Трамп заявил о секретной операции США в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные провели секретную операцию для обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в Truth Social.

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По словам американского лидера, операцию поручили военным в прошлом месяце. Ее целью было сопровождение нефтяных танкеров и других коммерческих судов через пролив.

Он отметил, что благодаря этим действиям на мировые рынки доставлено более 100 миллионов баррелей нефти. Также пролив безопасно прошли более 200 судов.

"В прошлом месяце я поручил нашим замечательным американским вооруженным силам выполнить секретную миссию по поддержке нефтяных танкеров и других коммерческих судов через Ормузский пролив. Сегодня я рад объявить, что более 100 миллионов баррелей нефти прошли через пролив на открытый рынок", - заявил он.