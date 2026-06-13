США та Іран 14 червня підпишуть мирну угоду,- Трамп

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США та Іран підпишуть мирну угоду у неділю, 14 червня. Також він заявив, що Ормузьку протоку відкриють щойно буде підписана угода.

Про це глава Білого дому написав у Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

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Трамп анонсував угоду вже завтра

Трамп заявив, що попередня угода США з Іраном, укладена 44-м президентом США Бараком Обамою "була легким, прекрасним і безперешкодним шляхом до створення ядерної зброї, яку Іран міг би отримати ще шість років тому і вже давно застосував би".

"Моя угода з Іраном є її повною протилежністю - стіна, що забезпечує відсутність ядерної зброї", - заявив очільник США.

За його словами, Іран більше "не хоче мати ядерну зброю" і, за угодою, не купуватиме й не розроблятиме її.

"Угоду планується підписати завтра, і одразу після її підписання протока Ормуз буде відкритою для всіх", - написав Трамп.

Він додав, що нинішні стосунки з Іраном є "набагато кращими, ніж у попередніх адміністрацій".

Також Трамп заявив, що "у відповідний час, коли все заспокоїться, ми увійдемо і дістанемо ядерний пил, похований глибоко під потужними зануреними гранітними горами, завдяки нашим прекрасним бомбардувальникам B-2 та їхнім блискучим пілотам, і знищимо його, чи то в Ірані, чи то в Сполучених Штатах".

"Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з Іраном та всім Близьким Сходом далеко в майбутнє. Сподіваємося, цей процес пройде швидко, легко та безперешкодно. Якщо ні, у нас є крайній варіант, який, сподіваємося, ніколи більше не доведеться використовувати", - додав глава Білого дому.

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Що передувало?

Нагадаємо, що напередодні прем’єр Пакистану Шахбаза Шаріф заявляв, що фіналізація угоди між Сполученими Штатами та Іраном очікується впродовж найближчих 24 годин.

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