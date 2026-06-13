Иранские военные заминировали входы в подземные хранилища с высокообогащенным ураном накануне соглашения с США, - CNN

Власти Ирана в течение последних недель значительно усилили меры безопасности вокруг своих запасов обогащенного урана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале издания CNN.

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Заминированные подземелья и заваленные ядерные туннели Тегерана

Получить доступ к, примерно, полутонне высокообогащенного урана сейчас стало значительно сложнее и опаснее, чем месяц назад. Такие действия Тегерана начались после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп публично намекнул на возможность отдать приказ американской армии захватить этот материал.

Теперь иранцы заминировали входы в хранилища и обрушили подземные туннели. Международное сообщество убеждено, что большая часть этих запасов спрятана в туннелях ядерного комплекса Исфахан в центре страны, а остальное хранится на других объектах.

Новые фортификационные меры серьезно мешают выполнению будущего соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Документ предусматривает передачу урана Соединенным Штатам, его уничтожение на месте и последующий вывоз. В настоящее время официальные представители стран озвучивают противоречивые версии договоренностей, а утечка проекта соглашения в иранские СМИ вызвала гневную реакцию Дональда Трампа в соцсетях. Из-за новых разрушений туннелей даже иранцам понадобится тяжелая техника и масштабное разминирование для извлечения вещества.

Бывший руководитель Управления по изъятию ядерных материалов Национального управления ядерной безопасности США Скотт Рокер прокомментировал эти события:

"Если это сообщение верно, это точно затруднит изъятие высокообогащенного урана", - добавил он.

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Переговорные риски и финансовые условия американской стороны

Из-за действий Ирана возникает опасность, что во время выполнения условий Тегеран заявит о невозможности вернуть часть урана из обрушенных конструкций. Это лишит американскую сторону полной уверенности в том, что иранские власти не смогут воспользоваться остатками материалов в будущем. Следует отметить, что в мае военные США планировали операцию по изъятию урана, но отменили ее из-за слишком высоких рисков.

Параллельно с этим стороны обсуждают финансовые вопросы. Соединенные Штаты объявили условия, при которых Ирану будут возвращены замороженные средства. Этот план предусматривает постепенное ослабление экономических санкций в обмен на четкие шаги иранской стороны. Изначально планировалось заключить временное соглашение, чтобы выиграть время для подготовки детальных договоренностей по ядерной программе. Поставки ракет в Иран при поддержке России во время перемирия с США также остаются важным фактором в общем контексте безопасности.

К слову, ранее Bloomberg написал, что Иран за время перемирия с США восстановил ракетный арсенал и пополнил его российским оружием.

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