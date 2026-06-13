США та Іран узгодили фінальний текст мирної угоди, - прем’єр Пакистану Шаріф

Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф заявив, що США та Іран погодили фінальний текст мирної угоди, а Ісламабад продовжує роботу з обома сторонами для узгодження наступних кроків.

Про це він написав ввечері п'ятниці, 12 червня, у соцмережі X, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Погоджено фінальний текст мирної угоди

Він зазначив, що водночас триває "постійна кампанія дезінформації, яку ведуть ті, хто хоче зірвати мирну угоду".

"Відкинувши шум, ми можемо підтвердити, що фінальний, узгоджений текст мирної угоди досягнуто, і Пакистан зараз тісно працює з обома сторонами для фіналізації наступних кроків. Мир ніколи не був таким близьким, як зараз",- заявив прем’єр-міністр Пакистану.

Нагадаємо, що Пакистан виступає посередником у переговорах щодо припинення американо-ізраїльської війни проти Ірану.

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Нагадаємо:

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Іран погодився відмовитися від розробки ядерної зброї в межах майбутньої угоди.

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