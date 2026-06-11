США начали бомбардировки Ирана, – CENTCOM

Американские войска начали бомбардировку Ирана.

Об этом сообщили на странице Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), информирует Цензор.НЕТ.

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"Эти удары являются ответом на безосновательную и продолжающуюся агрессию со стороны Ирана", — заявили в командовании.

Иранские СМИ пишут о взрывах в Бандар-Аббасе, Сирике, а в западной части Тегерана слышна работа ПВО.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп провел совещание со своей командой по национальной безопасности, в ходе которого обсуждалась возможность новых ударов по Ирану.

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