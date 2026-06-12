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Новини Операція США проти Ірану
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Тегеран спростував інформацію про фінальну угоду зі США

Іран спростував слова Трампа про угоду

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що інформація про нібито фінальні домовленості між США та Іраном не відповідає дійсності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

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Переговори без остаточного рішення

За словами Багаї, Тегеран наразі не ухвалив жодного остаточного рішення щодо угоди. Він зазначив, що Катар і Пакистан дійсно беруть участь у переговорах як посередники.

Водночас дипломатичний процес ускладнюється через постійну зміну позиції американської сторони.

"Повідомлення про досягнення фінальних домовленостей є лише спекуляціями", – наголосив Багаї.

Він також підкреслив, що значна частина тексту угоди вже узгоджена, але Іран не відмовиться від своїх червоних ліній.

Також читайте: Трамп заявив про секретну операцію США в Ормузькій протоці

Заяви США та ситуація навколо угоди

Багаї додав, що дії США вже вплинули на безпеку в Ормузькій протоці та зробили ситуацію більш напруженою.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановані удари та бомбардування Ірану після того, як переговори були винесені на найвищий рівень керівництва та отримали схвалення.

За його словами, сторони досягли домовленостей щодо ключових параметрів майбутньої угоди.

Також Трамп додав, що угоду від США може підписати віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Читайте: Трамп заявив про "повну перемогу" над Іраном найближчими тижнями

Автор: 

Іран (3490) угода (760) США (26726)
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Топ коментарі
+3
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12.06.2026 00:56 Відповісти
+1
яж кажу ...у трампа ще не вечір...
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12.06.2026 00:57 Відповісти
+1
Знову діду щось наснилось.
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12.06.2026 01:01 Відповісти
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12.06.2026 00:56 Відповісти
яж кажу ...у трампа ще не вечір...
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12.06.2026 00:57 Відповісти
Парадокс, бо в цій ситуації я вірю рушникоголовим
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12.06.2026 00:58 Відповісти
У цій ситуації взагалі не потрібно слухати хто що говорить. Обидві держави влаштовує поточна ситуація. Обидві країни заробляють гроші і топлять конкурентів.
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12.06.2026 01:10 Відповісти
А Трамп сказав, що все ок, і кому вірити
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12.06.2026 00:59 Відповісти
Трампу потрібен психіатр, який би коментував його маячню.
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12.06.2026 01:05 Відповісти
Знову діду щось наснилось.
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12.06.2026 01:01 Відповісти
Это какой-то позор... (с)
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12.06.2026 01:03 Відповісти
🤡🤡🤡 іржавий клоун це глибша ганьба за нашого
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12.06.2026 01:04 Відповісти
нефартовий той трамп якийсь
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12.06.2026 01:10 Відповісти
 
 