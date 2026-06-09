Американский военный вертолет в районе Ормузского пролива был сбит иранским "Шахедом", - CNN

Американский боевой вертолёт AH-64 Apache потерпел крушение в районе Ормузского пролива после инцидента с иранским беспилотником типа "Шахед".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале CNN.

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Американские военные подтвердили, что двух членов экипажа удалось спасти. Их эвакуировал надводный беспилотник, который доставил военных в безопасное место. После этого экипаж подняли на борт другого вертолета.

Спасательная операция и первые подробности

В спасательной операции использовался надводный беспилотник типа Corsair ВМС США. Отмечается, что такие системы начали применять в конце марта.

Ранее сообщалось, что 8 июня вблизи Ормузского пролива потерпел крушение американский вертолет AH-64 Apache. Это первый случай потери такой техники с начала войны с Ираном.

"Спасательная операция завершилась успешно", — подтвердил президент США Дональд Трамп.

В то же время официальные причины катастрофы пока не раскрываются. Трамп также анонсировал неминуемый силовой ответ.

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