УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Операція США проти Ірану
793 15

Іран надто довго зволікав з переговорами про угоду, тепер їм доведеться заплатити, - Трамп

Трамп зробив заяву про Іран та переговори: вони за це заплатять

Президент США Дональд Трамп вважає, що Іран занадто довго вів переговори про мирну угоду, тому має заплатити за це.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Іранські збройні сили - у повному й тотальному безладі. Значна їхня частина, зокрема військово-морський флот і військово-повітряні сили, фактично більше не існують — вони зазнали цілковитої поразки.

Іран багато говорить, але нічого не робить. Задира Близького Сходу - МЕРТВИЙ!!!

Вони занадто довго зволікали з переговорами про угоду, яка була б для них чудовою, тепер їм доведеться заплатити ціну!!!"- зазначив він.

Трамп зробив заяву про Іран та переговори: вони за це заплатять

Також читайте: Іран збив американський гелікоптер Apache над Ормузькою протокою, США змушені відповісти, - Трамп

Що передувало?

  • Раніше американські ЗМІ повідомили, що поблизу Ормузької протоки розбився бойовий гелікоптер американської армії Apache.
  • Американська армія використовувала Apache для протидії в Ормузькій протоці, яку Іран закрив після початку війни зі США та Ізраїлем. Ці гелікоптери патрулювали протоку для стримування атак малих човнів та збивання дронів.

Втрата цього вертольота стала першою для США під час війни з Іраном. Загалом за час бойових дій від кінця лютого американська авіація зазнала низки втрат.

Читайте: Ціни на нафту зростають на тлі нового загострення між США та Іраном

Автор: 

Іран (3483) США (26719) Трамп Дональд (8922)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Та кінчайте ви цих рушникоголових вже! Що ви з ними цяцькаєтеся там? пуйло он своєї черги не може дочекатися на ліквідацію...
показати весь коментар
10.06.2026 14:53 Відповісти
+1
Сестра, подвійну дозу заспокійливого, проносного, і нехай посидить у Ситуаційній Кімнаті півгодини.
показати весь коментар
10.06.2026 14:52 Відповісти
+1
евреї сша швидко втулмачили доні хто в хаті господар....і що те чого хоче нитаньяху того хоче і Бог...
показати весь коментар
10.06.2026 14:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сестра, подвійну дозу заспокійливого, проносного, і нехай посидить у Ситуаційній Кімнаті півгодини.
показати весь коментар
10.06.2026 14:52 Відповісти
евреї сша швидко втулмачили доні хто в хаті господар....і що те чого хоче нитаньяху того хоче і Бог...
показати весь коментар
10.06.2026 14:52 Відповісти
Не можна собаці дозволяти керувати господарем
показати весь коментар
10.06.2026 14:57 Відповісти
Заведи собі собаку - і потім "будєм пасматреть", ХТО КИМ керує... Наприклад, вдосвіта, коли так хочеться ще хвилинку поспать...
показати весь коментар
10.06.2026 15:00 Відповісти
Ніколи в житті. Тільки кота або кішку.
показати весь коментар
10.06.2026 15:03 Відповісти
Та кінчайте ви цих рушникоголових вже! Що ви з ними цяцькаєтеся там? пуйло он своєї черги не може дочекатися на ліквідацію...
показати весь коментар
10.06.2026 14:53 Відповісти
кінчать, хіба що в рот Трампу. А ***** підраховуватиме бариші.
показати весь коментар
10.06.2026 14:55 Відповісти
2 тижні ще не пройшло
показати весь коментар
10.06.2026 14:53 Відповісти
Тобто, тепер США доведеться заплатити Ірану?
За Інтернет-кабелі!
За транзит нафти!
😂😂😂
показати весь коментар
10.06.2026 14:57 Відповісти
Донні, херач їх без зупинки...
показати весь коментар
10.06.2026 14:58 Відповісти
Язиком?
показати весь коментар
10.06.2026 15:01 Відповісти
Ти ж їх вже 9 разів стер з лиця землі!
показати весь коментар
10.06.2026 15:00 Відповісти
Молодець Трамп. Тільки хардкор. Поб'ємо рекорд Афганістану.
показати весь коментар
10.06.2026 15:00 Відповісти
Чергові понти від рудого...
показати весь коментар
10.06.2026 15:02 Відповісти
Старий пердун прокинувся, подивився новини, що НПЗ горять у "лучшего друга" і зробив свій висер. Нафта моментально підскочила, хоча ще нічого не відбулось.
показати весь коментар
10.06.2026 15:08 Відповісти
 
 