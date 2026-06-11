США почали бомбардування Ірану, – CENTCOM

Американські війська почали бомбардування Ірану.

Про це повідомили на сторінці Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM), інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Ці удари є відповіддю на безпідставну та триваючу агресію з боку Ірану", — заявили у командуванні.

Іранські ЗМІ пишуть про вибухи у Бандар-Аббасі, Сіріку, а у західній частині Тегерана чутно роботу ППО.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп провів нараду зі своєю командою з національної безпеки, під час якої обговорювали можливість нових ударів по Ірану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив про секретну операцію США в Ормузькій протоці