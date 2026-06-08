УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Удар Ізраїлю по Ірану Атаки Ірану на Ізраїль
1 112 24

Ізраїль та Іран мають негайно припинити удари, - Трамп

трамп закликав Іран та Ізраїль зупинитися

Президент США Дональд Трамп закликав Іран та Ізраїль утриматися від ударів по території один одного.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що каже Трамп?

"Ізраїль та Іран мають негайно припинити "обстріли"", - написав він.

Також читайте: Я не гарантував, що воєн не буде. Навіщо б я тоді створював найсильнішу армію у світі? - Трамп

"Ізраїль та Іран налаштовані на негайне припинення вогню. Переговори щодо остаточної мирної угоди тривають, хоча їх можуть ускладнити помилки чи необдумані рішення. Блокада залишатиметься в силі до укладення фінальної домовленості. Ситуація має розвиватися доволі швидко", - згодом додав Трамп.

Що передувало?

Напередодні президент США Дональд Трамп повідомив, що планує провести телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу та закликати його утриматися від удару у відповідь по Ірану після ракетної атаки Тегерана на північні райони Ізраїлю, яка сталася ввечері.

Нагадаємо, увечері 7 червня Іран уперше з моменту квітневого перемир'я здійснив ракетний обстріл території Ізраїлю.

Трамп скрін

Читайте: Ціни на нафту пішли вниз після того, як Ліван та Ізраїль домовилися про припинення вогню

Автор: 

Ізраїль (1988) Іран (3474) Трамп Дональд (8914)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Вайна - стой, раз два.....
ДБІЛОІД БЛД
показати весь коментар
08.06.2026 12:52 Відповісти
+9
і тут не вдається зупинити. Треба терміново з Кубою спробувати.
показати весь коментар
08.06.2026 12:53 Відповісти
+7
Всі вороги США послали Трампа на#уй!
Тепер естафету переймають союзники США.
Після виборів в листопаді, Трампа вже будуть посилати друзі.🤷‍♂️
показати весь коментар
08.06.2026 12:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вайна - стой, раз два.....
ДБІЛОІД БЛД
показати весь коментар
08.06.2026 12:52 Відповісти
і тут не вдається зупинити. Треба терміново з Кубою спробувати.
показати весь коментар
08.06.2026 12:53 Відповісти
Зробить 51-м штатом чи розпочати 12-ту війну?Буде Трампова дюжина-12,а чортова -13.
показати весь коментар
08.06.2026 13:01 Відповісти
Этому рыжему поцу не говорили, что от имени Ирана по Израилю бьёт Хезболла?
показати весь коментар
08.06.2026 12:57 Відповісти
Всі вороги США послали Трампа на#уй!
Тепер естафету переймають союзники США.
Після виборів в листопаді, Трампа вже будуть посилати друзі.🤷‍♂️
показати весь коментар
08.06.2026 12:58 Відповісти
У Тромба немає друзів. Є тільки партнери по кориту які його бояться. Да і сім'я Тромба, зокрема Меланія вже його посилає.
показати весь коментар
08.06.2026 13:19 Відповісти
Дуже добра ілюстрація того, як буде діяти Трамп, якщо наші геніальні можновладці підпишуть договорнячок про припинення вогню. Рашисти будуть бити по ЗСУ, а Трамп буде закликати обидві сторони до припинення вогню. В підсумку, ординцям все зійде з рук, а наших вояків і далі ховати на кладовищах навіть під т. зв. припинення вогню. Це смертельна пастка для держави. Перемир'я потрібно олігархам і корупциоенрам, щоб перевести кошти за кордон під час паузи і втекти. А народ залишиться сам на сам з скаженою Рашкою. А Європа буде висловлювати занепокоєння.
показати весь коментар
08.06.2026 12:59 Відповісти
О, і ці двоє граються в пісочниці?
показати весь коментар
08.06.2026 13:00 Відповісти
Тебе вже ніхто не сприймає, клоун ти старий😂, все "ваша величність" припливла...
показати весь коментар
08.06.2026 13:01 Відповісти
ги, а наступним кроком доня стане посередником у переговорах ізраілю та ірану. давай, доня, 24 години і час завершити цю війну!
показати весь коментар
08.06.2026 13:04 Відповісти
Право наносити удари по територіях інших держав має Трамп, тільки Трамп, і ніхто, крім Трампа!
показати весь коментар
08.06.2026 13:06 Відповісти
На трампона давно покладений великий обрізаний хер.
показати весь коментар
08.06.2026 13:07 Відповісти
і навіть його зять на нього напевно його ложив..
показати весь коментар
08.06.2026 13:28 Відповісти
Та й не тільки обрізаний, вже всі поклали. Тільки американські сраколизи з оточення продовжують співати гімни і кантати "найкращому, найрозумнішому, незрівняному…"
показати весь коментар
08.06.2026 13:29 Відповісти
Прислухаються?
показати весь коментар
08.06.2026 13:09 Відповісти
Трамп вважав і вважає себе таким "крутим перцем" що всі повинні йому на раз-два робити те що потрібно йому.В багатьох випадках так не працює,бо "карт козирних" в нього нема.
показати весь коментар
08.06.2026 13:12 Відповісти
Ага. Обидві сторони... Десь я це вже чув. Якщо Тромб так кидає свого найбільшого союзника і партнера то представте що воно зробить з Україною в разі підписання ''мірної угоди''. Можете даже ну сумніватися що Тромб потребує повної демілітаризації і ембаго на зброю для України аби Україна не ''зірвала '' мірну угоду
показати весь коментар
08.06.2026 13:16 Відповісти
А чого б це? Хіба Іран вирішив свої проблеми? В може Ізраїль виріщив свої? Тоді з якого дива війна має припинитись? Тим паче, що ні лдній, ні інщій стороні ніщо не заважає ці удари завдавати. Це я про реалії, а не про мораль. Бо зупиняти Ізраїль у боротьбі за виживання - то взагплі про мораль, вірніше її відсутність.
показати весь коментар
08.06.2026 13:18 Відповісти
Мудозвон, якого вже всі послали.
показати весь коментар
08.06.2026 13:24 Відповісти
трумп, а коли припиниш ти?
показати весь коментар
08.06.2026 13:25 Відповісти
Як би Трамп був президентом, війна між Іраном і Ізраїлем ніколи б не почалася....
показати весь коментар
08.06.2026 13:26 Відповісти
який з трумпа президент..
така і війна/невійна..
показати весь коментар
08.06.2026 13:30 Відповісти
Ізраїль розвів Трампа "как котьонка".
показати весь коментар
08.06.2026 13:34 Відповісти
Трампу підпіздець і підпіздець скоро. Він проспав все навіть швидше ніж *****. А після Трампа США почнуть відновлювати все що він порушив.
показати весь коментар
08.06.2026 13:42 Відповісти
 
 