Ізраїль та Іран мають негайно припинити удари, - Трамп
Президент США Дональд Трамп закликав Іран та Ізраїль утриматися від ударів по території один одного.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.
Що каже Трамп?
"Ізраїль та Іран мають негайно припинити "обстріли"", - написав він.
"Ізраїль та Іран налаштовані на негайне припинення вогню. Переговори щодо остаточної мирної угоди тривають, хоча їх можуть ускладнити помилки чи необдумані рішення. Блокада залишатиметься в силі до укладення фінальної домовленості. Ситуація має розвиватися доволі швидко", - згодом додав Трамп.
Що передувало?
Напередодні президент США Дональд Трамп повідомив, що планує провести телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу та закликати його утриматися від удару у відповідь по Ірану після ракетної атаки Тегерана на північні райони Ізраїлю, яка сталася ввечері.
Нагадаємо, увечері 7 червня Іран уперше з моменту квітневого перемир'я здійснив ракетний обстріл території Ізраїлю.
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Тепер естафету переймають союзники США.
Після виборів в листопаді, Трампа вже будуть посилати друзі.🤷♂️
така і війна/невійна..