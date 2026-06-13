США и Иран согласовали окончательный текст мирного соглашения, — премьер-министр Пакистана Шариф

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что США и Иран согласовали окончательный текст мирного соглашения, а Исламабад продолжает работать с обеими сторонами над согласованием дальнейших шагов.

Об этом он написал вечером в пятницу, 12 июня, в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

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Согласован окончательный текст мирного соглашения

Он отметил, что в то же время продолжается "постоянная кампания дезинформации, которую ведут те, кто хочет сорвать мирное соглашение".

"Отбросив шум, мы можем подтвердить, что окончательный, согласованный текст мирного соглашения достигнут, и Пакистан сейчас тесно работает с обеими сторонами для финализации следующих шагов. Мир никогда не был так близок, как сейчас", — заявил премьер-министр Пакистана.

Напомним, что Пакистан выступает посредником в переговорах о прекращении американо-израильской войны против Ирана.

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Напомним:

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласился отказаться от разработки ядерного оружия в рамках будущего соглашения.

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