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Новости Переговоры США и Ирана
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США и Иран согласовали окончательный текст мирного соглашения, — премьер-министр Пакистана Шариф

Пакистан сообщил о финальном согласовании мирного соглашения между США и Ираном

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что США и Иран согласовали окончательный текст мирного соглашения, а Исламабад продолжает работать с обеими сторонами над согласованием дальнейших шагов.

Об этом он написал вечером в пятницу, 12 июня, в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

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Согласован окончательный текст мирного соглашения 

Он отметил, что в то же время продолжается "постоянная кампания дезинформации, которую ведут те, кто хочет сорвать мирное соглашение".

"Отбросив шум, мы можем подтвердить, что окончательный, согласованный текст мирного соглашения достигнут, и Пакистан сейчас тесно работает с обеими сторонами для финализации следующих шагов. Мир никогда не был так близок, как сейчас", — заявил премьер-министр Пакистана.

  • Напомним, что Пакистан выступает посредником в переговорах о прекращении американо-израильской войны против Ирана.

Читайте также: Мировые цены на медь выросли после заявления Трампа о мирном соглашении с Ираном

Напомним:

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласился отказаться от разработки ядерного оружия в рамках будущего соглашения.

Читайте также: США и Иран подпишут соглашение в ближайшие выходные в одной из стран Европы, — Трамп

Автор: 

Иран (2982) Пакистан (175) США (29551)
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Топ комментарии
+3
та вже шо у трампа сім п'ятниц на тижні ,всі звикли ,а як шо і в Ірані таке казіно ,тоді ой ....
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13.06.2026 01:21 Ответить
+3
Ну да. Чуваки з Пакістану ніколи не брехали. 😁
Амерам кажуть одне, аятоллам друге, а наружу взагалі третє.

Перемовники ті ще...
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13.06.2026 01:54 Ответить
+3
Та сидять ереї зараз язики в сраці, думали , що штати зараз наземну операцію будуть проводити і рученятки потирали, але не тут то було, коли трамп зрозумів, що його використовують, то одразу почав шукати як-би його вийти з ситуації сухим, а евреї постійно намагалися зірвати ці намагання.
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13.06.2026 07:20 Ответить
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Так тегеран же не підтвердив, чи що? Я заплутався..
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13.06.2026 01:17 Ответить
та вже шо у трампа сім п'ятниц на тижні ,всі звикли ,а як шо і в Ірані таке казіно ,тоді ой ....
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13.06.2026 01:21 Ответить
Якби то було так, Трамп би не втратив нагоду написати першим, про його чергову перемогу?
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13.06.2026 01:23 Ответить
Як пише Axios, меморандум про взаєморозуміння передбачає продовження режиму припинення вогню на 60 днів. У цей час бойові дії мають припинитися (в тому числі й у Лівані), а США та Іран повинні вести переговори щодо ядерної програми останнього.

За даними видання, Іран візьме на себе низку зобов'язань щодо своєї ядерної програми, включаючи обіцянку не розробляти ядерну зброю та вирішити питання збагаченого урану. Однак Тегеран розпочне виконання цих зобов'язань лише після того, як буде ухвалено другий - більш технічний - документ.
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13.06.2026 01:26 Ответить
Ормузька протока буде негайно відкрита, і протягом 30 днів повернеться до довоєнного обсягу судноплавства, пише Axios.
США, зі свого боку, знімуть блокаду Ірану.
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13.06.2026 01:27 Ответить
Ракетна програма Ірану та підтримка повстанських груп виключені з порядку денного фінальних переговорів, стверджує Mehr: вони стосуватимуться лише ядерної програми, зняття санкцій та відновлення країни.
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13.06.2026 01:28 Ответить
Дані ЗМІ про зміст майбутнього меморандуму між США та Іраном поки не підтверджені офіційними джерелами.
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13.06.2026 01:31 Ответить
Раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі також заявив у соцмережі X, що «підписання Ісламабадського меморандуму про взаєморозуміння наближається, як ніколи раніше».
За словами Арагчі, Іран вийшов переможцем із конфлікту з США.
При цьому іранський міністр звинуватив Ізраїль у спробах зірвати підписання мирної угоди.
Арагчі уточнив, що обговорення ядерної програми та зняття санкцій з Ірану плануються на другому, заключному етапі угоди - після 60-денних переговорів про остаточне припинення конфлікту.
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13.06.2026 01:59 Ответить
Іран затягує переговори з Трампом, надіючись що Трамп і Нетаньягу програють осінні вибори 2026 року в США та Ізраїлі.
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13.06.2026 02:03 Ответить
Трамп звісно програє (хоча наче й балотуватись на третій строк не повинен ?). Програш Бені у Ізраїлі нічого у цій сутуації не змінить. Це якби Зеленський був замінений Залужним чи Мадяром.
Та тягнути час звичайна, та працююча тактика аятол. Вони заключать договір, як тей з Обамою, умови якого ні..а виконують, та продовжать морочити всім мозок, аби наклепати побільше ракет, та
збагатити достатньо урану. Тому років за 10-20 ситуація повториться.
Але відкрита протока конче потрібна нам зараз.
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13.06.2026 02:36 Ответить
Для адміністрації Трампа ці «мідтермс» є критичними, і республіканці ризикують втратити контроль над законодавчою владою.
Наразі республіканці мають дуже тонку більшість в обох палатах. Втрата навіть кількох округів у Палаті представників або місць у Сенаті (де переобирається 35 сенаторів) призведе до того, що Демократична партія поверне контроль, суттєво заблокувавши законодавчі ініціативи Трампа на другу половину його терміну.
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13.06.2026 04:10 Ответить
Для Нетаньягу та його партії «Лікуд» ці вибори стануть першим загальнонаціональним голосуванням після подій 7 жовтня 2023 року та тривалих військових дій, і опитування прогнозують падіння правої коаліції.
Згідно з регулярними опитуваннями, нинішній правий та ультраортодоксальний блок Нетаньягу не набирає необхідного 61 місця для формування уряду. Близько 61% ізраїльтян вважають, що він узагалі не повинен балотуватися.
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13.06.2026 04:11 Ответить
Найбільшою внутрішньою вразливістю коаліції залишається питання призову ультраортодоксальних євреїв (харедім).
Протести резервістів та світського населення проти звільнення харедім від служби в армії під час війни відвернули від «Лікуду» частину традиційного електорату.
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13.06.2026 04:13 Ответить
Cтаном на сьогодні сценарій, за якого Трамп втрачає Конгрес, а Нетаньягу - владу в Кнесеті, залишається найбільш імовірним результатом політичної осені 2026 року.
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13.06.2026 04:15 Ответить
Додатково у союзничків виник ньюансик:
Пентагон стурбований посиленням шпигунства Ізраїлю проти США, у зв'язку з чим підвищив рівень контррозвідувальної загрози до найвищого рівня.
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13.06.2026 05:18 Ответить

- Ей , Іран , ти вже "підписав" мирну угоду ? ...
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13.06.2026 01:41 Ответить
Ну да. Чуваки з Пакістану ніколи не брехали. 😁
Амерам кажуть одне, аятоллам друге, а наружу взагалі третє.

Перемовники ті ще...
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13.06.2026 01:54 Ответить
А як віддано дивляться в очі.
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13.06.2026 03:10 Ответить
Меморандум це про наміри укласти сдєлку. Перси визначились - Ліван,Йємен наш, ракети не чіпати, віддати заморожене бабло і тд і тп. Тоді і відкриємо протоку. А Трамп скільки завгодно може базікати.
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13.06.2026 03:20 Ответить
Ну так ага тож ыран у трампона наразі сосет футбольчик 2026
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13.06.2026 05:18 Ответить
Об'єднані Арабські Емірати стали найближчим партнером Ізраїлю серед арабських країн під час війни з Іраном.

Згідно з розслідуваннями The Wall Street Journal, ОАЕ таємно приєдналися до США та Ізраїлю, здійснивши десятки авіаударів по стратегічних об'єктах Ірану, включаючи НПЗ на острові Лаван та нафтохімічний комплекс Асалу.

Через таку позицію Емірати зазнали найбільшого удару від Ірану - по їхній території було випущено понад 2800 ракет та дронів, що серйозно похитнуло місцеву економіку та туризм.

Ізраїль перекинув до ОАЕ системи протиповітряної оборони Залізний купол та персонал для захисту країни.

На тлі війни ОАЕ ухвалили рішення вийти зі складу ОПЕК, фактично розірвавши нафтовий тандем із Саудівською Аравією.

ОАЕ стали першою країною, яка підписала в 2020 «Авраамськi угоди » про повну нормалізацію відносин з Ізраїлем. Одночасно з ними або одразу після них до процесу долучився Бахрейн, а пізніше - Марокко та Судан.

На відміну від «холодного миру» Єгипту та Йорданії, ОАЕ розгорнули масштабне економічне співробітництво. Вони першими серед арабських країн уклали з Ізраїлем угоду про вільну торгівлю (2022 рік).

Обидві держави мають спільного стратегічного суперника в регіоні - Іран. Це перетворило угоду не просто на декларацію про мир, а на міцне залаштункове оборонне та розвідувальне партнерство.
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13.06.2026 07:00 Ответить
Після публікації матеріалу Reuters МЗС ОАЕ спростувало інформацію про розмороження коштів Ірану. «У заяві міністра закордонних справ наголошується, що ці твердження повністю хибні та безпідставні, і що жодні заморожені іранські кошти не були розблоковані, переведені чи проведені через ОАЕ», - написала в ніч на 13 червня у соцмережах директор Департаменту стратегічних комунікацій МЗС країни Афра аль-Хамелі.
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13.06.2026 07:08 Ответить
Ізраїль підбурив Штати до війни з Іраном і швидше всього Тель-Авіву зараз невігідні ніякі мирні угоди.
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13.06.2026 06:10 Ответить
Та сидять ереї зараз язики в сраці, думали , що штати зараз наземну операцію будуть проводити і рученятки потирали, але не тут то було, коли трамп зрозумів, що його використовують, то одразу почав шукати як-би його вийти з ситуації сухим, а евреї постійно намагалися зірвати ці намагання.
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13.06.2026 07:20 Ответить
ТАК "УГОДА"'чи КАПІТУЛЯЦІЯ?? Бо текст показувати ніхто не поспішає...мабуть соромляться....
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13.06.2026 07:51 Ответить
Що там Іран, який захищає свої інтереси у протистоянні зі США.
Он навіть Казахстан розпорядився своєю ядерною зброєю в 90-х розумно, а не поспішно й бездумно, як це зробили колишні очільники України.
Так, Назарбаєв відмовився підписувати передачу ядерної зброї до РФ - сказав, що спочатку мусить розібратися зі своїм ядерним потенціалом. І додав, що його країна планує роззброюватися, але одночасно з усім світом, а не попереду всіх.
А потім Назарбаєв їде у Вашингтон і підписує там з американцями угоду про розробку найпотужнішого на той час нафтового родовища в Тенгізі. І отримує 50 мільярдів доларів інвестицій (6 квітня 1993 року президент Казахстану та голова Chevron Кеннет Дерр підписали історичну угоду на 40 років.
Близько 50 млрд доларів - це сума інвестицій за більш як 30 років реалізації проєкту.
Американські інвестиції в Тенгізьке родовище перетворили пострадянський нафтовий сектор Казахстану на індустрію світового рівня.)
Потім продає 600 кг високозбагаченого збройового урану, який зберігали на Семипалатинському полігоні, за добрі гроші.
І лише потім приєднується до договору про не володіння і нерозповсюдження ядерної зброї.
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13.06.2026 09:35 Ответить
Це ж було вже, 29 грудня 2025 :

За словами американського президента, вдалося узгодили 95% мирного плану і "дуже близько" підійти до мирної угоди.

Зараз те саме, тільки інша війна і цифри красивіші: не 95%, а цілих 100% узгоджено !
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13.06.2026 09:44 Ответить
 
 