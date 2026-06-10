Иран слишком долго тянул с переговорами о соглашении, теперь им придется заплатить, - Трамп
Президент США Дональд Трамп считает, что Иран слишком долго вел переговоры о мирном соглашении, поэтому должен за это заплатить.
Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
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"Иранские вооруженные силы - в полном и тотальном беспорядке. Значительная их часть, в частности военно-морской флот и военно-воздушные силы, фактически больше не существуют - они потерпели полное поражение.
Иран много говорит, но ничего не делает. Задира Ближнего Востока - МЕРТВ!!!
Они слишком долго тянули с переговорами о соглашении, которое было бы для них прекрасным, теперь им придется заплатить цену!!!" - отметил он.
Что предшествовало?
- Ранее американские СМИ сообщили, что вблизи Ормузского пролива разбился боевой вертолет американской армии Apache.
- Американская армия использовала Apache для противодействия в Ормузском проливе, который Иран закрыл после начала войны с США и Израилем. Эти вертолеты патрулировали пролив для сдерживания атак малых судов и сбивания дронов.
Потеря этого вертолета стала первой для США во время войны с Ираном. В целом за время боевых действий с конца февраля американская авиация понесла ряд потерь.
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