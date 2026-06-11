США и Иран подпишут соглашение в ближайшие выходные в одной из стран Европы, - Трамп

Переговорный процесс по Ирану находится на завершающем этапе, а подписание соглашения может состояться в ближайшее время.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в трансляции Белого дома в сети YouTube.

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Финальная стадия переговоров по Ирану

Трамп заявил, что работа над соглашением почти завершена. По его словам, текст документов уже практически согласован.

Он подчеркнул, что переговоры продвигаются быстро, а стороны заинтересованы в достижении результата в ближайшее время.

Возможное подписание и международные контакты

Глава США также сообщил, что подписание соглашения может состояться уже в выходные в одной из стран Европы. В то же время он отметил, что лично не сможет присутствовать на церемонии.

По его словам, участие в подписании примет вице-президент США Джей Ди Венс. Также президент США отметил роль Турции в переговорном процессе и назвал ее важным участником диалога.

Отдельно он упомянул контакты с Пакистаном и подчеркнул активность международных переговоров. По словам Трампа, США продолжат диалог с партнерами, а ключевые договоренности объявят после подписания соглашения.

Накануне США нанесли массированные авиаудары по Ирану. Целью военной операции стало принуждение Тегерана к заключению мирного соглашения.

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