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Новости Операция США против Ирана
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США начали бомбардировки Ирана, – CENTCOM

Удары США по Ирану

Американские войска начали бомбардировку Ирана.

Об этом сообщили на странице Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), информирует Цензор.НЕТ.

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"Эти удары являются ответом на безосновательную и продолжающуюся агрессию со стороны Ирана", — заявили в командовании.

Бомбардировки Ирана

Иранские СМИ пишут о взрывах в Бандар-Аббасе, Сирике, а в западной части Тегерана слышна работа ПВО.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп провел совещание со своей командой по национальной безопасности, в ходе которого обсуждалась возможность новых ударов по Ирану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил о секретной операции США в Ормузском проливе

Автор: 

Иран (2976) США (29539)
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Топ комментарии
+30
Не треба було це припиняти у квітні.
Розмови з Іраном така ж марна справа, як розмови з Роісєй.
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11.06.2026 01:13 Ответить
+20
З самого початку там не було шансів на домовленість.
Також, як у тягомотині з Роісєй.

******* до тих пір, поки вони самі не захотять домовлятися на будь-яких умовах - єдиний вихід.
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11.06.2026 02:05 Ответить
+12
а коли нарешті застосують діскобульбулятор?
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11.06.2026 01:09 Ответить
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а коли нарешті застосують діскобульбулятор?
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11.06.2026 01:09 Ответить
Бульбулятор? Думаю, Трамп йогоо застосовує щодня і не один раз.
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11.06.2026 08:18 Ответить
Договір США з Іраном накрився мідним тазом !
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11.06.2026 01:11 Ответить
З самого початку там не було шансів на домовленість.
Також, як у тягомотині з Роісєй.

******* до тих пір, поки вони самі не захотять домовлятися на будь-яких умовах - єдиний вихід.
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11.06.2026 02:05 Ответить
Зараз набіжать свідки секти "Капітулянтів,договорянтів"...
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11.06.2026 02:21 Ответить
Угу, тільки Україна виступає в ролі Ірану.
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11.06.2026 05:05 Ответить
Навпаки! Вони домовилися трохи погратися. На зло Ізраїлю!
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11.06.2026 08:19 Ответить
Погратися чи погрітися?
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11.06.2026 08:54 Ответить
Не треба було це припиняти у квітні.
Розмови з Іраном така ж марна справа, як розмови з Роісєй.
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11.06.2026 01:13 Ответить
Если ты пытаешься пояснить животному что не нужно лезть в огород и вдарил его поленом и оно не поняло - лучшее - да и единственное что ты можешь сделать - это продолжать поленное воздействие -ну пока не дойдет.
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11.06.2026 01:24 Ответить
Це все " мєчти" не підкріплені матеріальними речами.
1. І головне.Ніколи ідеологічний режим не впаде від " бомбардувань". Що б змінити режим потрібна або наземна операція( у країні розміру Ірану і кількості населення втрати за місяці або навіть роки окупації можуть бути десятки тисяч американців. На це ніхтоті ніколи не піде.
АБО потпібна революція із середини країни. А хто сказав, що існують такі сили, що це можуть зробити?
2. Пєчатний станок не встигає. Кількість Томагавків і ракет РАС, як свІдчить із слухань в Конгресі США- вже нижче критичного рівня.
3.Ціни на нафту і позиція союзників США НА близькому сході. Тпумп не існує у ваккумі і залежний і від цін і від виборців і від Саудитів і ті що з ними.
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11.06.2026 01:26 Ответить
На самом деле США и Израиль "еще ничего не начинали". Иран неимоверно уязвим, у него 90% нефтяного экспорта - это один остров Харк. У него минимальное количество заводов которые перерабатывают природный газ который идет на ТЭС. Уничтожение этих заводов отправлят Иран в плане энергетики в каменный век. Просто все это очень сильно ударит по жизни населения, и именно поэтому никто туда не бил. Но при желании Иран можно просто обнулить за неделю.
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11.06.2026 01:34 Ответить
Ну як обнулити. Аятолли залишиться аятоллами
От тільки їм треба буде вчитися заробляти гроші скребками та палками-колупалками і будобувати вогонь тертям об сухостій.
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11.06.2026 01:56 Ответить
Да, но когда у тебя население трет друг об друга-палками - колупалками - где же ты через центрифуги будет гексафторид урана прогонять? Пока что технологий гужевого привода центрифуг еще не придумали.
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11.06.2026 02:03 Ответить
А ти згадай Радянський Союз... Там теж, у 50-ті, "палками-колупалками, терли..." І в той же час, збагачували уран, і виготовляли ядерну зброю... Північна Корея цим самим, і зараз займається - але вже будує підводні човни, з атомними реакторами... (Надіюсь, потоплену "Велику Ведмедицю" ти не забув?).
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11.06.2026 07:09 Ответить
иран под санкциями хз сколько лет. и это не те "санкции", которые кацапам, а серьезные - все что могли. так что "обнулить за неделю" это даже не киевзатридня (причем - с учетом мародерства, разворовывания всего и вся, пракически дефолтного состояния, ликвидации промышленности, науки, логики, мозгов, прямых диверсий на госуровне с диверсантами у власти, беженцев, и т.д. и т.п.) за Хйла становится тупо стыдно, а там 100 лямов населения, нефть, промышленность, ядерный потенциал, и логистика - за океаном. "мы далеко ©Трамп".
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11.06.2026 02:04 Ответить
Поки Іран мав змогу фізично вивозити нафту та продавати, він міг дихати.
Вирвати легені - це серйозніше ніж обмежувати обсяг кисню.
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11.06.2026 02:08 Ответить
Не заїбався на заправках переплачувати, чи ти пішки ходиш?
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11.06.2026 07:06 Ответить
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11.06.2026 01:19 Ответить
Долар по 45-ть теж не обіцяв...
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11.06.2026 02:23 Ответить
если бомбить иранцев хахлов и кидать их в концлагеря, то они нас полюбят, наступит мир и счастье и все будут нас бояться и уважать. © Хйло, трускавецкий университет, лекции в Анкоридже.
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11.06.2026 01:23 Ответить
А нацистську Німеччину теж не треба було бомбити?
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11.06.2026 01:44 Ответить
Нацистська Німеччина півсвіту на вуха поставила перед тим, як її почали бомбити, а Іран хоче мати свою ядерку, і він її матиме. Всі ці бомбардування до ****** аятолі.
Єдиний вірний шлях був - санкційний тиск. Але фсбшна спецура руками довбойоба Трампа рятує економіку росії від колапсу.
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11.06.2026 07:10 Ответить
Треба затаритись поп-корном в очікуванні того, як перша армія світу буде воювати з фіг знає якою! Причому результат далеко не такий однозначний, принаймі попередні пів-року про це говорять!
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11.06.2026 01:30 Ответить
Якщо у Старобільську вдарити по воскресній школі ще не народжених хлопчиків у трусиках, то ще не звісно, хто тут агресор.
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11.06.2026 01:42 Ответить
Якщо мозги(чи їх залишки) добре промили кацапською пропагандою-то ти вже не просто схожа на кацапку-ти і є нею.
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11.06.2026 02:25 Ответить
Без наземної операції ніхєра не буде
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11.06.2026 01:43 Ответить
Не певен, що так уж необхідно хірургічне втручання там, де достатньо виснаження та приспання тварини.
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11.06.2026 01:49 Ответить
Перша армія світу тренерується перед тим як воювати з другою армією світу.
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11.06.2026 01:49 Ответить
трамп пзрозумів, що з цим дурним принципом "хочеш миру, готуйся до війни" він не дочекається на Нобелівку з миру, тому почав діяти за принципом "хочеш миру, розпочни війну" і гадає, що так він на швидку руку назбирає ще з десяток мирів!
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11.06.2026 02:23 Ответить
Ні хрена в Трампа не вийде.
Але розумних він слухати не хоче.
Розумні європейці, щоб звести зі світу войовничих касапів, обвлюють їхню економіку. Власне, так робив і Рейган, коли започаткував розвал совка. Але трамп - дебіл, розпочав війну.
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11.06.2026 02:58 Ответить
Розумні європейці себе не взмозі захистити.Обнулюють економіку як?Може ціною України? Може не в нас цілі регіони знищені? Совок розвалився,бо ніхріна в ньому не було.І Китай тоді не міг допомогти.А в москалі всі магазини забиті і будуть забиті товаром.Їжу зараз москалі самі виробляють,а тоді не було її.Тоді в москві були черги за ніжками Буша.Зараз такого не буде.
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11.06.2026 03:25 Ответить
Совок мав 25% світового ВВП, в кацапів було 3%, а зараз менше. І не сиди у мацкві, поїдь у Крим, якщо зможеш, талони на бенз отримай, і на хавчик також.
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11.06.2026 06:38 Ответить
враховуючи що крим - це Україна, то в тебе слабкий аргумент.
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11.06.2026 08:18 Ответить
США на користь Ізраїлю почали абсолютно невиправдану і нічим не спровоковану стосовно США дистанційну (гібридну) війну. Це брутальне порушення міжнародного права. Трамп, як і *****, оголосив пять цілей нападу. Жодна з цих цілей не була досягнена. Трамп такий же самий військовий злочинець як і Нетаньяху. Ця аванюра і військовий злочин вже обійшлась в 30 мільярдів доларів платникам податків в США і призвела до енергетичної кризи у всьому світі. Ізраїль також не досяг своїх цілей, а саме "остаточне вирішення палестинського питання" шляхом фізичного винищення палестинців та всіх організацій які оголосив терористичними в сусідніх країнах та Ірані. США більше не є демократичною країною, а її ліберальна Конституція стала фіктивною бамажкою. Вперше в історії США країну очолив чувак якй має 91 кримінальне звинувачення в судах, провадження по яким призупинено на час його президенства. Ця злочинна авантюра настільки ослабила США, що країна вже дуже не скоро прийде до тями і відновить свій військовий потенціал. Ну це якщо Китай дозволить...
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11.06.2026 03:10 Ответить
У відповідь на нові удари Іран, за повідомленнями ЗМІ, атакував американські військові бази в країнах Перської затоки та в Йорданії, зокрема з використанням балістичних ракет.

Іранські військові оголосили про повне закриття Ормузької протоки. Згідно з заявою військового командування Ірану, будь-яке судно, що спробує пройти через протоку, буде атаковане.
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11.06.2026 04:30 Ответить
"Ці удари є відповіддю на безпідставну та триваючу агресію з боку Ірану"

Дуже знайоме. Американці з кацапами не родичі?
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11.06.2026 05:21 Ответить
"Це не моя війна, це війна Байдена"- Д. Трамп
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11.06.2026 06:03 Ответить
Якщо б Трамп був президентом, то ця війна ніколи б не почалась...Але він може закінчіти її за один день, або навіть годину...
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11.06.2026 06:20 Ответить
Герхард вже тут. Не старайся, наш народ, що обрав зеленського, і так вірить, що іранц то фашисти на не заслуговують на життя, а в світі тількі Ізраїль має значення та отримає гарантнії США.
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11.06.2026 06:21 Ответить
Потрібно затаритись попкорном, бензином, дровами, купити буржуйку, поки ще її ціна не зрівнялась з автомобілем - і ржати по приколу, спостерігаючи як дід трамп бомбить Іран.
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11.06.2026 08:09 Ответить
Качественные американские бабахи на головы путинских друзяк это всегда хорошо,не останавливайтесь мистер Трамп.
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11.06.2026 08:29 Ответить
 
 