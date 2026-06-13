Іранські військові замінували входи до підземних сховищ із високозбагаченим ураном напередодні угоди з США, - CNN

Влада Ірану протягом останніх тижнів суттєво посилила заходи безпеки навколо власних запасів збагаченого урану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі видання CNN.

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Заміновані підземелля та завалені ядерні тунелі Тегерана

Отримати доступ до приблизно півтонни високозбагаченого урану наразі стало значно важче та небезпечніше, ніж місяць тому. Такі дії Тегерана розпочалися після того, як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп публічно натякав на можливість віддати наказ американській армії захопити цей матеріал.

Тепер іранці замінували входи до сховищ та обвалили підземні тунелі. Міжнародна спільнота переконана, що більша частина цих запасів схована в тунелях ядерного комплексу Ісфахан у центрі країни, а решту тримають на інших об'єктах.

Нові фортифікаційні заходи серйозно заважають виконанню майбутньої угоди між Вашингтоном та Тегераном. Документ передбачає передачу урану Сполученим Штатам, його знищення на місці та подальше вивезення. Наразі офіційні представники країн озвучують суперечливі версії домовленостей, а витік проекту угоди в іранські медіа викликав гнівну реакцію Дональда Трампа у соцмережах. Через нові руйнування тунелів навіть іранцям знадобиться важка техніка та масштабне розмінування для вилучення речовини.

Колишній керівник Управління з вилучення ядерних матеріалів Національного управління ядерної безпеки США Скотт Рокер прокоментував ці події:

"Якщо це повідомлення правдиве, це точно ускладнить вилучення високозбагаченого урану", - додав він.

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Переговорні ризики та фінансові умови американської сторони

Через дії Ірану виникає небезпека, що під час виконання умов Тегеран заявить про неможливість повернути частину урану з обвалених конструкцій. Це позбавить американську сторону повної впевненості у тому, що іранська влада не зможе скористатися залишками матеріалів у майбутньому. Слід зазначити, що у травні військові США планували операцію з вилучення урану, але скасували її через надто високі ризики.

Паралельно з цим сторони обговорюють фінансові питання. Сполучені Штати оголосили умови, за яких Ірану віддадуть заморожені кошти. Цей план передбачає поступове послаблення економічних санкцій в обмін на чіткі кроки іранської сторони. Спочатку планували укласти тимчасову угоду, щоб отримати час для підготовки детальних домовленостей щодо ядерної програми. Постачання ракет до Ірану за підтримки Росії під час перемир'я зі США також залишається важливим фактором у загальному контексті безпеки.

До слова, раніше Bloomberg написав, що Іран за час перемир’я із США відновив ракетний арсенал і поповнив його російською зброєю.

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