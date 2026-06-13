США та Іран можуть підписати мирну угоду упродовж 24 годин, - прем’єр Пакистану Шаріф

За словами прем’єра Пакистану Шахбаза Шаріфа, фіналізація угоди між Сполученими Штатами та Іраном очікується впродовж найближчих 24 годин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

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Заява Шаріфа

За словами Шаріфа, Пакистан готується до підписання мирної угоди в "електронному форматі". Наступного тижня відбудуться переговори на технічному рівні.

Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що угода про припинення війни вже близько. Основними цілями США є відновлення судноплавства в Ормузькій протоці та обмеження ядерної програми Ірану.

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Позиція Ірану

Тим часом Тегеран наполягає на збереженні певного контролю над важливим водним шляхом та отриманні негайного доступу до своїх заморожених активів, наголошуючи, що переговори про збагачення урану мають відбуватися після підписання тимчасової угоди.

Високопоставлений представник адміністрації Трампа заявляв у п’ятницю, 12 червня, що ймовірність підписання мирної угоди найближчим часом становить 80-85 %. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі підтвердив ці очікування у виступі, який транслювало іранське телебачення у п’ятницю, додавши, що підписання може відбутися найближчими днями.

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Позиція США

США розраховують, що угода гарантуватиме відсутність ядерної зброї в Ірану, але дозволить країні зберегти програму розвитку цивільної ядерної енергетики. Угода також забезпечить вивезення збагаченого урану з Ірану та припинення блокади Ормузької протоки, заявив американський чиновник. У разі виконання всіх умов США пом’якшать санкції проти Ірану та дозволять країні реінтегруватися у світову економіку.

Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що Тегеран все ще оцінює проєкт угоди. За словами європейського чиновника, умови угоди повинен схвалити верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї.

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