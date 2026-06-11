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Новости Операция США против Ирана
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Трамп отменил анонсированные ранее "жесткие удары" по Ирану из-за успешных переговоров

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что после обсуждения с высшим иранским руководством запланированные удары по Ирану будут отменены, однако военно-морская блокада остается в полной силе до заключения мирного соглашения.

Об этом он сообщил в посте на Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

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Заявление Трампа

Причиной отмены лидер США назвал то, что переговоры с Тегераном были вынесены на "высший уровень иранского руководства":

"Я, как президент США, отменил запланированные на сегодняшний вечер удары и бомбардировки. Обсуждение и окончательные пункты были, как концептуально, так и детально, одобрены всеми вовлеченными сторонами, включая США, Израиль, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Турцию, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Иорданию, Египет и другие", — написал он.

Трамп отметил, что время и место подписания соглашения будут объявлены "в ближайшее время", а до этого США будут продолжать морскую блокаду Ирана.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил о секретной операции США в Ормузском проливе

Предыдущие угрозы Трампа

  • Отметим, что несколько часов назад Трамп написал, что США вскоре нанесут "очень сильные" удары по Ирану, а также могут взять под контроль объекты нефтяной инфраструктуры, рынки нефти и газа страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США возобновят удары по Ирану, мы будем атаковать "очень жестко", - Трамп

Трамп отменил анонсированные ранее удары по Ирану

Автор: 

Иран (2976) США (29539) Трамп Дональд (8189)
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Топ комментарии
+7
Ось американці поржали, приблизно як ми, але ми з кров'ю
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11.06.2026 21:08 Ответить
+6
Напіввагітний Трамп. 😁
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11.06.2026 21:09 Ответить
+6
Це вже навіть не смішно.
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11.06.2026 21:10 Ответить
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Ось американці поржали, приблизно як ми, але ми з кров'ю
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11.06.2026 21:08 Ответить
Напіввагітний Трамп. 😁
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11.06.2026 21:09 Ответить
В нас з Іраном не переговори а пєсня - ну так цапаємся час від часу - Трамп
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11.06.2026 21:09 Ответить
тобто іран - то "та інші"!? норм домовленості, норм піріхаворі
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11.06.2026 21:10 Ответить
Це вже навіть не смішно.
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11.06.2026 21:10 Ответить
РФ більше ніж у два рази збільшила сво нафтогазові доходи, слава Ізраїлю та дебілушке Трампу.
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11.06.2026 21:17 Ответить
Та як ти заїбав, хоч щось одно довели до кінця. ТАКО.
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11.06.2026 21:20 Ответить
Діагноз: ідіот.
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11.06.2026 21:21 Ответить
Дибілізм на обличчя
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11.06.2026 21:35 Ответить
Плив, плив, та на березі всрався
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11.06.2026 21:37 Ответить
Нет, сначала на берегу уср@лся, не подумав о последствиях нападения, а теперь плывет, плывет и продолжает ср@ть.
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11.06.2026 22:00 Ответить
Цікаво, що іранські структури гнівно заперечили сам факт таких перемовин. Тому не відомо, з ким домовляється Трамп: з молодшим Хаменеї, якого ніхто не бачив з часу 12-тиденної війни ні живим- здоровим, ні пораненим, ні в комі, чи можливо з його покійним батьком, якого ліквідували у ті 12 днів. Можливо, Трамп веде перемовини з дзеркалом. Варто взяти до уваги, що на тепер у Ірані схоже немає єдиного центру управління, тому домовленості з одними не гарантують домовленостей з іншими.
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11.06.2026 21:39 Ответить
Яж казав сестро, подвійна доза заспокійливого та проносного дадуть позитивну динаміку. Продовжувати лікування!
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11.06.2026 21:40 Ответить
Все? Нищівного удару не буде?
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11.06.2026 21:45 Ответить
Спектакль на Ближнем Востоке который придумал путин будет ещё идти до конца года. Дальше демократы разобьют нос кремлёвскому клоуну трампу и спектакль закончицца!
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11.06.2026 21:50 Ответить
Що , апять?
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11.06.2026 21:51 Ответить
 
 