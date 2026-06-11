Трамп отменил анонсированные ранее "жесткие удары" по Ирану из-за успешных переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что после обсуждения с высшим иранским руководством запланированные удары по Ирану будут отменены, однако военно-морская блокада остается в полной силе до заключения мирного соглашения.

Об этом он сообщил в посте на Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

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Заявление Трампа

Причиной отмены лидер США назвал то, что переговоры с Тегераном были вынесены на "высший уровень иранского руководства":

"Я, как президент США, отменил запланированные на сегодняшний вечер удары и бомбардировки. Обсуждение и окончательные пункты были, как концептуально, так и детально, одобрены всеми вовлеченными сторонами, включая США, Израиль, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Турцию, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Иорданию, Египет и другие", — написал он.

Трамп отметил, что время и место подписания соглашения будут объявлены "в ближайшее время", а до этого США будут продолжать морскую блокаду Ирана.

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Предыдущие угрозы Трампа

Отметим, что несколько часов назад Трамп написал, что США вскоре нанесут "очень сильные" удары по Ирану, а также могут взять под контроль объекты нефтяной инфраструктуры, рынки нефти и газа страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США возобновят удары по Ирану, мы будем атаковать "очень жестко", - Трамп