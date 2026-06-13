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Новини Операція США проти Ірану
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США та Іран можуть підписати мирну угоду упродовж 24 годин, - прем’єр Пакистану Шаріф

угода між США та Іраном

За словами прем’єра Пакистану Шахбаза Шаріфа, фіналізація угоди між Сполученими Штатами та Іраном очікується впродовж найближчих 24 годин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

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Заява Шаріфа

За словами Шаріфа, Пакистан готується до підписання мирної угоди в "електронному форматі". Наступного тижня відбудуться переговори на технічному рівні.

Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що угода про припинення війни вже близько. Основними цілями США є відновлення судноплавства в Ормузькій протоці та обмеження ядерної програми Ірану.

Читайте також: Тегеран спростував інформацію про фінальну угоду зі США

Позиція Ірану 

Тим часом Тегеран наполягає на збереженні певного контролю над важливим водним шляхом та отриманні негайного доступу до своїх заморожених активів, наголошуючи, що переговори про збагачення урану мають відбуватися після підписання тимчасової угоди.

Високопоставлений представник адміністрації Трампа заявляв у п’ятницю, 12 червня, що ймовірність підписання мирної угоди найближчим часом становить 80-85 %. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі підтвердив ці очікування у виступі, який транслювало іранське телебачення у п’ятницю, додавши, що підписання може відбутися найближчими днями.

Також читайте: Трамп заявив, що верховний лідер Ірану схвалив угоду зі США

Позиція США

США розраховують, що угода гарантуватиме відсутність ядерної зброї в Ірану, але дозволить країні зберегти програму розвитку цивільної ядерної енергетики. Угода також забезпечить вивезення збагаченого урану з Ірану та припинення блокади Ормузької протоки, заявив американський чиновник. У разі виконання всіх умов США пом’якшать санкції проти Ірану та дозволять країні реінтегруватися у світову економіку.

Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що Тегеран все ще оцінює проєкт угоди. За словами європейського чиновника, умови угоди повинен схвалити верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї.

Що передувало?

  • Раніше Шаріф повідомив, що США та Іран узгодили фінальний текст мирної угоди.

Автор: 

Іран (3498) Пакистан (100) угода (763) США (26742)
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Топ коментарі
+2
ціна нафти пішла вниз )

зараз Іран скаже - це все неправда ..і ціна нафти піде вгору ))

потім трампон скаже - ми вже завтра підписуємо договір ..і ціна нафти пішла вниз ))

вниз-вгору-вниз-вгору...статки сім`ї трампона ростуть
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13.06.2026 16:04 Відповісти
+1
Ніхто нічого не підпише. Йдуть *качалки* на біржі. Хтось заробляє мільярди.
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13.06.2026 16:08 Відповісти
+1
Так тегеран ввечері все спростує!
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13.06.2026 16:10 Відповісти
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Это збс. Если не подпишут- тоже збс(с этим збс согласен Израиль).
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13.06.2026 15:59 Відповісти
Атаки всіх на всіх не припиняться після підписання мирної угоди, бо всіх все влаштовує і так!
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13.06.2026 16:22 Відповісти
ціна нафти пішла вниз )

зараз Іран скаже - це все неправда ..і ціна нафти піде вгору ))

потім трампон скаже - ми вже завтра підписуємо договір ..і ціна нафти пішла вниз ))

вниз-вгору-вниз-вгору...статки сім`ї трампона ростуть
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13.06.2026 16:04 Відповісти
Іран здувся?
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13.06.2026 16:06 Відповісти
Сомнительно, шо КСИР сдуется. Примерно также, как "Талибан".
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13.06.2026 16:12 Відповісти
Талібан тримається на опіумі а КСІР на нафті - Ормуз перекрили і це вдарило по економіці
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13.06.2026 16:18 Відповісти
Обе организации держатся на религиозном фанатизме. Все остальные факторы вторичны.
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13.06.2026 16:20 Відповісти
Фанатики фанатиками - але ж вони і 95 млн не можуть жити божим духом
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13.06.2026 16:26 Відповісти
У Ирана(в отличии от Афганистана) есть могущественные заступники и друзья. Последние 47 лет им не привыкать.
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13.06.2026 16:30 Відповісти
Ніхто нічого не підпише. Йдуть *качалки* на біржі. Хтось заробляє мільярди.
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13.06.2026 16:08 Відповісти
Ще один гравець ротом на біржі. А на роялі чомусь ніхто не хоче.
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13.06.2026 16:09 Відповісти
Так тегеран ввечері все спростує!
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13.06.2026 16:10 Відповісти
...максимум- два тижня!
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13.06.2026 16:12 Відповісти
Всесвітній цирк. Який нах#й "електррнний формат"? Куди котиться ця цивілізація?
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13.06.2026 16:20 Відповісти
припинить так жартувати, я вже упісявся від сміху
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13.06.2026 16:25 Відповісти
Ну тут 50 на 50 ... або підпишуть або ні ... ну і далі теж 50 на 50 ... або дотримаються підписаного або ні
Думаю "шоу маст гоо он" і ніц з цього гешефту не буде 🤔
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13.06.2026 16:26 Відповісти
 
 