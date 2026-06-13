США та Іран узгодили фінальний текст мирної угоди, - прем’єр Пакистану Шаріф
Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф заявив, що США та Іран погодили фінальний текст мирної угоди, а Ісламабад продовжує роботу з обома сторонами для узгодження наступних кроків.
Про це він написав ввечері п'ятниці, 12 червня, у соцмережі X, повідомляє Цензор.НЕТ.
Погоджено фінальний текст мирної угоди
Він зазначив, що водночас триває "постійна кампанія дезінформації, яку ведуть ті, хто хоче зірвати мирну угоду".
"Відкинувши шум, ми можемо підтвердити, що фінальний, узгоджений текст мирної угоди досягнуто, і Пакистан зараз тісно працює з обома сторонами для фіналізації наступних кроків. Мир ніколи не був таким близьким, як зараз",- заявив прем’єр-міністр Пакистану.
- Нагадаємо, що Пакистан виступає посередником у переговорах щодо припинення американо-ізраїльської війни проти Ірану.
Нагадаємо:
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Іран погодився відмовитися від розробки ядерної зброї в межах майбутньої угоди.
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За даними видання, Іран візьме на себе низку зобов'язань щодо своєї ядерної програми, включаючи обіцянку не розробляти ядерну зброю та вирішити питання збагаченого урану. Однак Тегеран розпочне виконання цих зобов'язань лише після того, як буде ухвалено другий - більш технічний - документ.
США, зі свого боку, знімуть блокаду Ірану.
За словами Арагчі, Іран вийшов переможцем із конфлікту з США.
При цьому іранський міністр звинуватив Ізраїль у спробах зірвати підписання мирної угоди.
Арагчі уточнив, що обговорення ядерної програми та зняття санкцій з Ірану плануються на другому, заключному етапі угоди - після 60-денних переговорів про остаточне припинення конфлікту.
Та тягнути час звичайна, та працююча тактика аятол. Вони заключать договір, як тей з Обамою, умови якого ні..а виконують, та продовжать морочити всім мозок, аби наклепати побільше ракет, та
збагатити достатньо урану. Тому років за 10-20 ситуація повториться.
Але відкрита протока конче потрібна нам зараз.
- Ей , Іран , ти вже "підписав" мирну угоду ? ...
Амерам кажуть одне, аятоллам друге, а наружу взагалі третє.
Перемовники ті ще...