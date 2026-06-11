Трамп скасував анонсовані раніше "жорсткі удари" по Ірану через успішні переговори

Президент США Дональд Трамп заявив, що після обговорення з найвищим іранським керівництвом заплановані удари по Ірану будуть скасовані, однак військово-морська блокада залишається в повній силі до мирної угоди.

Про це він повідомив у дописі на Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Заява Трампа

Причиною скасування лідер США назвав те, ще перемовини з Тегераном були винесені на "найвищий рівень іранського керівництва":

"Я, як президент США, скасував заплановані на сьогоднішній вечір удари та бомбардування. Обговорення та остаточні пункти були, як концептуально, так і детально, схвалені всіма залученими сторонами, включаючи США, Ізраїль, Саудівську Аравію, ОАЕ, Катар, Туреччину, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Йорданію, Єгипет та інші", - написав він.

Трамп зазначив, що час і місце підписання угоди будуть оголошені "найближчим часом", а до того США продовжуватимуть морську блокаду Ірану.

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Попередні погрози Трампа

Зазначимо, що кілька годин тому Трамп написав, що США незабаром здійснять "дуже сильні" удари по Ірану, а також можуть взяти під контроль об'єкти нафтової інфраструктури, ринки нафти та газу країни.

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