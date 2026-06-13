Иран за время перемирия с США восстановил ракетный арсенал и пополнил его российским оружием, - Bloomberg

Западные союзники полагают, что за восемь недель перемирия с США Иран, вероятно, пополнил свои ракетные запасы новым российским оружием и восстановил значительную часть своего ракетного арсенала.

Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что это дает Ирану возможность нанести ответный удар практически в полную силу в случае возобновления боевых действий.

Согласно оценкам разведки, Тегеран располагает около тремя четвертями боеприпасов от того количества, которое у него было до войны, и может легко наращивать его дальше.

В одной из оценок указано, что сюда входят и неуказанные российские ракеты, которые, вероятно, сошли с конвейера в течение последнего года. В оценках разведки за март отмечалось, что Иран имел в наличии около 60% своего довоенного ракетного арсенала в разгар воздушной кампании США и Израиля, направленной на ликвидацию способности Тегерана наносить удары на большую дальность.

С 28 февраля по 8 апреля, когда вступил в силу режим прекращения огня, Иран выпустил более 1850 ракет по всему региону и как минимум вдвое больше дронов типа "Шахед".

За первый месяц войны, по оценкам США и Израиля, было уничтожено около двух третей иранских пусковых установок. Министр обороны США Пит Хегсет заявил в середине марта, что наступательный потенциал режима был сокращен на 90%.

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Сообщалось, что многие иранские баллистические ракеты и пусковые установки были "похоронены" - то есть завалены обломками, которые заблокировали входы в подземные хранилища, где они хранились. Тегеран, скорее всего, использовал время перемирия, чтобы вновь открыть эти склады и переместить запасы.

По словам собеседника агентства, то, что Иран сейчас имеет в своем распоряжении относительно большую часть довоенного арсенала, затрудняет для США решение о возобновлении полномасштабных ударов.

"Несмотря на все тактические успехи, о которых заявляют Соединенные Штаты, они не достигли своих целей по ликвидации оборонно-промышленной базы Ирана или значительному ослаблению его ракетной программы", — заявила Бекка Вассер, руководитель направления обороны в Bloomberg Economics.

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