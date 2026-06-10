Іран надто довго зволікав з переговорами про угоду, тепер їм доведеться заплатити, - Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що Іран занадто довго вів переговори про мирну угоду, тому має заплатити за це.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Іранські збройні сили - у повному й тотальному безладі. Значна їхня частина, зокрема військово-морський флот і військово-повітряні сили, фактично більше не існують — вони зазнали цілковитої поразки.

Іран багато говорить, але нічого не робить. Задира Близького Сходу - МЕРТВИЙ!!!

Вони занадто довго зволікали з переговорами про угоду, яка була б для них чудовою, тепер їм доведеться заплатити ціну!!!"- зазначив він.

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Що передувало?

Раніше американські ЗМІ повідомили, що поблизу Ормузької протоки розбився бойовий гелікоптер американської армії Apache.

Американська армія використовувала Apache для протидії в Ормузькій протоці, яку Іран закрив після початку війни зі США та Ізраїлем. Ці гелікоптери патрулювали протоку для стримування атак малих човнів та збивання дронів.

Втрата цього вертольота стала першою для США під час війни з Іраном. Загалом за час бойових дій від кінця лютого американська авіація зазнала низки втрат.

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