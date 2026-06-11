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Новости Операция США против Ирана
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США и Иран подпишут соглашение в ближайшие выходные в одной из стран Европы, - Трамп

Трамп заявил, что США и Иран подпишут соглашение

Переговорный процесс по Ирану находится на завершающем этапе, а подписание соглашения может состояться в ближайшее время.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в трансляции Белого дома в сети YouTube.

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Финальная стадия переговоров по Ирану

Трамп заявил, что работа над соглашением почти завершена. По его словам, текст документов уже практически согласован.

Он подчеркнул, что переговоры продвигаются быстро, а стороны заинтересованы в достижении результата в ближайшее время.

Возможное подписание и международные контакты

Глава США также сообщил, что подписание соглашения может состояться уже в выходные в одной из стран Европы. В то же время он отметил, что лично не сможет присутствовать на церемонии.

По его словам, участие в подписании примет вице-президент США Джей Ди Венс. Также президент США отметил роль Турции в переговорном процессе и назвал ее важным участником диалога.

Отдельно он упомянул контакты с Пакистаном и подчеркнул активность международных переговоров. По словам Трампа, США продолжат диалог с партнерами, а ключевые договоренности объявят после подписания соглашения.

Накануне США нанесли массированные авиаудары по Ирану. Целью военной операции стало принуждение Тегерана к заключению мирного соглашения.

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Автор: 

Иран (2976) соглашение (1344) США (29539) Трамп Дональд (8189)
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Топ комментарии
+4
ціни на нафту .. туди ..сюди ..трампон багатіє ))
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11.06.2026 23:19 Ответить
+4
США та Іран підпишуть угоду найближчими вихідними в Будапешті?
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11.06.2026 23:22 Ответить
+3
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11.06.2026 23:29 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
ціни на нафту .. туди ..сюди ..трампон багатіє ))
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11.06.2026 23:19 Ответить
США та Іран підпишуть угоду найближчими вихідними в Будапешті?
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11.06.2026 23:22 Ответить
То Донні ще не знає, що іранцям ті угоди до дупи. Не будуть вони дотримуватися ніяких домовленостей.
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11.06.2026 23:22 Ответить
Ізраїль теж не буде дотримуватися ніяких домовленостей.
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11.06.2026 23:29 Ответить
З ким?
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12.06.2026 00:01 Ответить
З Йорданією дотримуються, з Єгиптом теж, з ОАЕ норм, з саудитами також.

А з терористами не домовляються - їх винищують.
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12.06.2026 00:03 Ответить
іранцям ті угоди до дупи - та да. Але донні любить угоди. Він хоче підписати хоч якусь угоду. Не будему йому у цьому мішати...
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11.06.2026 23:39 Ответить
Не буду здивований якщо щось підпишуть в цю неділю, бо в цей день 14.06.2026 Трамп буде святкувати свій ювілей йому виповнюється 80 років. А він любить всілякі подарунки. То мабуть угода і буде подарунком на ювілей.
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11.06.2026 23:28 Ответить
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11.06.2026 23:29 Ответить
Осталось подождать . Две , три недели.
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11.06.2026 23:39 Ответить
Трампа конкретно на угоді заклинуло.
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11.06.2026 23:57 Ответить
Шо, опять ? Це ж було вже... (с)
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12.06.2026 00:00 Ответить
Якщо підпишуть то нафта вниз чи вверх?
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12.06.2026 00:17 Ответить
На кожні вихідні дні Трамп "качає" бабло через фейкові заяви....В понеділок піде на нове коло....От же тварина
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12.06.2026 00:17 Ответить
 
 