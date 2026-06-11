США начали бомбардировки Ирана, – CENTCOM
Американские войска начали бомбардировку Ирана.
Об этом сообщили на странице Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), информирует Цензор.НЕТ.
"Эти удары являются ответом на безосновательную и продолжающуюся агрессию со стороны Ирана", — заявили в командовании.
Иранские СМИ пишут о взрывах в Бандар-Аббасе, Сирике, а в западной части Тегерана слышна работа ПВО.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп провел совещание со своей командой по национальной безопасности, в ходе которого обсуждалась возможность новых ударов по Ирану.
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Також, як у тягомотині з Роісєй.
******* до тих пір, поки вони самі не захотять домовлятися на будь-яких умовах - єдиний вихід.
Розмови з Іраном така ж марна справа, як розмови з Роісєй.
1. І головне.Ніколи ідеологічний режим не впаде від " бомбардувань". Що б змінити режим потрібна або наземна операція( у країні розміру Ірану і кількості населення втрати за місяці або навіть роки окупації можуть бути десятки тисяч американців. На це ніхтоті ніколи не піде.
АБО потпібна революція із середини країни. А хто сказав, що існують такі сили, що це можуть зробити?
2. Пєчатний станок не встигає. Кількість Томагавків і ракет РАС, як свІдчить із слухань в Конгресі США- вже нижче критичного рівня.
3.Ціни на нафту і позиція союзників США НА близькому сході. Тпумп не існує у ваккумі і залежний і від цін і від виборців і від Саудитів і ті що з ними.
От тільки їм треба буде вчитися заробляти гроші скребками та палками-колупалками і будобувати вогонь тертям об сухостій.
Вирвати легені - це серйозніше ніж обмежувати обсяг кисню.
иранцевхахлов и кидать их в концлагеря, то они нас полюбят, наступит мир и счастье и все будут нас бояться и уважать. © Хйло, трускавецкий университет, лекции в Анкоридже.
Єдиний вірний шлях був - санкційний тиск. Але фсбшна спецура руками довбойоба Трампа рятує економіку росії від колапсу.
Але розумних він слухати не хоче.
Розумні європейці, щоб звести зі світу войовничих касапів, обвлюють їхню економіку. Власне, так робив і Рейган, коли започаткував розвал совка. Але трамп - дебіл, розпочав війну.
Іранські військові оголосили про повне закриття Ормузької протоки. Згідно з заявою військового командування Ірану, будь-яке судно, що спробує пройти через протоку, буде атаковане.
Дуже знайоме. Американці з кацапами не родичі?