Американську візу можна буде отримати за прискореною процедурою: послуга платна

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує запустити пілотну програму прискореного запису на співбесіду для отримання туристичних і бізнес-віз.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Associated Press із посиланням на внутрішні документи Державного департаменту США.

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Швидше за гроші: нові умови запису на співбесіду

У межах програми заявники зможуть отримати дату співбесіди протягом 10 днів після оплати додаткового збору. Вартість послуги становитиме 750 доларів на додачу до стандартного консульського збору у 185 доларів.

Послуга буде доступною лише в окремих американських посольствах і консульствах. Перелік цих установ планують оголосити до 1 липня.

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Тимчасове рішення на тлі змін у політиці

Програма діятиме з 1 липня до кінця поточного року. За потреби її можуть продовжити.

Як зазначається, ініціатива з’явилася на тлі посилення міграційної політики адміністрації США.

Нові вимоги до перевірки заявників, зокрема аналіз акаунтів у соціальних мережах і додаткових персональних даних, призвели до затримок із видачею віз у багатьох країнах.

"Оплата прискореної співбесіди не гарантує одержання візи, а лише дає змогу швидше пройти процедуру розгляду заявки", – наголошують у Державному департаменті.