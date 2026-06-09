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Новости Операция США против Ирана
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Американский военный вертолет в районе Ормузского пролива был сбит иранским "Шахедом", - CNN

Шахед сбил американский вертолет

Американский боевой вертолёт AH-64 Apache потерпел крушение в районе Ормузского пролива после инцидента с иранским беспилотником типа "Шахед".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале CNN.

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Столкновение в воздухе: что известно об инциденте

Американские военные подтвердили, что двух членов экипажа удалось спасти. Их эвакуировал надводный беспилотник, который доставил военных в безопасное место. После этого экипаж подняли на борт другого вертолета.

Спасательная операция и первые подробности

В спасательной операции использовался надводный беспилотник типа Corsair ВМС США. Отмечается, что такие системы начали применять в конце марта.

Ранее сообщалось, что 8 июня вблизи Ормузского пролива потерпел крушение американский вертолет AH-64 Apache. Это первый случай потери такой техники с начала войны с Ираном.

"Спасательная операция завершилась успешно", — подтвердил президент США Дональд Трамп.

В то же время официальные причины катастрофы пока не раскрываются. Трамп также анонсировал неминуемый силовой ответ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил о "полной победе" над Ираном в ближайшие недели

Автор: 

Иран (2969) США (29530) дроны (7325) вертолёт (1134)
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Топ комментарии
+5
Як діти?
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09.06.2026 22:27 Ответить
+3
шахедом вертольот
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09.06.2026 22:34 Ответить
+3
А що так ? Іран за три дня всьо ?
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09.06.2026 23:13 Ответить
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Як діти?
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09.06.2026 22:27 Ответить
Прикро за Американців, що постраждали від нікчемних теревень Трампа і гексета!!…. Бачили очі, що обрали, тепер маєте і результати…
У ***** теж саме, теревені про вялічіє на телеках для орків, з майже 2.000.000 орків, що уже здохли в Україні, з 2014 року!!
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09.06.2026 23:45 Ответить
Як там Тромб хвалився, що в нього сама потужна армія і сама ******* техніка? Бабуїни чобітьми закидають америкосів
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09.06.2026 22:31 Ответить
А що не так? В кого краща техніка?
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09.06.2026 22:42 Ответить
А що так ? Іран за три дня всьо ?
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09.06.2026 23:13 Ответить
Ти знову даралєй виліз.Іран і не мав бути за три дні.
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09.06.2026 23:46 Ответить
По твоєму втритити 10 літаків і 20 безпілотників,в такій масштабній операції,це багато? Збили конкретно там 2 чи три літаки,рашту на землі.
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09.06.2026 22:44 Ответить
Вертольотом збили шахед?
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09.06.2026 22:32 Ответить
шахедом вертольот
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09.06.2026 22:34 Ответить
Тут тільки один варіант - іранський шахед ( хоча й не факт ) , радянська ракета , кацапські оператори .
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09.06.2026 22:36 Ответить
Це три варіанти.І навіщо їм якісь кацапські оператори? В них свої є.
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09.06.2026 22:46 Ответить
Може й так .
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09.06.2026 22:49 Ответить
Не може, а так. Взагалі-то іранці той шахед виготовили, а вже потім продали кацапам і навчили, як це робити
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09.06.2026 23:05 Ответить
В нас чомусь дехто думає,що іранці дикуни.А це не так.Там просто владу релігійні фанатики захопли.
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09.06.2026 23:19 Ответить
Я мав на увазі шахед з ракетою повітря-повітря .
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09.06.2026 22:51 Ответить
це мохаджер
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09.06.2026 23:00 Ответить
Ну сам шахед є носієм вибухівки. Може рросто влетів у вертолвт. Підкрався ззаду і просто влупився в нього.
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09.06.2026 23:33 Ответить
Шахед - це досить велике дура, а той Апач - це, власне, бойовий вертоліт. Мабуть, соромно, якщо його збили просто за допомогою Шахеда

Або, можливо, Шахед збивали, але осколки влучили, але в будь-якому разі це не додає плюсів ні вертольоту, ні екіпажу
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09.06.2026 23:09 Ответить
Нічого, ще два-три рази і навчаться реальностям ******** війни 🤔
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09.06.2026 23:20 Ответить
Чому ж украпїнці не навчилися? Ви коли так пишете,подумайте за наші втрати.
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09.06.2026 23:23 Ответить
Навчилися

Генштаб Збройних сил України повідомив про знищення російського ударного гелікоптера "Ка-52 "Алігатор" на Донеччині. Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді ("Мадяр") уточнив, що уразити вертоліт вдалося за допомогою оптоволоконного дрона.
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09.06.2026 23:29 Ответить
Україна втрачали літаки і вертольоти в різних ситуаціях.Причому тут враження?А таку операцію,як провели США проти Ірану,ніхто в світі провести не може.
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09.06.2026 23:44 Ответить
В нас також так втрачалися вертольоти і навіть літаки.
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09.06.2026 23:20 Ответить
Ну, коли вибухає 300 кіло вибухівки, то всяке буває.

Можеш загуглити скільки літаків та вертольотів саме так втратила Україна.
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09.06.2026 23:23 Ответить
Перемога Трампа.
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09.06.2026 23:11 Ответить
Інцидент , це так зараз називається втрата дороговартісної машини.
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09.06.2026 23:15 Ответить
Чию увагу хоче привернути пан, коли вказує на дороговартість втраченої машини? Тих, хто збиває "шахеди" "петріотами", бо "може це собі дозволити"?
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09.06.2026 23:19 Ответить
Не був збитий, а зіштовхувся з шахедом.

Або хай роскажуть, що це за шахед такий, що ганяється за швидкорухомою ціллю.
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09.06.2026 23:21 Ответить
жесть. може той вертоліт поламаний якийсь був, чи пілоти спали.
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09.06.2026 23:27 Ответить
Мені в цій новині важливо те,що пілоти жиВі.Вертоліт збитий,чи зіштовхнувся і впав,а пілоти цілі.Я раніше був бачив,як Апач в снігах впав,щось відмовило напевно і також там пілоти цілі були.Неуявляю,щоб з совєцьких так рятукали,чи ******** москальких.Може і були такі випадки,не пригадую.
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09.06.2026 23:28 Ответить
Мій родич десь в другій половині 80-х вижив з екіпажем після аварійної посадки МІ-24 в ПрибВО. Після лікування весь екіпаж комісували.Можливо щось не так згадав- в кінці минулого року швагер помер...
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09.06.2026 23:44 Ответить
эй модеры скот порохоботский .читайте ПЕЦЯ .
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09.06.2026 23:29 Ответить
Гуляй лісом, жуй гіменце, зелена пліснява!
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09.06.2026 23:37 Ответить
тобто, нафта дешевшати не буде, тільки дорожчати
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09.06.2026 23:33 Ответить
Точно, що це був не гелікоптер? Або гвинтокрил?
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09.06.2026 23:42 Ответить
Треба,щоб Іран ще авіаносець притопив,щоб того трампанутого нарешті заімпічментіли!!!
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09.06.2026 23:55 Ответить
 
 