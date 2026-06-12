Тегеран спростував інформацію про фінальну угоду зі США

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що інформація про нібито фінальні домовленості між США та Іраном не відповідає дійсності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

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Переговори без остаточного рішення

За словами Багаї, Тегеран наразі не ухвалив жодного остаточного рішення щодо угоди. Він зазначив, що Катар і Пакистан дійсно беруть участь у переговорах як посередники.

Водночас дипломатичний процес ускладнюється через постійну зміну позиції американської сторони.

"Повідомлення про досягнення фінальних домовленостей є лише спекуляціями", – наголосив Багаї.

Він також підкреслив, що значна частина тексту угоди вже узгоджена, але Іран не відмовиться від своїх червоних ліній.

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Заяви США та ситуація навколо угоди

Багаї додав, що дії США вже вплинули на безпеку в Ормузькій протоці та зробили ситуацію більш напруженою.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановані удари та бомбардування Ірану після того, як переговори були винесені на найвищий рівень керівництва та отримали схвалення.

За його словами, сторони досягли домовленостей щодо ключових параметрів майбутньої угоди.

Також Трамп додав, що угоду від США може підписати віцепрезидент США Джей Ді Венс.

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