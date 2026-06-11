США можуть завдати ударів по Ірану найближчим часом, – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп провів нараду зі своєю командою з національної безпеки, під час якої обговорювали можливість нових ударів по Ірану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Axios.

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Обговорення варіантів дій у Білому домі

У нараді в Ситуаційній кімнаті Білого дому взяли участь високопосадовці США, зокрема віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, директор ЦРУ Джон Реткліфф, голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн, спецпосланець Стів Віткофф та інші представники адміністрації.

Міністр оборони Піт Гегсет приєднався до обговорення зі штабу Центрального командування США у Тампі, штат Флорида.

За даними джерел, один із варіантів, який розглядає команда Трампа, передбачає масштабну, але короткотривалу операцію, метою якої є зміна позиції Ірану на переговорах.

За інформацією Axios, у разі відсутності прогресу в дипломатії американська сторона може вдатися до ударів по Ірану вже найближчим часом.

Раніше Трамп заявляв, що американські війська відновлять удари по Ірану через недостатній прогрес Тегерана у переговорах щодо припинення війни.

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Що передувало?

Нещодавно американські ЗМІ повідомили, що поблизу Ормузької протоки розбився бойовий гелікоптер американської армії Apache.

Американська армія використовувала Apache для протидії в Ормузькій протоці, яку Іран закрив після початку війни зі США та Ізраїлем. Ці гелікоптери патрулювали протоку для стримування атак малих човнів та збивання дронів.

Втрата цього вертольота стала першою для США під час війни з Іраном. Загалом за час бойових дій від кінця лютого американська авіація зазнала низки втрат.

Уночі 10 червня збройні сили США розпочали серію ударів по Ірану у відповідь на інцидент зі збиттям американського гвинтокрила.