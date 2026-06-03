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Новости Операция США против Ирана
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США прогнозируют скорую разблокировку Ормузского пролива

США о разблокировании Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп предположил, что блокада Ормузского пролива может продлиться до начала сентября, однако считает такой сценарий маловероятным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Белого дома заявил в интервью New York Post.

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Сценарий блокады и оценка Трампа

По словам американского президента, переговоры между Вашингтоном и Тегераном развиваются быстро. Именно поэтому ситуацию могут урегулировать значительно раньше.

Трамп отметил, что одним из ключевых вопросов остается возобновление нормального судоходства через Ормузский пролив. Он также не исключил вариант, при котором ограничения могут действовать до Дня труда в США, который в этом году приходится на 7 сентября.

"Я не знаю. То есть, я думаю, что это возможно, но считаю это маловероятным. Я думаю, что мы это получим. Я думаю, что это решится довольно быстро", — заявил Трамп.

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Переговоры и значение пролива

Президент США признал, что переговорный процесс неоднократно сталкивался с трудностями. У сторон были разногласия по отдельным вопросам, а также задержки в обмене сообщениями.

Несмотря на это, Трамп положительно оценил ход диалога. 

Ормузский пролив является одним из важнейших морских путей в мире. Через него проходит значительная часть глобального экспорта нефти и сжиженного природного газа. Любые перебои с судоходством в этом районе напрямую влияют на мировые энергетические рынки и цены на нефть.

  • Ранее Дональд Трамп заявлял о готовности к прямым переговорам с Ираном и призывал Тегеран заключить новое соглашение с Соединенными Штатами. После завершения войны между Израилем и Ираном он также выражал надежду на скорейшее возобновление диалога и подчеркивал заинтересованность Вашингтона в дипломатическом урегулировании. В то же время официальных переговоров между США и новым руководством Ирана пока не объявляли.

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Автор: 

Иран (2961) США (29503) Трамп Дональд (8167) Ормузский пролив (158)
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Топ комментарии
+6
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03.06.2026 18:46 Ответить
+4
Дональд Трамп обещал завершить войну россии против Украины за 24 часа
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03.06.2026 18:44 Ответить
+2
Трамп в одном клубе с Арестовичем и Будановым. Стоит верить).
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03.06.2026 18:46 Ответить
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Дональд Трамп обещал завершить войну россии против Украины за 24 часа
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03.06.2026 18:44 Ответить
То йому Бібі так пообіцяв.
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03.06.2026 19:51 Ответить
Як той так зразу - а не то як втулю боляче - Трамп
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03.06.2026 18:46 Ответить
Трамп в одном клубе с Арестовичем и Будановым. Стоит верить).
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03.06.2026 18:46 Ответить
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03.06.2026 18:46 Ответить
Типово. "Може розблокується, а може й ні. Може вдаримо по ірану, а може не вдаримо. Може підпишемо угоду, а може не підпишемо".

Реально хворий на голову. І хвороба прогресує.
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03.06.2026 18:49 Ответить
...тобто, аятоли будуть тягнути час, якій суттєво підживлює фінанси пу, їм втрачати нема чого, аятоли прагнуть щось здобути і будуть продовжувати блокаду Ормуза, що дуже болюче... і годувати тр обіцянками, типа ми подумаємо, обговоримо... і у попа була собака а за цей час нові ракети та дрони наклепають...а пу аплодує(
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03.06.2026 18:51 Ответить
Разблокируешь,псина, когда х-ло свистнет.
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03.06.2026 18:51 Ответить
Там в кожному реченні пацієнт безгрунтовно стверджує «Я думаю». Це - не прогноз, а фізіологічний нонсенс.
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03.06.2026 18:53 Ответить
Поки протока закрита, Додік з Ху..лом бабоси рубають мільярдами, і надалі так буде.
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03.06.2026 18:56 Ответить
Я думаю, я припускаю словесний понос від Рудого бордельного лева. Йому відкрито свято в очі а він як ідіот припускає, що то тільки благодатний дощ іде.
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03.06.2026 19:10 Ответить
Хто закрив навічно відкриту Трампом протоку???

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03.06.2026 19:12 Ответить
Шиза ковбасить їпаната,
А з біржі крапає бабло.
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03.06.2026 19:18 Ответить
американські 3,14здуни вже в котрий раз ,будуть розблоковувати Ормузьську протоку.
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03.06.2026 19:25 Ответить
 
 