США прогнозують швидке розблокування Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп припустив, що блокада навколо Ормузької протоки може тривати до початку вересня, однак вважає такий сценарій малоймовірним.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава Білого дому заявив в інтерв’ю New York Post.

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Сценарій блокади та оцінка Трампа

За словами американського президента, переговори між Вашингтоном і Тегераном розвиваються швидко. Саме тому ситуацію можуть врегулювати значно раніше.

Трамп зазначив, що одним із ключових питань залишається відновлення нормального судноплавства через Ормузьку протоку. Він також не виключив варіант, за якого обмеження можуть діяти до Дня праці у США, який цього року припадає на 7 вересня.

"Я не знаю. Тобто, я думаю, що це може бути, але я вважаю це малоймовірним. Я думаю, що ми це отримаємо. Я думаю, що це вирішиться досить швидко", — заявив Трамп.

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Переговори та значення протоки

Президент США визнав, що переговорний процес неодноразово стикався з труднощами. Сторони мали розбіжності щодо окремих питань, а також затримки в обміні повідомленнями.

Попри це, Трамп позитивно оцінив хід діалогу.

Ормузька протока є одним із найважливіших морських шляхів у світі. Через неї проходить значна частина глобального експорту нафти та скрапленого природного газу. Будь-які перебої із судноплавством у цьому районі безпосередньо впливають на світові енергетичні ринки та ціни на нафту.

Раніше Дональд Трамп заявляв про готовність до прямих переговорів з Іраном і закликав Тегеран укласти нову угоду зі Сполученими Штатами. Після завершення війни між Ізраїлем та Іраном він також висловлював сподівання на швидке відновлення діалогу та наголошував на зацікавленості Вашингтона у дипломатичному врегулюванні. Водночас офіційних переговорів між США та новим керівництвом Ірану наразі не оголошували.

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