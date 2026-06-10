Американську візу можна буде отримати за прискореною процедурою: послуга платна
Адміністрація президента США Дональда Трампа планує запустити пілотну програму прискореного запису на співбесіду для отримання туристичних і бізнес-віз.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Associated Press із посиланням на внутрішні документи Державного департаменту США.
Швидше за гроші: нові умови запису на співбесіду
У межах програми заявники зможуть отримати дату співбесіди протягом 10 днів після оплати додаткового збору. Вартість послуги становитиме 750 доларів на додачу до стандартного консульського збору у 185 доларів.
Послуга буде доступною лише в окремих американських посольствах і консульствах. Перелік цих установ планують оголосити до 1 липня.
Тимчасове рішення на тлі змін у політиці
Програма діятиме з 1 липня до кінця поточного року. За потреби її можуть продовжити.
Як зазначається, ініціатива з’явилася на тлі посилення міграційної політики адміністрації США.
Нові вимоги до перевірки заявників, зокрема аналіз акаунтів у соціальних мережах і додаткових персональних даних, призвели до затримок із видачею віз у багатьох країнах.
"Оплата прискореної співбесіди не гарантує одержання візи, а лише дає змогу швидше пройти процедуру розгляду заявки", – наголошують у Державному департаменті.
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