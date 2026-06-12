Тегеран опроверг информацию о финальном соглашении с США
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что информация о якобы достигнутых окончательных договоренностях между США и Ираном не соответствует действительности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.
Переговоры без окончательного решения
По словам Багаи, Тегеран пока не принял никакого окончательного решения по поводу соглашения. Он отметил, что Катар и Пакистан действительно участвуют в переговорах в качестве посредников.
В то же время дипломатический процесс осложняется из-за постоянной смены позиции американской стороны.
"Сообщения о достижении окончательных договоренностей являются лишь спекуляциями", – подчеркнул Багаи.
Он также подчеркнул, что значительная часть текста соглашения уже согласована, но Иран не откажется от своих красных линий.
Заявления США и ситуация вокруг соглашения
Багаи добавил, что действия США уже повлияли на безопасность в Ормузском проливе и сделали ситуацию более напряженной.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированные удары и бомбардировки Ирана после того, как переговоры были вынесены на самый высокий уровень руководства и получили одобрение.
По его словам, стороны достигли договоренностей по ключевым параметрам будущего соглашения.
Также Трамп добавил, что соглашение от США может подписатьвице-президент США Джей Ди Вэнс.
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