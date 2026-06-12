Тегеран опроверг информацию о финальном соглашении с США

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что информация о якобы достигнутых окончательных договоренностях между США и Ираном не соответствует действительности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

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Переговоры без окончательного решения

По словам Багаи, Тегеран пока не принял никакого окончательного решения по поводу соглашения. Он отметил, что Катар и Пакистан действительно участвуют в переговорах в качестве посредников.

В то же время дипломатический процесс осложняется из-за постоянной смены позиции американской стороны.

"Сообщения о достижении окончательных договоренностей являются лишь спекуляциями", – подчеркнул Багаи.

Он также подчеркнул, что значительная часть текста соглашения уже согласована, но Иран не откажется от своих красных линий.

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Заявления США и ситуация вокруг соглашения

Багаи добавил, что действия США уже повлияли на безопасность в Ормузском проливе и сделали ситуацию более напряженной.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированные удары и бомбардировки Ирана после того, как переговоры были вынесены на самый высокий уровень руководства и получили одобрение.

По его словам, стороны достигли договоренностей по ключевым параметрам будущего соглашения.

Также Трамп добавил, что соглашение от США может подписатьвице-президент США Джей Ди Вэнс.

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