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Новости Трамп об Иране Закрытие Ираном Ормузского пролива
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Трамп заявил о секретной операции США в Ормузском проливе

коммерческие суда в морском коридоре Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные провели секретную операцию для обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в Truth Social.

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Секретная миссия для прохода танкеров

По словам американского лидера, операцию поручили военным в прошлом месяце. Ее целью было сопровождение нефтяных танкеров и других коммерческих судов через пролив.

Он отметил, что благодаря этим действиям на мировые рынки доставлено более 100 миллионов баррелей нефти. Также пролив безопасно прошли более 200 судов.

"В прошлом месяце я поручил нашим замечательным американским вооруженным силам выполнить секретную миссию по поддержке нефтяных танкеров и других коммерческих судов через Ормузский пролив. Сегодня я рад объявить, что более 100 миллионов баррелей нефти прошли через пролив на открытый рынок", - заявил он.

Читайте также: Иран сбил американский вертолет Apache над Ормузским проливом, США вынуждены ответить, - Трамп

Контроль над проливом и заявление об Иране

Президент США подчеркнул, что эти результаты стали возможными благодаря контролю Соединенных Штатов над Ормузским проливом.

Также он заявил, что Иран утратил влияние в этом регионе.

"Их военные потерпели поражение, а их экономика потеряна. Для Ирана все кончено!" – подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп предупредил, что американские войска возобновят удары по Ирану из-за недостаточного прогресса в переговорах о прекращении войны.

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Автор: 

Иран (2972) США (29534) Трамп Дональд (8186) Ормузский пролив (160)
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Топ комментарии
+3
Досвід ядерної угоди для Ірану показує, що можна сьогодні підписати угоду, а потім приходить інший президент або, можливо, навіть той самий, але бере і каже, що ми передумали.
І, відповідно, все обнуляється і все це припиняється.
Військова верхівка, яка сьогодні фактично керує Іраном - КСІР, вони в цілому готові вести військові дії практично нескінченно довго.
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10.06.2026 22:10 Ответить
+3
Я лопатою Су34 збив. Три. Нє, чотири рази по три. Майжетрамп, але не доріс і ніколи не доросту.
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10.06.2026 22:12 Ответить
+3
Щось це мені нагадує
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10.06.2026 22:20 Ответить
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Іран здувся - потрібно добити аятол - Трамп
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10.06.2026 22:02 Ответить
Я лопатою Су34 збив. Три. Нє, чотири рази по три. Майжетрамп, але не доріс і ніколи не доросту.
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10.06.2026 22:12 Ответить
Досвід ядерної угоди для Ірану показує, що можна сьогодні підписати угоду, а потім приходить інший президент або, можливо, навіть той самий, але бере і каже, що ми передумали.
І, відповідно, все обнуляється і все це припиняється.
Військова верхівка, яка сьогодні фактично керує Іраном - КСІР, вони в цілому готові вести військові дії практично нескінченно довго.
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10.06.2026 22:10 Ответить
В них необмежана влада(Вони розстріляли всіх найактивніших після того,як рудий вимикач цивілізацій публічно заявив,що ві а камін((
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10.06.2026 22:21 Ответить
Ну нарешті! Тепер можна видихнути, протока знову вільна.
Чи черговий словесний понос найкращого *********** всіх часів і народів?
Побачимо завтра.
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10.06.2026 22:11 Ответить
Смішно про секретність з першого слова ))"Заявив"))))
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10.06.2026 22:20 Ответить
Увімкнув бульбулятора мабуть
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10.06.2026 23:22 Ответить
Щось це мені нагадує
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10.06.2026 22:20 Ответить
Зовсім , в рудого , дах потік ...🤯
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10.06.2026 22:22 Ответить
Зеленський з єрмаком, теж, секретну операцію України зрадили, подзвонили про неї самозванному, щоб врятувати вагнерівців від покарання!!
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10.06.2026 23:01 Ответить
настільки таємна, шо про неї треба всім розказати?
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10.06.2026 22:24 Ответить
Якісь 3 місяці суцільних секретів:

- іран не в курсі, що він давно програв і не може блокувати протоку ;

- кораблі в ормузькій протоці досі не в курсі, що вона давно відкрита ;

- світ не в курсі, що нафти багато .
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10.06.2026 22:25 Ответить
- і головне - Світ й досі ніяк не може зрозуміти на скільки йому повезло з Тромбом !
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10.06.2026 22:52 Ответить
Хто небудь!!! Заберіть вже в діда косметичку з тоналкою
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10.06.2026 22:34 Ответить
Це не тоналка, це наслідки зловживання солярієм. Мабуть хтось йому сказав, що засмаглим він виглядає крутішим, але білі круги, навколо очей, видяють в ньому звичайного довбня. )
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10.06.2026 22:50 Ответить
Прекраснусекретну Апєрацію проведуть
вітькофф та зятькофф
таку секретну
що її ніхто не побачить
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10.06.2026 22:35 Ответить
Операція була настільки секретною, що ніхто не помітив 100 млн. барелів нафти, які пропливали протокою на видноті супутників, літаків і просто спостерігачів з біноклями.
"Чому в слона очі червоні? Бо він в помідорах і ховається! Ти колись бачив слона в помідорах? Ні. От бачиш, як добре сховався.
(Насправді всі нафтові ф'ючерси скинуті на високій ціні, треба починати "ведмідіти")
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10.06.2026 22:48 Ответить
 
 