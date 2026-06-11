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Новини Операція США проти Ірану
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США почали бомбардування Ірану, – CENTCOM

Удари США по Ірану

Американські війська почали бомбардування Ірану.

Про це повідомили на сторінці Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM), інформує Цензор.НЕТ.

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"Ці удари є відповіддю на безпідставну та триваючу агресію з боку Ірану", — заявили у командуванні.

Бомбардування Ірану

Іранські ЗМІ пишуть про вибухи у Бандар-Аббасі, Сіріку, а у західній частині Тегерана чутно роботу ППО.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп провів нараду зі своєю командою з національної безпеки, під час якої обговорювали можливість нових ударів по Ірану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив про секретну операцію США в Ормузькій протоці

Автор: 

Іран (3483) США (26719)
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Топ коментарі
+7
Не треба було це припиняти у квітні.
Розмови з Іраном така ж марна справа, як розмови з Роісєй.
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11.06.2026 01:13 Відповісти
+4
Поки Іран мав змогу фізично вивозити нафту та продавати, він міг дихати.
Вирвати легені - це серйозніше ніж обмежувати обсяг кисню.
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11.06.2026 02:08 Відповісти
+3
а коли нарешті застосують діскобульбулятор?
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11.06.2026 01:09 Відповісти
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а коли нарешті застосують діскобульбулятор?
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11.06.2026 01:09 Відповісти
Договір США з Іраном накрився мідним тазом !
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11.06.2026 01:11 Відповісти
З самого початку там не було шансів на домовленість.
Також, як у тягомотині з Роісєй.

******* до тих пір, поки вони самі не захотять домовлятися на будь-яких умовах - єдиний вихід.
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11.06.2026 02:05 Відповісти
Зараз набіжать свідки секти "Капітулянтів,договорянтів"...
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11.06.2026 02:21 Відповісти
Не треба було це припиняти у квітні.
Розмови з Іраном така ж марна справа, як розмови з Роісєй.
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11.06.2026 01:13 Відповісти
Если ты пытаешься пояснить животному что не нужно лезть в огород и вдарил его поленом и оно не поняло - лучшее - да и единственное что ты можешь сделать - это продолжать поленное воздействие -ну пока не дойдет.
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11.06.2026 01:24 Відповісти
Це все " мєчти" не підкріплені матеріальними речами.
1. І головне.Ніколи ідеологічний режим не впаде від " бомбардувань". Що б змінити режим потрібна або наземна операція( у країні розміру Ірану і кількості населення втрати за місяці або навіть роки окупації можуть бути десятки тисяч американців. На це ніхтоті ніколи не піде.
АБО потпібна революція із середини країни. А хто сказав, що існують такі сили, що це можуть зробити?
2. Пєчатний станок не встигає. Кількість Томагавків і ракет РАС, як свІдчить із слухань в Конгресі США- вже нижче критичного рівня.
3.Ціни на нафту і позиція союзників США НА близькому сході. Тпумп не існує у ваккумі і залежний і від цін і від виборців і від Саудитів і ті що з ними.
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11.06.2026 01:26 Відповісти
На самом деле США и Израиль "еще ничего не начинали". Иран неимоверно уязвим, у него 90% нефтяного экспорта - это один остров Харк. У него минимальное количество заводов которые перерабатывают природный газ который идет на ТЭС. Уничтожение этих заводов отправлят Иран в плане энергетики в каменный век. Просто все это очень сильно ударит по жизни населения, и именно поэтому никто туда не бил. Но при желании Иран можно просто обнулить за неделю.
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11.06.2026 01:34 Відповісти
Ну як обнулити. Аятолли залишиться аятоллами
От тільки їм треба буде вчитися заробляти гроші скребками та палками-колупалками і будобувати вогонь тертям об сухостій.
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11.06.2026 01:56 Відповісти
Да, но когда у тебя население трет друг об друга-палками - колупалками - где же ты через центрифуги будет гексафторид урана прогонять? Пока что технологий гужевого привода центрифуг еще не придумали.
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11.06.2026 02:03 Відповісти
иран под санкциями хз сколько лет. и это не те "санкции", которые кацапам, а серьезные - все что могли. так что "обнулить за неделю" это даже не киевзатридня (причем - с учетом мародерства, разворовывания всего и вся, пракически дефолтного состояния, ликвидации промышленности, науки, логики, мозгов, прямых диверсий на госуровне с диверсантами у власти, беженцев, и т.д. и т.п.) за Хйла становится тупо стыдно, а там 100 лямов населения, нефть, промышленность, ядерный потенциал, и логистика - за океаном. "мы далеко ©Трамп".
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11.06.2026 02:04 Відповісти
Поки Іран мав змогу фізично вивозити нафту та продавати, він міг дихати.
Вирвати легені - це серйозніше ніж обмежувати обсяг кисню.
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11.06.2026 02:08 Відповісти
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11.06.2026 01:19 Відповісти
Долар по 45-ть теж не обіцяв...
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11.06.2026 02:23 Відповісти
если бомбить иранцев хахлов и кидать их в концлагеря, то они нас полюбят, наступит мир и счастье и все будут нас бояться и уважать. © Хйло, трускавецкий университет, лекции в Анкоридже.
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11.06.2026 01:23 Відповісти
А нацистську Німеччину теж не треба було бомбити?
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11.06.2026 01:44 Відповісти
Треба затаритись поп-корном в очікуванні того, як перша армія світу буде воювати з фіг знає якою! Причому результат далеко не такий однозначний, принаймі попередні пів-року про це говорять!
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11.06.2026 01:30 Відповісти
Якщо у Старобільську вдарити по воскресній школі ще не народжених хлопчиків у трусиках, то ще не звісно, хто тут агресор.
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11.06.2026 01:42 Відповісти
Якщо мозги(чи їх залишки) добре промили кацапською пропагандою-то ти вже не просто схожа на кацапку-ти і є нею.
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11.06.2026 02:25 Відповісти
Без наземної операції ніхєра не буде
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11.06.2026 01:43 Відповісти
Не певен, що так уж необхідно хірургічне втручання там, де достатньо виснаження та приспання тварини.
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11.06.2026 01:49 Відповісти
Перша армія світу тренерується перед тим як воювати з другою армією світу.
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11.06.2026 01:49 Відповісти
трамп пзрозумів, що з цим дурним принципом "хочеш миру, готуйся до війни" він не дочекається на Нобелівку з миру, тому почав діяти за принципом "хочеш миру, розпочни війну" і гадає, що так він на швидку руку назбирає ще з десяток мирів!
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11.06.2026 02:23 Відповісти
 
 