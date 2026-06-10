Трамп заявил о секретной операции США в Ормузском проливе
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные провели секретную операцию для обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в Truth Social.
Секретная миссия для прохода танкеров
По словам американского лидера, операцию поручили военным в прошлом месяце. Ее целью было сопровождение нефтяных танкеров и других коммерческих судов через пролив.
Он отметил, что благодаря этим действиям на мировые рынки доставлено более 100 миллионов баррелей нефти. Также пролив безопасно прошли более 200 судов.
"В прошлом месяце я поручил нашим замечательным американским вооруженным силам выполнить секретную миссию по поддержке нефтяных танкеров и других коммерческих судов через Ормузский пролив. Сегодня я рад объявить, что более 100 миллионов баррелей нефти прошли через пролив на открытый рынок", - заявил он.
Контроль над проливом и заявление об Иране
Президент США подчеркнул, что эти результаты стали возможными благодаря контролю Соединенных Штатов над Ормузским проливом.
Также он заявил, что Иран утратил влияние в этом регионе.
"Их военные потерпели поражение, а их экономика потеряна. Для Ирана все кончено!" – подчеркнул Трамп.
Ранее Трамп предупредил, что американские войска возобновят удары по Ирану из-за недостаточного прогресса в переговорах о прекращении войны.
- Ночью 10 июня вооруженные силы США начали серию ударов по Ирану в ответ на инцидент со сбиванием американского вертолета Apache.
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І, відповідно, все обнуляється і все це припиняється.
Військова верхівка, яка сьогодні фактично керує Іраном - КСІР, вони в цілому готові вести військові дії практично нескінченно довго.
Чи черговий словесний понос найкращого *********** всіх часів і народів?
Побачимо завтра.
- іран не в курсі, що він давно програв і не може блокувати протоку ;
- кораблі в ормузькій протоці досі не в курсі, що вона давно відкрита ;
- світ не в курсі, що нафти багато .
вітькофф та зятькофф
таку секретну
що її ніхто не побачить
"Чому в слона очі червоні? Бо він в помідорах і ховається! Ти колись бачив слона в помідорах? Ні. От бачиш, як добре сховався.
(Насправді всі нафтові ф'ючерси скинуті на високій ціні, треба починати "ведмідіти")