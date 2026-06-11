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Новини Операція США проти Ірану
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Трамп скасував анонсовані раніше "жорсткі удари" по Ірану через успішні переговори

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що після обговорення з найвищим іранським керівництвом заплановані удари по Ірану будуть скасовані, однак військово-морська блокада залишається в повній силі до мирної угоди.

Про це він повідомив у дописі на Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Заява Трампа

Причиною скасування лідер США назвав те, ще перемовини з Тегераном були винесені на "найвищий рівень іранського керівництва":

"Я, як президент США, скасував заплановані на сьогоднішній вечір удари та бомбардування. Обговорення та остаточні пункти були, як концептуально, так і детально, схвалені всіма залученими сторонами, включаючи США, Ізраїль, Саудівську Аравію, ОАЕ, Катар, Туреччину, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Йорданію, Єгипет та інші", - написав він.

Трамп зазначив, що час і місце підписання угоди будуть оголошені "найближчим часом", а до того США продовжуватимуть морську блокаду Ірану.

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Попередні погрози Трампа

  • Зазначимо, що кілька годин тому Трамп написав, що США незабаром здійснять "дуже сильні" удари по Ірану, а також можуть взяти під контроль об'єкти нафтової інфраструктури, ринки нафти та газу країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США відновлять удари по Ірану, ми атакуватимемо "дуже жорстко", - Трамп

Трамп скасував анонсовані раніше удари по Ірану

Автор: 

Іран (3490) США (26726) Трамп Дональд (8926)
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Топ коментарі
+11
Це вже навіть не смішно.
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11.06.2026 21:10 Відповісти
+10
Ось американці поржали, приблизно як ми, але ми з кров'ю
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11.06.2026 21:08 Відповісти
+8
Напіввагітний Трамп. 😁
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11.06.2026 21:09 Відповісти
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Ось американці поржали, приблизно як ми, але ми з кров'ю
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11.06.2026 21:08 Відповісти
Там ще не вечір. Через різницю в часі.
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11.06.2026 22:21 Відповісти
Напіввагітний Трамп. 😁
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11.06.2026 21:09 Відповісти
В нас з Іраном не переговори а пєсня - ну так цапаємся час від часу - Трамп
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11.06.2026 21:09 Відповісти
тобто іран - то "та інші"!? норм домовленості, норм піріхаворі
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11.06.2026 21:10 Відповісти
Це вже навіть не смішно.
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11.06.2026 21:10 Відповісти
РФ більше ніж у два рази збільшила сво нафтогазові доходи, слава Ізраїлю та дебілушке Трампу.
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11.06.2026 21:17 Відповісти
Та як ти заїбав, хоч щось одно довели до кінця. ТАКО.
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11.06.2026 21:20 Відповісти
Діагноз: ідіот.
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11.06.2026 21:21 Відповісти
Дибілізм на обличчя
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11.06.2026 21:35 Відповісти
Плив, плив, та на березі всрався
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11.06.2026 21:37 Відповісти
Нет, сначала на берегу уср@лся, не подумав о последствиях нападения, а теперь плывет, плывет и продолжает ср@ть.
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11.06.2026 22:00 Відповісти
Цікаво, що іранські структури гнівно заперечили сам факт таких перемовин. Тому не відомо, з ким домовляється Трамп: з молодшим Хаменеї, якого ніхто не бачив з часу 12-тиденної війни ні живим- здоровим, ні пораненим, ні в комі, чи можливо з його покійним батьком, якого ліквідували у ті 12 днів. Можливо, Трамп веде перемовини з дзеркалом. Варто взяти до уваги, що на тепер у Ірані схоже немає єдиного центру управління, тому домовленості з одними не гарантують домовленостей з іншими.
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11.06.2026 21:39 Відповісти
Яж казав сестро, подвійна доза заспокійливого та проносного дадуть позитивну динаміку. Продовжувати лікування!
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11.06.2026 21:40 Відповісти
Все? Нищівного удару не буде?
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11.06.2026 21:45 Відповісти
Спектакль на Ближнем Востоке который придумал путин будет ещё идти до конца года. Дальше демократы разобьют нос кремлёвскому клоуну трампу и спектакль закончицца!
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11.06.2026 21:50 Відповісти
Що , апять?
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11.06.2026 21:51 Відповісти
І цей старий клоун - президент США, на хвилиночку😂🤣🤣🤣
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11.06.2026 22:51 Відповісти
Цей "побідун" уже набрид - не знає ввечері, що говорив зранку
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11.06.2026 23:00 Відповісти
сподіваюсь друзі трампона на ціх гойдалках
заробили пару лярдов..
трампоЦ
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11.06.2026 23:03 Відповісти
 
 