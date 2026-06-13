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Новини Переговори США та Ірану Ядерна програма Ірану
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США та Іран 14 червня підпишуть мирну угоду,- Трамп

трамп

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США та Іран підпишуть мирну угоду у неділю, 14 червня. Також він заявив, що Ормузьку протоку відкриють щойно буде підписана угода.

Про це глава Білого дому написав у Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

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Трамп анонсував угоду вже завтра 

Трамп заявив, що попередня угода США з Іраном, укладена 44-м президентом США Бараком Обамою "була легким, прекрасним і безперешкодним шляхом до створення ядерної зброї, яку Іран міг би отримати ще шість років тому і вже давно застосував би".

"Моя угода з Іраном є її повною протилежністю - стіна, що забезпечує відсутність ядерної зброї", - заявив очільник США.

За його словами, Іран більше "не хоче мати ядерну зброю" і, за угодою, не купуватиме й не розроблятиме її.

"Угоду планується підписати завтра, і одразу після її підписання протока Ормуз буде відкритою для всіх", - написав Трамп. 

Він додав, що нинішні стосунки з Іраном є "набагато кращими, ніж у попередніх адміністрацій".

Також Трамп заявив, що "у відповідний час, коли все заспокоїться, ми увійдемо і дістанемо ядерний пил, похований глибоко під потужними зануреними гранітними горами, завдяки нашим прекрасним бомбардувальникам B-2 та їхнім блискучим пілотам, і знищимо його, чи то в Ірані, чи то в Сполучених Штатах".

"Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з Іраном та всім Близьким Сходом далеко в майбутнє. Сподіваємося, цей процес пройде швидко, легко та безперешкодно. Якщо ні, у нас є крайній варіант, який, сподіваємося, ніколи більше не доведеться використовувати", - додав глава Білого дому. 

допис Трампа

Читайте також: Трамп заявив, що верховний лідер Ірану схвалив угоду зі США

Що передувало?

Нагадаємо, що напередодні прем’єр Пакистану Шахбаза Шаріф заявляв, що фіналізація угоди між Сполученими Штатами та Іраном очікується впродовж найближчих 24 годин.

Читайте також: Іранські військові замінували входи до підземних сховищ із високозбагаченим ураном напередодні угоди з США, - CNN

Автор: 

Іран (3498) угода (763) США (26742) Трамп Дональд (8933)
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Топ коментарі
+4
Це вже яка по кількості угода з Іраном ?
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13.06.2026 20:18 Відповісти
+2
На своє день народження підтягнув. А полотенцеголові підірвали тунелі де знаходиться збагачений уран. Так, що буде підписувати рудий чортчка?
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13.06.2026 20:19 Відповісти
+2
Трамп оголосив, що США та Іран підпишуть мирну угоду в неділю, 14 червня 2026 року, що символічно збігається з його 80-м днем народження.
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13.06.2026 20:21 Відповісти
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Щось мені підказує,що підписання зірветься в останній момент....
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13.06.2026 20:18 Відповісти
Ну типу Ірану якийсь один малесенький пунктик не сподобається
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13.06.2026 21:38 Відповісти
Це вже яка по кількості угода з Іраном ?
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13.06.2026 20:18 Відповісти
рік не вказано! )))
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13.06.2026 20:19 Відповісти
На своє день народження підтягнув. А полотенцеголові підірвали тунелі де знаходиться збагачений уран. Так, що буде підписувати рудий чортчка?
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13.06.2026 20:19 Відповісти
Трамп оголосив, що США та Іран підпишуть мирну угоду в неділю, 14 червня 2026 року, що символічно збігається з його 80-м днем народження.
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13.06.2026 20:21 Відповісти
Хоча офіційний Тегеран підтверджує значний прогрес у перемовах, речник МЗС Ірану Есмаїл Бакаї публічно заперечив точну дату, зазначивши, що підписання меморандуму навряд чи відбудеться безпосередньо 14 червня, але можливе «найближчими днями».
Крім того, іранська сторона наполягає на збереженні права на збагачення урану в розведеному вигляді.
Документ має стати першим кроком (меморандумом про взаєморозуміння), який запровадить 60-денне припинення вогню для детальних технічних переговорів щодо іранської ядерної програми та скасування санкцій США.

CNN
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13.06.2026 20:23 Відповісти
А Ізраїль,14 червня, "пальне" по Ірану і скаже, що це святковий салют.
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13.06.2026 20:37 Відповісти
Як той - так зразу - ніхто в мене не вірив - Трамп
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13.06.2026 20:22 Відповісти
Тромб, уй ти підпишеш.
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13.06.2026 20:23 Відповісти
А які умови???
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13.06.2026 20:24 Відповісти
за протоку бабло 50 на 50
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13.06.2026 21:08 Відповісти
міжнародна політика завдяки трампу перевершила цирк Монті Пайтона.
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13.06.2026 20:26 Відповісти
Найвеличніший незворушний у підписанні, очевидно,допоки лінія не перейде по Дніпру.
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13.06.2026 20:36 Відповісти
Судячи з цієї заяви рудого клована, чекаємо на нові бомбардування Ірана.
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13.06.2026 20:50 Відповісти
Псина, ты лучше объясни шо или кто заставил тебя разорвать соглашение с Ираном в 2018 году? Тогда так надо было х-лу.
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13.06.2026 20:53 Відповісти
ну і де уран буде ?... ...
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13.06.2026 20:53 Відповісти
в ракеті
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13.06.2026 21:10 Відповісти
Коли ж тебе вже виженуть, дебіл.
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13.06.2026 21:05 Відповісти
 
 