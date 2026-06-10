Американскую визу можно будет получить по ускоренной процедуре: услуга платная

Администрация президента США Дональда Трампа планирует запустить пилотную программу ускоренной записи на собеседование для получения туристических и деловых виз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Associated Press со ссылкой на внутренние документы Государственного департамента США.

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Быстрее за деньги: новые условия записи на собеседование

В рамках программы заявители смогут получить дату собеседования в течение 10 дней после оплаты дополнительного сбора. Стоимость услуги составит 750 долларов в дополнение к стандартному консульскому сбору в 185 долларов.

Услуга будет доступна только в отдельных американских посольствах и консульствах. Перечень этих учреждений планируется объявить до 1 июля.

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Временное решение на фоне изменений в политике

Программа будет действовать с 1 июля до конца текущего года. При необходимости ее могут продлить.

Как отмечается, инициатива появилась на фоне ужесточения миграционной политики администрации США.

Новые требования к проверке заявителей, в частности анализ аккаунтов в социальных сетях и дополнительных персональных данных, привели к задержкам с выдачей виз во многих странах.

"Оплата ускоренного собеседования не гарантирует получение визы, а лишь позволяет быстрее пройти процедуру рассмотрения заявки", - отмечают в Государственном департаменте.