Иран слишком долго тянул с переговорами о соглашении, теперь им придется заплатить, - Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что Иран слишком долго вел переговоры о мирном соглашении, поэтому должен за это заплатить.

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Иранские вооруженные силы - в полном и тотальном беспорядке. Значительная их часть, в частности военно-морской флот и военно-воздушные силы, фактически больше не существуют - они потерпели полное поражение.

Иран много говорит, но ничего не делает. Задира Ближнего Востока - МЕРТВ!!!

Они слишком долго тянули с переговорами о соглашении, которое было бы для них прекрасным, теперь им придется заплатить цену!!!" - отметил он.

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Что предшествовало?

Ранее американские СМИ сообщили, что вблизи Ормузского пролива разбился боевой вертолет американской армии Apache.

Американская армия использовала Apache для противодействия в Ормузском проливе, который Иран закрыл после начала войны с США и Израилем. Эти вертолеты патрулировали пролив для сдерживания атак малых судов и сбивания дронов.

Потеря этого вертолета стала первой для США во время войны с Ираном. В целом за время боевых действий с конца февраля американская авиация понесла ряд потерь.

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