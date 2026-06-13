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Новости Операция США против Ирана
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Иран за время перемирия с США восстановил ракетный арсенал и пополнил его российским оружием, - Bloomberg

Иран восстановил 75% ракетных запасов благодаря перерыву и поставкам из РФ

Западные союзники полагают, что за восемь недель перемирия с США Иран, вероятно, пополнил свои ракетные запасы новым российским оружием и восстановил значительную часть своего ракетного арсенала.

Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что это дает Ирану возможность нанести ответный удар практически в полную силу в случае возобновления боевых действий.

Согласно оценкам разведки, Тегеран располагает около тремя четвертями боеприпасов от того количества, которое у него было до войны, и может легко наращивать его дальше.

В одной из оценок указано, что сюда входят и неуказанные российские ракеты, которые, вероятно, сошли с конвейера в течение последнего года. В оценках разведки за март отмечалось, что Иран имел в наличии около 60% своего довоенного ракетного арсенала в разгар воздушной кампании США и Израиля, направленной на ликвидацию способности Тегерана наносить удары на большую дальность.

С 28 февраля по 8 апреля, когда вступил в силу режим прекращения огня, Иран выпустил более 1850 ракет по всему региону и как минимум вдвое больше дронов типа "Шахед".

За первый месяц войны, по оценкам США и Израиля, было уничтожено около двух третей иранских пусковых установок. Министр обороны США Пит Хегсет заявил в середине марта, что наступательный потенциал режима был сокращен на 90%.

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Сообщалось, что многие иранские баллистические ракеты и пусковые установки были "похоронены" - то есть завалены обломками, которые заблокировали входы в подземные хранилища, где они хранились. Тегеран, скорее всего, использовал время перемирия, чтобы вновь открыть эти склады и переместить запасы.

По словам собеседника агентства, то, что Иран сейчас имеет в своем распоряжении относительно большую часть довоенного арсенала, затрудняет для США решение о возобновлении полномасштабных ударов.

"Несмотря на все тактические успехи, о которых заявляют Соединенные Штаты, они не достигли своих целей по ликвидации оборонно-промышленной базы Ирана или значительному ослаблению его ракетной программы", — заявила Бекка Вассер, руководитель направления обороны в Bloomberg Economics.

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Автор: 

Иран (2982) США (29551)
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Топ комментарии
+8
Не віддадуть вони свою ядерну зброю Трампу, не такі вони дурні як ми були. Бо як тільки віддадуть, на них нападуть, як на нас. Жодним договорам тепер немає віри.
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13.06.2026 16:48 Ответить
+3
Трамп скаже що це все тому що Україна проти США а РФ взагалі просто США допомагала ....і взагаіл біолабораторії і все таке
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13.06.2026 16:47 Ответить
+3
США владу не поміняли, збагачений уран не забрали... цілі бомбардувань не досягнуто... США та Ізраїль отримають недобитого озлобленого ворога, який потенційно ближчим часом отримає ядерну зброю...
Недавно також вийшла стаття блумберг, назва статті: "США показують Ірану, чому йому потрібна ядерна зброя"... де обґрунтовують чому війна в Ірані змусить країни розробляти свою ядерну зброю. https://www.bloomberg.com/news/features/2026-05-01/iran-war-how-trump-s-policies-are-strengthening-tehran-s-nuclear-ambitions
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13.06.2026 16:49 Ответить
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Трамп скаже що це все тому що Україна проти США а РФ взагалі просто США допомагала ....і взагаіл біолабораторії і все таке
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13.06.2026 16:47 Ответить
Расскажите лично Трампу. Будет припадок, возможно с хорошим исходом).
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13.06.2026 16:47 Ответить
Не віддадуть вони свою ядерну зброю Трампу, не такі вони дурні як ми були. Бо як тільки віддадуть, на них нападуть, як на нас. Жодним договорам тепер немає віри.
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13.06.2026 16:48 Ответить
Бо як тільки віддадуть, на них нападуть, як на нас.

Угу. А у Израиля есть ядерное оружие. И шо? Хер@чат аятоллы по ним в своё удовольствие
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13.06.2026 17:00 Ответить
Бо якщо Ізраїль спробує вдарити ЯЗ то Ізраїль сам зникне.
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13.06.2026 17:05 Ответить
Ізраїль ще той союзнічєк:
"...Пентагон стурбований посиленням шпигунства Ізраїлю проти США, у зв'язку з чим підвищив рівень контррозвідувальної загрози до найвищого рівня..."
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13.06.2026 17:50 Ответить
Нет у Израиля никакого ядерного оружия.

Хотя бы просто потому что это уже перестало быть оружием уничтожения, и стало оружием сдерживания, главная часть которого - публичность.

Страховка от нападения - это не наличие оружия, а озвученная готовность его применить. О такой готовности никто не знает, просто потому что применять нечего.

Плюс ко всему, ядерный взрыв благодаря своим свойствам заметен отовсюду последние лет 50, и такие "отовсюды" имеют США, СССР\Россия, Великобритания, Китай, а возможно и Индия с Турцией. Поэтому если бы Израиль провел испытания - об этом бы быстро стало известно. Без испытаний ядерное оружие - это всего лишь теория, которая на практике чаще всего вызывает сбой. Тем же США \ СССР потребовались десятки тестовых взрывов, прежде чем понять критическую массу и конструкцию, чтобы заряд успел прореагировать, а не разлететься от взрыва.
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13.06.2026 17:21 Ответить
А хтось казав що є? Давайте згадаємо ту фразу дочки бідного київського столяра, Голди:
«У нас ядерної зброї немає, але якщо буде треба, ми її застосуємо»
Де тут хоч одне слово про СВОЮ ВЛАСНУ ЯЗ? 😂
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13.06.2026 17:32 Ответить
На два коментаря вище пiдiйметесь i побачите, хто саме казав що є.

Щодо "фраз" - це звичайно добре, i навiть iнодi дотепно, але я все ж бiльше довiряю документам краiн свiту. Бо ядерна зброя - вибачте не порцiя коксу який можна пронести в а.о. =)
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13.06.2026 17:35 Ответить
"Без испытаний ядерное оружие - это всего лишь теория.. Поэтому если бы Израиль провел испытания - об этом бы быстро стало известно"

т.е. возможность заполучить готовое яо от какого-либо ближайшего союзника и испытанное не на своей территории не учитывается? ну, тогда можно спать спокойно
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13.06.2026 17:51 Ответить
Все испытания ядерного оружия документируются разными странами, и на территории Израиля таких испытаний не было за последние 50 лет.

Заполучить готовое конечно можно. Но повторюсь, ядерное оружие - это не порция кокаина, а огромный комплекс с огромным техобслуживанием.

Я понимаю что образование в последнее время катится вниз, поэтому попробую объяснить попроще:

Ядерное оружие основано на реакции цепного деления некоторых изотопов некоторых металлов. Если еще проще - то на внезапном формировании определенной массы такого вещества в определенном объеме.

Проблема в том, что такое вещество само по себе распадается, и распадается оно тем быстрее, чем меньше его нужно для взрыва.

Вторая проблема в том, что вещество не распадается в воздух или в вакуум, как кажется на первый взгляд. Оно преобразуется в другое вещество с другими параметрами.

Поэтому когда вы получаете ядерный заряд на 5 кТ, в котором содержится 1 кг плутония, для взрыва которого его нужно сжать в объем 0.2 литра - то через 10 лет в нем уже будет не 1 кг плутония, а например 995 грамм плутония, и 5 грамм урана-235.

И объем в который нужно сжать 995 грамм плутония - уже не 0.2 литра, а 0.180 литра.

Еще через 5 лет, урана-235 среди этого плутония становится столько, что в какой объем не сжимай - ядерного взрыва не будет, потому что неконтролируемой цепной реакции между атомами плутония, мешают атомы урана. Это как мешать порох с сахаром - 95\5 еще вспыхнет, 90\10 просто загорится, 85\15 расплавится и сам себя потушит.

- - -

Поэтому ядерное оружие у стран ядерного клуба - регулярно поддается ревизии. Где-то меняют вещество, где-то меняют конфигурацию критической массы. Но делается это регулярно, срок в срок. Если на боеголовке написано "10 лет", то в отличие от тротиловой которая может рвануть или нет через 50 лет - через 10 лет эта гарантированно не рванет из-за деградации.

Запилить в небольшой стране, комплекс по такому обслуживанию ядерного оружия, чтобы это не стало известно другим - нереально.

Ну а в теории заговора что американцы каждые 5 лет снимают боеголовки со своих минитменов и вкручивают их в израильские хецы или че там у них - я не верю.
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13.06.2026 18:10 Ответить
Считается что было совместное испытаниес ЮАР над океаном южнее ЮАР, там амеры в своё время со спутников засекли вспышку
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13.06.2026 18:23 Ответить
Подейкують про 90 бойоголовок у Ізраїлю. Дякуючи французам, які свого часу приймали участь у будівництві ядерного центру у Дімоні...
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13.06.2026 18:16 Ответить
Ну, для Ирана это ни о чем

Разве что в контесте терроризма.
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13.06.2026 18:20 Ответить
США владу не поміняли, збагачений уран не забрали... цілі бомбардувань не досягнуто... США та Ізраїль отримають недобитого озлобленого ворога, який потенційно ближчим часом отримає ядерну зброю...
Недавно також вийшла стаття блумберг, назва статті: "США показують Ірану, чому йому потрібна ядерна зброя"... де обґрунтовують чому війна в Ірані змусить країни розробляти свою ядерну зброю. https://www.bloomberg.com/news/features/2026-05-01/iran-war-how-trump-s-policies-are-strengthening-tehran-s-nuclear-ambitions
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13.06.2026 16:49 Ответить
Що могла їм рашка передати?Вони по нам стріляють постійно.Окрім рухомих комплекусів іскандер,в москалів нічого немає,що можна прямо таки передати.
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13.06.2026 16:53 Ответить
У Ирана своих баллистических ракет достаточно. Могли передать авиацию и ЗРК по ранее заключенным контрактам. москва это делает в течении всей войны с Украиной(Алжир, Индия и т.д.)
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13.06.2026 17:00 Ответить
Газета демократів, їм потрібно розганяти подібні зради, щоб перебити "перемоги " Трампа в Ірані.
Погоджуюсь з Вами, що це тупий вкид, росії не тільки немає , що передати Ірану, більш того, російські еліти тісно зв"язані з Ізраїлем родинними зв"язками, володіють елітною нерухомістю та бізнесами в країнах Перської затоки.Хто в своєму розумі дасть ракети, які можуть полетіти по твоїй родині і майну та фактом передачі зброї нажити собі дуже небезпечних ворогів.
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13.06.2026 17:11 Ответить
"Газета демпартії" ... А хто такий М.Блумберг Ви у курсі я хто його висував на посаду мера Н"ю-Йорку як свого послідовника ?!
CNN - так це не просто ліваки , а майже філія ісламських терористів (бо частина власників видання - катарські гроші - а Катар це фінансист іслаських організацій) .
А ось Блумберг на таке вже республіканське як "Фокс-ньюс" але точно не від демпартії . (У Майкла Блубмерга до 80% акцій - він не тільки має контрольний пакет , але має на 35% більше ніж мати цей контроль) ...
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13.06.2026 17:42 Ответить
А ви типу вважаете, що рашка по нам стрiляе ось прямо усiм, що в них е, i що вони виробляють?
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13.06.2026 17:50 Ответить
То ймовірно чи поповний ? Цілком ймовірно, що пану Блумберг,який знов став демократом, вигідно розганяти такі вкиди перед виборами в США.
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13.06.2026 16:58 Ответить
Іран за час перемир'я із США відновив ракетний арсенал і поповнив його російською зброєю, - Bloomberg

Котові відрізають по кусочку хвоста; кіт верищить, потім обрізок встигає зарубцюватися і кіт продовжує далі гадити і нагліти - така стратегія і тактика ТРАМП: багато рейваху і воні...
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13.06.2026 16:59 Ответить
От суки, ну ніяк не дадуть трампу можливості закінчити війну за годину
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13.06.2026 17:04 Ответить
можна повільніше я записую
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13.06.2026 17:21 Ответить
"Блумберг" видання в очевидь більш об"єктивне й незааганжованне (як CNN чи зашкверенна взагалом - Аль-Джезіра) але що за аналітика у них ?! Навіть потужності США не дозволили б так швидко виробити той "об"єм робіт" який озвучило видання навіть за пів року - може за рік й тільки США ... Ось звідки в Ірані така кількість "робочьої сили" ?! Та йще при такому ретельному й щильному моніторінгу .
Таке враження , що матеріал писала людина, що світлого уявлення не має про те , як виробляється , зберігається й відновлюється будь що . Якась "поєтична натура" . Як наша Оксана Забужко - писати красиво вміє , але з аналізом -- величезна прогалина ...
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13.06.2026 17:33 Ответить
"Іран за час перемир'я із США відновив ракетний арсенал і поповнив його російською зброєю,..." ось так ї*уть сліпих трампістів.
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13.06.2026 17:36 Ответить
Так i*уть всiх хто намагаеться вiдкусити бiльше нiж може проковтнути.

Он у нас сусiд такий же тупоголовий, що замiсть того щоб блiцкригнути якусь Литву чи Польщу - 5 рокiв здобрюе украiнськi посадки, а якусь Константинiвку вважае перемогою рiвня Сталiнграду.
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13.06.2026 17:52 Ответить
Израиль будет теперь всегда в напряжении...не смогут спокойно какать,не смогут спокойно жить...Пусть скажут спасибо своему великолепному союзнику трампу...столько усилий и бабла стоило втянуть америку в эту авантюру,а на выхлопе-большой хер.И как трупм скажет,что подпишет-то так и будет...
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13.06.2026 18:09 Ответить
Э нет... Жахнет снова Израиль по Ливану(Тегерану, не суть) и вся "прекрасная победа" Трампа снова в жопе. Понимать надо).
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13.06.2026 18:15 Ответить
Этот бесконечное нытье и плач журналистов имбецилов - нашими врагам помогают марсиане, ыыыы аааааа большое горе...
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13.06.2026 18:20 Ответить
Они хоть что-то могут сделать постоянно не скуля и не жалуясь.
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13.06.2026 18:23 Ответить
 
 