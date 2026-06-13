США и Иран согласовали окончательный текст мирного соглашения, — премьер-министр Пакистана Шариф
Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что США и Иран согласовали окончательный текст мирного соглашения, а Исламабад продолжает работать с обеими сторонами над согласованием дальнейших шагов.
Об этом он написал вечером в пятницу, 12 июня, в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.
Согласован окончательный текст мирного соглашения
Он отметил, что в то же время продолжается "постоянная кампания дезинформации, которую ведут те, кто хочет сорвать мирное соглашение".
"Отбросив шум, мы можем подтвердить, что окончательный, согласованный текст мирного соглашения достигнут, и Пакистан сейчас тесно работает с обеими сторонами для финализации следующих шагов. Мир никогда не был так близок, как сейчас", — заявил премьер-министр Пакистана.
- Напомним, что Пакистан выступает посредником в переговорах о прекращении американо-израильской войны против Ирана.
Напомним:
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласился отказаться от разработки ядерного оружия в рамках будущего соглашения.
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За даними видання, Іран візьме на себе низку зобов'язань щодо своєї ядерної програми, включаючи обіцянку не розробляти ядерну зброю та вирішити питання збагаченого урану. Однак Тегеран розпочне виконання цих зобов'язань лише після того, як буде ухвалено другий - більш технічний - документ.
США, зі свого боку, знімуть блокаду Ірану.
За словами Арагчі, Іран вийшов переможцем із конфлікту з США.
При цьому іранський міністр звинуватив Ізраїль у спробах зірвати підписання мирної угоди.
Арагчі уточнив, що обговорення ядерної програми та зняття санкцій з Ірану плануються на другому, заключному етапі угоди - після 60-денних переговорів про остаточне припинення конфлікту.
Та тягнути час звичайна, та працююча тактика аятол. Вони заключать договір, як тей з Обамою, умови якого ні..а виконують, та продовжать морочити всім мозок, аби наклепати побільше ракет, та
збагатити достатньо урану. Тому років за 10-20 ситуація повториться.
Але відкрита протока конче потрібна нам зараз.
Наразі республіканці мають дуже тонку більшість в обох палатах. Втрата навіть кількох округів у Палаті представників або місць у Сенаті (де переобирається 35 сенаторів) призведе до того, що Демократична партія поверне контроль, суттєво заблокувавши законодавчі ініціативи Трампа на другу половину його терміну.
Згідно з регулярними опитуваннями, нинішній правий та ультраортодоксальний блок Нетаньягу не набирає необхідного 61 місця для формування уряду. Близько 61% ізраїльтян вважають, що він узагалі не повинен балотуватися.
Протести резервістів та світського населення проти звільнення харедім від служби в армії під час війни відвернули від «Лікуду» частину традиційного електорату.
Пентагон стурбований посиленням шпигунства Ізраїлю проти США, у зв'язку з чим підвищив рівень контррозвідувальної загрози до найвищого рівня.
- Ей , Іран , ти вже "підписав" мирну угоду ? ...
Амерам кажуть одне, аятоллам друге, а наружу взагалі третє.
Перемовники ті ще...
Згідно з розслідуваннями The Wall Street Journal, ОАЕ таємно приєдналися до США та Ізраїлю, здійснивши десятки авіаударів по стратегічних об'єктах Ірану, включаючи НПЗ на острові Лаван та нафтохімічний комплекс Асалу.
Через таку позицію Емірати зазнали найбільшого удару від Ірану - по їхній території було випущено понад 2800 ракет та дронів, що серйозно похитнуло місцеву економіку та туризм.
Ізраїль перекинув до ОАЕ системи протиповітряної оборони Залізний купол та персонал для захисту країни.
На тлі війни ОАЕ ухвалили рішення вийти зі складу ОПЕК, фактично розірвавши нафтовий тандем із Саудівською Аравією.
ОАЕ стали першою країною, яка підписала в 2020 «Авраамськi угоди » про повну нормалізацію відносин з Ізраїлем. Одночасно з ними або одразу після них до процесу долучився Бахрейн, а пізніше - Марокко та Судан.
На відміну від «холодного миру» Єгипту та Йорданії, ОАЕ розгорнули масштабне економічне співробітництво. Вони першими серед арабських країн уклали з Ізраїлем угоду про вільну торгівлю (2022 рік).
Обидві держави мають спільного стратегічного суперника в регіоні - Іран. Це перетворило угоду не просто на декларацію про мир, а на міцне залаштункове оборонне та розвідувальне партнерство.
Он навіть Казахстан розпорядився своєю ядерною зброєю в 90-х розумно, а не поспішно й бездумно, як це зробили колишні очільники України.
Так, Назарбаєв відмовився підписувати передачу ядерної зброї до РФ - сказав, що спочатку мусить розібратися зі своїм ядерним потенціалом. І додав, що його країна планує роззброюватися, але одночасно з усім світом, а не попереду всіх.
А потім Назарбаєв їде у Вашингтон і підписує там з американцями угоду про розробку найпотужнішого на той час нафтового родовища в Тенгізі. І отримує 50 мільярдів доларів інвестицій (6 квітня 1993 року президент Казахстану та голова Chevron Кеннет Дерр підписали історичну угоду на 40 років.
Близько 50 млрд доларів - це сума інвестицій за більш як 30 років реалізації проєкту.
Американські інвестиції в Тенгізьке родовище перетворили пострадянський нафтовий сектор Казахстану на індустрію світового рівня.)
Потім продає 600 кг високозбагаченого збройового урану, який зберігали на Семипалатинському полігоні, за добрі гроші.
І лише потім приєднується до договору про не володіння і нерозповсюдження ядерної зброї.
За словами американського президента, вдалося узгодили 95% мирного плану і "дуже близько" підійти до мирної угоди.
Зараз те саме, тільки інша війна і цифри красивіші: не 95%, а цілих 100% узгоджено !