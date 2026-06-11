США могут нанести удары по Ирану в ближайшее время, - СМИ

Президент США Дональд Трамп провел совещание со своей командой по национальной безопасности, в ходе которого обсуждалась возможность новых ударов по Ирану.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Axios.

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Обсуждение вариантов действий в Белом доме

В совещании в Ситуационной комнате Белого дома приняли участие высокопоставленные чиновники США, в частности вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Ретклифф, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, спецпосланник Стив Уиткофф и другие представители администрации.

Министр обороны Пит Хегсет присоединился к обсуждению из штаба Центрального командования США в Тампе, штат Флорида.

По данным источников, один из вариантов, который рассматривает команда Трампа, предусматривает масштабную, но краткосрочную операцию, целью которой является изменение позиции Ирана на переговорах.

По информации Axios, в случае отсутствия прогресса в дипломатии американская сторона может прибегнуть к ударам по Ирану уже в ближайшее время.

Ранее Трамп заявлял, что американские войска возобновят удары по Ирану из-за недостаточного прогресса Тегерана в переговорах о прекращении войны.

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Что предшествовало?

Недавно американские СМИ сообщили, что вблизи Ормузского пролива разбился боевой вертолет американской армии Apache.

Американская армия использовала Apache для противодействия в Ормузском проливе, который Иран закрыл после начала войны с США и Израилем. Эти вертолеты патрулировали пролив для сдерживания атак малых судов и сбивания дронов.

Потеря этого вертолета стала первой для США во время войны с Ираном. В целом за время боевых действий с конца февраля американская авиация понесла ряд потерь.

Ночью 10 июня вооруженные силы США начали серию ударов по Ирану в ответ на инцидент со сбиванием американского вертолета.