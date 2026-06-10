Ціни на нафту зростають на тлі нового загострення між США та Іраном

10 червня ціни на нафту підвищилися, відігравши частину втрат після падіння до найнижчого рівня за останні сім тижнів на попередній сесії. На події на ринку вплинули нові удари американських військових по Ірану, а також дані, які засвідчили чергове суттєве скорочення запасів сирої нафти у США.

Про це повідомляє Reuters.

Станом на 04:06 за Гринвічем ф'ючерси на нафту Brent додали 66 центів, або 0,7%, до $92,11 за барель. Водночас ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate зросли на 60 центів, або 0,7%, до $88,80 за барель.

За словами старшої ринкової аналітикині Phillip Nova Пріянки Сачдевої, останні атаки знову привернули увагу трейдерів до воєнних ризиків і можливих перебоїв у постачанні.

"Хоча дипломатичні зусилля тривають, останні обміни ударами знову підняли геополітичну премію за ризик на нафтових ринках", – пояснила Сачдева.

Водночас запаси сирої нафти у США минулого тижня скоротилися на 9,12 млн барелів, тоді як запаси бензину скоротилися на 1,19 млн барелів.

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Як повідомлялося, Збройні сили США розпочали масштабну серію ударів по території Ірану у відповідь на збиття американського ударного гелікоптера Apache. Операція стартувала о 17:00 за східноамериканським часом після відповідного розпорядження Дональда Трампа.

Водночас президент США заявив, що Сполучені Штати можуть уже найближчими тижнями оголосити про "повну перемогу" над Іраном. За його словами, такий результат може бути досягнутий протягом наступних двох тижнів.