 3,14здуни вже в котрий раз ,будуть розблоковувати Ормузьську протоку.
показати весь коментар
03.06.2026 19:25 Відповісти
А я прогнозую, що завтра буде завтра, і мені таки доведеться поїхати на роботу. І ймовірність того, що я завтра поїду на роботу набагато вища, ніж "швидке розблокування Ормузької протоки Джерело: https://censor.net/ua/n4006576". Краще б завтра субота була.
показати весь коментар
03.06.2026 20:37 Відповісти
 
 