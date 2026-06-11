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США почали бомбардування Ірану, – CENTCOM
Американські війська почали бомбардування Ірану.
Про це повідомили на сторінці Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM), інформує Цензор.НЕТ.
"Ці удари є відповіддю на безпідставну та триваючу агресію з боку Ірану", — заявили у командуванні.
Іранські ЗМІ пишуть про вибухи у Бандар-Аббасі, Сіріку, а у західній частині Тегерана чутно роботу ППО.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп провів нараду зі своєю командою з національної безпеки, під час якої обговорювали можливість нових ударів по Ірану.
Топ коментарі
+7 Герхард
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+4 Герхард
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+3 Urs
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Також, як у тягомотині з Роісєй.
******* до тих пір, поки вони самі не захотять домовлятися на будь-яких умовах - єдиний вихід.
Розмови з Іраном така ж марна справа, як розмови з Роісєй.
1. І головне.Ніколи ідеологічний режим не впаде від " бомбардувань". Що б змінити режим потрібна або наземна операція( у країні розміру Ірану і кількості населення втрати за місяці або навіть роки окупації можуть бути десятки тисяч американців. На це ніхтоті ніколи не піде.
АБО потпібна революція із середини країни. А хто сказав, що існують такі сили, що це можуть зробити?
2. Пєчатний станок не встигає. Кількість Томагавків і ракет РАС, як свІдчить із слухань в Конгресі США- вже нижче критичного рівня.
3.Ціни на нафту і позиція союзників США НА близькому сході. Тпумп не існує у ваккумі і залежний і від цін і від виборців і від Саудитів і ті що з ними.
От тільки їм треба буде вчитися заробляти гроші скребками та палками-колупалками і будобувати вогонь тертям об сухостій.
Вирвати легені - це серйозніше ніж обмежувати обсяг кисню.
иранцевхахлов и кидать их в концлагеря, то они нас полюбят, наступит мир и счастье и все будут нас бояться и уважать. © Хйло, трускавецкий университет, лекции в Анкоридже.