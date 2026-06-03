США прогнозируют скорую разблокировку Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп предположил, что блокада Ормузского пролива может продлиться до начала сентября, однако считает такой сценарий маловероятным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Белого дома заявил в интервью New York Post.

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Сценарий блокады и оценка Трампа

По словам американского президента, переговоры между Вашингтоном и Тегераном развиваются быстро. Именно поэтому ситуацию могут урегулировать значительно раньше.

Трамп отметил, что одним из ключевых вопросов остается возобновление нормального судоходства через Ормузский пролив. Он также не исключил вариант, при котором ограничения могут действовать до Дня труда в США, который в этом году приходится на 7 сентября.

"Я не знаю. То есть, я думаю, что это возможно, но считаю это маловероятным. Я думаю, что мы это получим. Я думаю, что это решится довольно быстро", — заявил Трамп.

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Переговоры и значение пролива

Президент США признал, что переговорный процесс неоднократно сталкивался с трудностями. У сторон были разногласия по отдельным вопросам, а также задержки в обмене сообщениями.

Несмотря на это, Трамп положительно оценил ход диалога.

Ормузский пролив является одним из важнейших морских путей в мире. Через него проходит значительная часть глобального экспорта нефти и сжиженного природного газа. Любые перебои с судоходством в этом районе напрямую влияют на мировые энергетические рынки и цены на нефть.

Ранее Дональд Трамп заявлял о готовности к прямым переговорам с Ираном и призывал Тегеран заключить новое соглашение с Соединенными Штатами. После завершения войны между Израилем и Ираном он также выражал надежду на скорейшее возобновление диалога и подчеркивал заинтересованность Вашингтона в дипломатическом урегулировании. В то же время официальных переговоров между США и новым руководством Ирана пока не объявляли.

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