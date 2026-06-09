Американский военный вертолет в районе Ормузского пролива был сбит иранским "Шахедом", - CNN
Американский боевой вертолёт AH-64 Apache потерпел крушение в районе Ормузского пролива после инцидента с иранским беспилотником типа "Шахед".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале CNN.
Столкновение в воздухе: что известно об инциденте
Американские военные подтвердили, что двух членов экипажа удалось спасти. Их эвакуировал надводный беспилотник, который доставил военных в безопасное место. После этого экипаж подняли на борт другого вертолета.
Спасательная операция и первые подробности
В спасательной операции использовался надводный беспилотник типа Corsair ВМС США. Отмечается, что такие системы начали применять в конце марта.
Ранее сообщалось, что 8 июня вблизи Ормузского пролива потерпел крушение американский вертолет AH-64 Apache. Это первый случай потери такой техники с начала войны с Ираном.
"Спасательная операция завершилась успешно", — подтвердил президент США Дональд Трамп.
В то же время официальные причины катастрофы пока не раскрываются. Трамп также анонсировал неминуемый силовой ответ.
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У ***** теж саме, теревені про вялічіє на телеках для орків, з майже 2.000.000 орків, що уже здохли в Україні, з 2014 року!!
Або, можливо, Шахед збивали, але осколки влучили, але в будь-якому разі це не додає плюсів ні вертольоту, ні екіпажу
Генштаб Збройних сил України повідомив про знищення російського ударного гелікоптера "Ка-52 "Алігатор" на Донеччині. Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді ("Мадяр") уточнив, що уразити вертоліт вдалося за допомогою оптоволоконного дрона.
Можеш загуглити скільки літаків та вертольотів саме так втратила Україна.
Або хай роскажуть, що це за шахед такий, що ганяється за швидкорухомою ціллю.