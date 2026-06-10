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Новости Операция США против Ирана
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Иран слишком долго тянул с переговорами о соглашении, теперь им придется заплатить, - Трамп

Трамп сделал заявление об Иране и переговорах: они за это заплатят

Президент США Дональд Трамп считает, что Иран слишком долго вел переговоры о мирном соглашении, поэтому должен за это заплатить.

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Иранские вооруженные силы - в полном и тотальном беспорядке. Значительная их часть, в частности военно-морской флот и военно-воздушные силы, фактически больше не существуют - они потерпели полное поражение.

Иран много говорит, но ничего не делает. Задира Ближнего Востока - МЕРТВ!!!

Они слишком долго тянули с переговорами о соглашении, которое было бы для них прекрасным, теперь им придется заплатить цену!!!" - отметил он.

Трамп сделал заявление об Иране и переговорах: они за это заплатят

Читайте также: Иран сбил американский вертолет Apache над Ормузским проливом, США вынуждены ответить, - Трамп

Что предшествовало?

  • Ранее американские СМИ сообщили, что вблизи Ормузского пролива разбился боевой вертолет американской армии Apache.
  • Американская армия использовала Apache для противодействия в Ормузском проливе, который Иран закрыл после начала войны с США и Израилем. Эти вертолеты патрулировали пролив для сдерживания атак малых судов и сбивания дронов.

Потеря этого вертолета стала первой для США во время войны с Ираном. В целом за время боевых действий с конца февраля американская авиация понесла ряд потерь.

Читайте: Цены на нефть растут на фоне нового обострения между США и Ираном

Автор: 

Иран (2972) США (29534) Трамп Дональд (8186)
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Топ комментарии
+2
Та кінчайте ви цих рушникоголових вже! Що ви з ними цяцькаєтеся там? пуйло он своєї черги не може дочекатися на ліквідацію...
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10.06.2026 14:53 Ответить
+2
Ніколи в житті. Тільки кота або кішку.
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10.06.2026 15:03 Ответить
+1
Сестра, подвійну дозу заспокійливого, проносного, і нехай посидить у Ситуаційній Кімнаті півгодини.
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10.06.2026 14:52 Ответить
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Сестра, подвійну дозу заспокійливого, проносного, і нехай посидить у Ситуаційній Кімнаті півгодини.
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10.06.2026 14:52 Ответить
Замість заспокійливого краще дати снодійне. І обов'язково вдягнути памперс ХХХХХL 😂
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10.06.2026 15:11 Ответить
Таку собі дозу на 2,5 роки
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10.06.2026 15:13 Ответить
Ні! Памперс згасить ефект лікування!
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10.06.2026 15:32 Ответить
евреї сша швидко втулмачили доні хто в хаті господар....і що те чого хоче нитаньяху того хоче і Бог...
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10.06.2026 14:52 Ответить
Не можна собаці дозволяти керувати господарем
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10.06.2026 14:57 Ответить
Заведи собі собаку - і потім "будєм пасматреть", ХТО КИМ керує... Наприклад, вдосвіта, коли так хочеться ще хвилинку поспать...
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10.06.2026 15:00 Ответить
Ніколи в житті. Тільки кота або кішку.
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10.06.2026 15:03 Ответить
А у мене були і коти, і собаки... Тому я знаю різницю...
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10.06.2026 15:10 Ответить
Ніколи в житті. Тільки акваріумні рибки!
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10.06.2026 15:12 Ответить
Та кінчайте ви цих рушникоголових вже! Що ви з ними цяцькаєтеся там? пуйло он своєї черги не може дочекатися на ліквідацію...
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10.06.2026 14:53 Ответить
кінчать, хіба що в рот Трампу. А ***** підраховуватиме бариші.
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10.06.2026 14:55 Ответить
2 тижні ще не пройшло
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10.06.2026 14:53 Ответить
Тобто, тепер США доведеться заплатити Ірану?
За Інтернет-кабелі!
За транзит нафти!
😂😂😂
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10.06.2026 14:57 Ответить
Донні, херач їх без зупинки...
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10.06.2026 14:58 Ответить
Язиком?
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10.06.2026 15:01 Ответить
Ти ж їх вже 9 разів стер з лиця землі!
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10.06.2026 15:00 Ответить
Молодець Трамп. Тільки хардкор. Поб'ємо рекорд Афганістану.
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10.06.2026 15:00 Ответить
Чергові понти від рудого...
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10.06.2026 15:02 Ответить
Старий пердун прокинувся, подивився новини, що НПЗ горять у "лучшего друга" і зробив свій висер. Нафта моментально підскочила, хоча ще нічого не відбулось.
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10.06.2026 15:08 Ответить
Він вже 28 разів переміг Іран, журналісти підрахували, по тєліку казали.
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10.06.2026 15:09 Ответить
Бiйтесь мене. Бо я такий лютий 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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10.06.2026 15:14 Ответить
та перекрийте вже поток фентанілу до сша, бо пацієнту вже геть погано
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10.06.2026 15:16 Ответить
Подивимося, що на цей раз зробить Трамп. Чи дійсно США мають силу,чи чергова болтовня.
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10.06.2026 15:17 Ответить
5чи 6,5 разів об'являв Дональд Фредович перемогу над Іраном потім відступну робив.
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10.06.2026 15:20 Ответить
От тепер "Піздец Усьому" !
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10.06.2026 15:29 Ответить
"Військово-морський флот і військово-повітряні сили, фактично більше не існують Джерело: https://censor.net/ua/n4007700" - хоч би вже не ганьбився. У ВМФ лише три ******** фрегати було, все інше рухлядь 60-70-х років. У ВПС лише МіГ-29 та Су-24 ще хоч трохи *******. Все інше - американські літаки тих же 60-70-х років (F-4, F-5, F-14). Не факт що то взагалі літало, запчастини ж теж американські. А так таки да - витратить високоточні ракети для знищення металолому, то є дуже потужно. Правда, про 30 досить нових субмарин Трампло скромно промовчало, бо могло б якось не гарно вийти.
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10.06.2026 15:31 Ответить
Через тиждень буде угода і мир через два війна і так по колу
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10.06.2026 15:44 Ответить
 
 