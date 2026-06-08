Ізраїль та Іран мають негайно припинити удари, - Трамп

Президент США Дональд Трамп закликав Іран та Ізраїль утриматися від ударів по території один одного.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

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Що каже Трамп?

"Ізраїль та Іран мають негайно припинити "обстріли"", - написав він.

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"Ізраїль та Іран налаштовані на негайне припинення вогню. Переговори щодо остаточної мирної угоди тривають, хоча їх можуть ускладнити помилки чи необдумані рішення. Блокада залишатиметься в силі до укладення фінальної домовленості. Ситуація має розвиватися доволі швидко", - згодом додав Трамп.

Що передувало?

Напередодні президент США Дональд Трамп повідомив, що планує провести телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу та закликати його утриматися від удару у відповідь по Ірану після ракетної атаки Тегерана на північні райони Ізраїлю, яка сталася ввечері.

Нагадаємо, увечері 7 червня Іран уперше з моменту квітневого перемир'я здійснив ракетний обстріл території Ізраїлю.

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