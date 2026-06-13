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Новини Переговори США та Ірану
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США та Іран узгодили фінальний текст мирної угоди, - прем’єр Пакистану Шаріф

Пакистан повідомив про фінальне узгодження мирної угоди між США та Іраном

Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф заявив, що США та Іран погодили фінальний текст мирної угоди, а Ісламабад продовжує роботу з обома сторонами для узгодження наступних кроків.

Про це він написав ввечері п'ятниці, 12 червня, у соцмережі X, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Погоджено фінальний текст мирної угоди 

Він зазначив, що водночас триває "постійна кампанія дезінформації, яку ведуть ті, хто хоче зірвати мирну угоду".

"Відкинувши шум, ми можемо підтвердити, що фінальний, узгоджений текст мирної угоди досягнуто, і Пакистан зараз тісно працює з обома сторонами для фіналізації наступних кроків. Мир ніколи не був таким близьким, як зараз",- заявив прем’єр-міністр Пакистану.

  • Нагадаємо, що Пакистан виступає посередником у переговорах щодо припинення американо-ізраїльської війни проти Ірану.

Читайте також: Світові ціни на мідь зросли після заяви Трампа про мирну угоду з Іраном

Нагадаємо:

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Іран погодився відмовитися від розробки ядерної зброї в межах майбутньої угоди.

Читайте також: США та Іран підпишуть угоду найближчими вихідними в одній з країн Європи, - Трамп

Автор: 

Іран (3495) Пакистан (100) США (26742)
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Так тегеран же не підтвердив, чи що? Я заплутався..
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13.06.2026 01:17 Відповісти
та вже шо у трампа сім п'ятниц на тижні ,всі звикли ,а як шо і в Ірані таке казіно ,тоді ой ....
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13.06.2026 01:21 Відповісти
Якби то було так, Трамп би не втратив нагоду написати першим, про його чергову перемогу?
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13.06.2026 01:23 Відповісти
Як пише Axios, меморандум про взаєморозуміння передбачає продовження режиму припинення вогню на 60 днів. У цей час бойові дії мають припинитися (в тому числі й у Лівані), а США та Іран повинні вести переговори щодо ядерної програми останнього.

За даними видання, Іран візьме на себе низку зобов'язань щодо своєї ядерної програми, включаючи обіцянку не розробляти ядерну зброю та вирішити питання збагаченого урану. Однак Тегеран розпочне виконання цих зобов'язань лише після того, як буде ухвалено другий - більш технічний - документ.
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13.06.2026 01:26 Відповісти
Ормузька протока буде негайно відкрита, і протягом 30 днів повернеться до довоєнного обсягу судноплавства, пише Axios.
США, зі свого боку, знімуть блокаду Ірану.
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13.06.2026 01:27 Відповісти
Ракетна програма Ірану та підтримка повстанських груп виключені з порядку денного фінальних переговорів, стверджує Mehr: вони стосуватимуться лише ядерної програми, зняття санкцій та відновлення країни.
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13.06.2026 01:28 Відповісти
Дані ЗМІ про зміст майбутнього меморандуму між США та Іраном поки не підтверджені офіційними джерелами.
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13.06.2026 01:31 Відповісти
Раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі також заявив у соцмережі X, що «підписання Ісламабадського меморандуму про взаєморозуміння наближається, як ніколи раніше».
За словами Арагчі, Іран вийшов переможцем із конфлікту з США.
При цьому іранський міністр звинуватив Ізраїль у спробах зірвати підписання мирної угоди.
Арагчі уточнив, що обговорення ядерної програми та зняття санкцій з Ірану плануються на другому, заключному етапі угоди - після 60-денних переговорів про остаточне припинення конфлікту.
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13.06.2026 01:59 Відповісти
Іран затягує переговори з Трампом, надіючись що Трамп і Нетаньягу програють осінні вибори 2026 року в США та Ізраїлі.
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13.06.2026 02:03 Відповісти
Трамп звісно програє (хоча наче й балотуватись на третій строк не повинен ?). Програш Бені у Ізраїлі нічого у цій сутуації не змінить. Це якби Зеленський був замінений Залужним чи Мадяром.
Та тягнути час звичайна, та працююча тактика аятол. Вони заключать договір, як тей з Обамою, умови якого ні..а виконують, та продовжать морочити всім мозок, аби наклепати побільше ракет, та
збагатити достатньо урану. Тому років за 10-20 ситуація повториться.
Але відкрита протока конче потрібна нам зараз.
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13.06.2026 02:36 Відповісти

- Ей , Іран , ти вже "підписав" мирну угоду ? ...
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13.06.2026 01:41 Відповісти
Ну да. Чуваки з Пакістану ніколи не брехали. 😁
Амерам кажуть одне, аятоллам друге, а наружу взагалі третє.

Перемовники ті ще...
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13.06.2026 01:54 Відповісти
 
 