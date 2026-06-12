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Новости Операция США против Ирана
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Тегеран опроверг информацию о финальном соглашении с США

Иран опроверг слова Трампа о соглашении

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что информация о якобы достигнутых окончательных договоренностях между США и Ираном не соответствует действительности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

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Переговоры без окончательного решения

По словам Багаи, Тегеран пока не принял никакого окончательного решения по поводу соглашения. Он отметил, что Катар и Пакистан действительно участвуют в переговорах в качестве посредников.

В то же время дипломатический процесс осложняется из-за постоянной смены позиции американской стороны.

"Сообщения о достижении окончательных договоренностей являются лишь спекуляциями", – подчеркнул Багаи.

Он также подчеркнул, что значительная часть текста соглашения уже согласована, но Иран не откажется от своих красных линий.

Читайте также: Трамп заявил о секретной операции США в Ормузском проливе

Заявления США и ситуация вокруг соглашения

Багаи добавил, что действия США уже повлияли на безопасность в Ормузском проливе и сделали ситуацию более напряженной.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированные удары и бомбардировки Ирана после того, как переговоры были вынесены на самый высокий уровень руководства и получили одобрение.

По его словам, стороны достигли договоренностей по ключевым параметрам будущего соглашения.

Также Трамп добавил, что соглашение от США может подписатьвице-президент США Джей Ди Вэнс.

Читайте: Трамп заявил о "полной победе" над Ираном в ближайшие недели

Автор: 

Иран (2980) соглашение (1344) США (29547)
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Топ комментарии
+10
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12.06.2026 00:56 Ответить
+6
ага, хоть не буди старого пердуна!😀
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12.06.2026 01:52 Ответить
+4
яж кажу ...у трампа ще не вечір...
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12.06.2026 00:57 Ответить
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12.06.2026 00:56 Ответить
яж кажу ...у трампа ще не вечір...
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12.06.2026 00:57 Ответить
Парадокс, бо в цій ситуації я вірю рушникоголовим
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12.06.2026 00:58 Ответить
У цій ситуації взагалі не потрібно слухати хто що говорить. Обидві держави влаштовує поточна ситуація. Обидві країни заробляють гроші і топлять конкурентів.
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12.06.2026 01:10 Ответить
А Трамп сказав, що все ок, і кому вірити
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12.06.2026 00:59 Ответить
Трампу потрібен психіатр, який би коментував його маячню.
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12.06.2026 01:05 Ответить
психіатрів жаль, це ж кожен день треба нового шукати, бо за день з цим війнотворцем навіть досвідчений психіатр стає пацієнтом свого колеги!
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12.06.2026 01:50 Ответить
Трампу! У нього особисто справді все ОК!
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12.06.2026 07:05 Ответить
Знову діду щось наснилось.
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12.06.2026 01:01 Ответить
ага, хоть не буди старого пердуна!😀
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12.06.2026 01:52 Ответить
Это какой-то позор... (с)
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12.06.2026 01:03 Ответить
🤡🤡🤡 іржавий клоун це глибша ганьба за нашого
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12.06.2026 01:04 Ответить
нефартовий той трамп якийсь
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12.06.2026 01:10 Ответить
Клоунада якась.. але на цій клоунаді серьозні дяді заробляють.
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12.06.2026 01:13 Ответить
дурнуваті клоуни теж і більше всіх
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12.06.2026 01:53 Ответить
Рушника на голову дідо Трамп надів
З дзеркала на нього Хаменей глядів
Трамп не в тім'я битий, справу свою знав
З ним бестділ чудовий швидко підписав ...
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12.06.2026 01:17 Ответить
Нетаньягу поспілкувався з Трампом у четвер увечері після того, як Трамп опублікував у соціальних мережах пост, в якому стверджував, що Ізраїль підтримує потенційну угоду з Іраном i Тегеран спростував інформацію про фінальну угоду зі США.
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12.06.2026 01:34 Ответить
CNN
Оголошення Трампа про неминучу угоду щодо Truth Social здивувало Нетаньягу, оскільки він зустрічався зі своїм головним посадовцем з безпеки, щоб обговорити Іран.
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12.06.2026 01:45 Ответить
Я думаю що Трамп говорить правду а просто іранці роблять із нього клоуна. Ну типу вони кажуть йому "все ок ми готові" а коли він каже це публічно то " та не дід шось того"

Ну бо я не вірю в таку дічь
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12.06.2026 01:57 Ответить
Такого блазня як трампон в історії США ще не було. Там де наш клован вчився,патлатий викладав.
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12.06.2026 01:57 Ответить
Проблема більше в америкосах, що тупо терплять оце лайно. Повна деградація.
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12.06.2026 07:00 Ответить
Вчора дебіл говорить про поновлення потужних ударів, усі ринки в США падають нафта росте, в ночі до заяви дебіла інсайдери Трампа починають купувати падаючі акції, вони ж знають що дебіл після обіду скаже, що ударів не буде угода вже близько)) Трамп сцикло, він хоче вийти з програшної війни будь яким способом і якщо ще й можна на цьому заробити, чому б і ні...
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12.06.2026 02:53 Ответить
Враження, що Трамп та Іран домовились коливали ціну на нафту.
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12.06.2026 05:32 Ответить
Міняти треба цього хворого старого дідуся шизофреніка Доні Трампа.
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12.06.2026 06:45 Ответить
Цей дідусь Трамп остаточно розгубив усі свої клепки. Міняти по раціо старого шизофреніка.
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12.06.2026 06:46 Ответить
не хоче рудий йти мішки ворочати... краще займатись улюбленою справою)
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12.06.2026 07:16 Ответить
дед тупо на бирже бабло мутит,а вы и дальше лопухи рассказывайте про клепки и деменции)пройдоха свое дело знает и даже ***** со своей жижей тут дело 5-10 и влиянием на трампа,рыжей за бабки продаст любого)
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12.06.2026 08:20 Ответить
так Америку ще ніхто не опускав як Трамп
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12.06.2026 08:27 Ответить
 
 