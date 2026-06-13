Иран за время перемирия с США восстановил ракетный арсенал и пополнил его российским оружием, - Bloomberg
Западные союзники полагают, что за восемь недель перемирия с США Иран, вероятно, пополнил свои ракетные запасы новым российским оружием и восстановил значительную часть своего ракетного арсенала.
Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что это дает Ирану возможность нанести ответный удар практически в полную силу в случае возобновления боевых действий.
Согласно оценкам разведки, Тегеран располагает около тремя четвертями боеприпасов от того количества, которое у него было до войны, и может легко наращивать его дальше.
В одной из оценок указано, что сюда входят и неуказанные российские ракеты, которые, вероятно, сошли с конвейера в течение последнего года. В оценках разведки за март отмечалось, что Иран имел в наличии около 60% своего довоенного ракетного арсенала в разгар воздушной кампании США и Израиля, направленной на ликвидацию способности Тегерана наносить удары на большую дальность.
С 28 февраля по 8 апреля, когда вступил в силу режим прекращения огня, Иран выпустил более 1850 ракет по всему региону и как минимум вдвое больше дронов типа "Шахед".
За первый месяц войны, по оценкам США и Израиля, было уничтожено около двух третей иранских пусковых установок. Министр обороны США Пит Хегсет заявил в середине марта, что наступательный потенциал режима был сокращен на 90%.
Сообщалось, что многие иранские баллистические ракеты и пусковые установки были "похоронены" - то есть завалены обломками, которые заблокировали входы в подземные хранилища, где они хранились. Тегеран, скорее всего, использовал время перемирия, чтобы вновь открыть эти склады и переместить запасы.
По словам собеседника агентства, то, что Иран сейчас имеет в своем распоряжении относительно большую часть довоенного арсенала, затрудняет для США решение о возобновлении полномасштабных ударов.
"Несмотря на все тактические успехи, о которых заявляют Соединенные Штаты, они не достигли своих целей по ликвидации оборонно-промышленной базы Ирана или значительному ослаблению его ракетной программы", — заявила Бекка Вассер, руководитель направления обороны в Bloomberg Economics.
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Угу. А у Израиля есть ядерное оружие. И шо? Хер@чат аятоллы по ним в своё удовольствие
"...Пентагон стурбований посиленням шпигунства Ізраїлю проти США, у зв'язку з чим підвищив рівень контррозвідувальної загрози до найвищого рівня..."
Хотя бы просто потому что это уже перестало быть оружием уничтожения, и стало оружием сдерживания, главная часть которого - публичность.
Страховка от нападения - это не наличие оружия, а озвученная готовность его применить. О такой готовности никто не знает, просто потому что применять нечего.
Плюс ко всему, ядерный взрыв благодаря своим свойствам заметен отовсюду последние лет 50, и такие "отовсюды" имеют США, СССР\Россия, Великобритания, Китай, а возможно и Индия с Турцией. Поэтому если бы Израиль провел испытания - об этом бы быстро стало известно. Без испытаний ядерное оружие - это всего лишь теория, которая на практике чаще всего вызывает сбой. Тем же США \ СССР потребовались десятки тестовых взрывов, прежде чем понять критическую массу и конструкцию, чтобы заряд успел прореагировать, а не разлететься от взрыва.
«У нас ядерної зброї немає, але якщо буде треба, ми її застосуємо»
Де тут хоч одне слово про СВОЮ ВЛАСНУ ЯЗ? 😂
Щодо "фраз" - це звичайно добре, i навiть iнодi дотепно, але я все ж бiльше довiряю документам краiн свiту. Бо ядерна зброя - вибачте не порцiя коксу який можна пронести в а.о. =)
т.е. возможность заполучить готовое яо от какого-либо ближайшего союзника и испытанное не на своей территории не учитывается? ну, тогда можно спать спокойно
Заполучить готовое конечно можно. Но повторюсь, ядерное оружие - это не порция кокаина, а огромный комплекс с огромным техобслуживанием.
Я понимаю что образование в последнее время катится вниз, поэтому попробую объяснить попроще:
Ядерное оружие основано на реакции цепного деления некоторых изотопов некоторых металлов. Если еще проще - то на внезапном формировании определенной массы такого вещества в определенном объеме.
Проблема в том, что такое вещество само по себе распадается, и распадается оно тем быстрее, чем меньше его нужно для взрыва.
Вторая проблема в том, что вещество не распадается в воздух или в вакуум, как кажется на первый взгляд. Оно преобразуется в другое вещество с другими параметрами.
Поэтому когда вы получаете ядерный заряд на 5 кТ, в котором содержится 1 кг плутония, для взрыва которого его нужно сжать в объем 0.2 литра - то через 10 лет в нем уже будет не 1 кг плутония, а например 995 грамм плутония, и 5 грамм урана-235.
И объем в который нужно сжать 995 грамм плутония - уже не 0.2 литра, а 0.180 литра.
Еще через 5 лет, урана-235 среди этого плутония становится столько, что в какой объем не сжимай - ядерного взрыва не будет, потому что неконтролируемой цепной реакции между атомами плутония, мешают атомы урана. Это как мешать порох с сахаром - 95\5 еще вспыхнет, 90\10 просто загорится, 85\15 расплавится и сам себя потушит.
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Поэтому ядерное оружие у стран ядерного клуба - регулярно поддается ревизии. Где-то меняют вещество, где-то меняют конфигурацию критической массы. Но делается это регулярно, срок в срок. Если на боеголовке написано "10 лет", то в отличие от тротиловой которая может рвануть или нет через 50 лет - через 10 лет эта гарантированно не рванет из-за деградации.
Запилить в небольшой стране, комплекс по такому обслуживанию ядерного оружия, чтобы это не стало известно другим - нереально.
Ну а в теории заговора что американцы каждые 5 лет снимают боеголовки со своих минитменов и вкручивают их в израильские хецы или че там у них - я не верю.
Разве что в контесте терроризма.
Недавно також вийшла стаття блумберг, назва статті: "США показують Ірану, чому йому потрібна ядерна зброя"... де обґрунтовують чому війна в Ірані змусить країни розробляти свою ядерну зброю. https://www.bloomberg.com/news/features/2026-05-01/iran-war-how-trump-s-policies-are-strengthening-tehran-s-nuclear-ambitions
Погоджуюсь з Вами, що це тупий вкид, росії не тільки немає , що передати Ірану, більш того, російські еліти тісно зв"язані з Ізраїлем родинними зв"язками, володіють елітною нерухомістю та бізнесами в країнах Перської затоки.Хто в своєму розумі дасть ракети, які можуть полетіти по твоїй родині і майну та фактом передачі зброї нажити собі дуже небезпечних ворогів.
CNN - так це не просто ліваки , а майже філія ісламських терористів (бо частина власників видання - катарські гроші - а Катар це фінансист іслаських організацій) .
А ось Блумберг на таке вже республіканське як "Фокс-ньюс" але точно не від демпартії . (У Майкла Блубмерга до 80% акцій - він не тільки має контрольний пакет , але має на 35% більше ніж мати цей контроль) ...
Котові відрізають по кусочку хвоста; кіт верищить, потім обрізок встигає зарубцюватися і кіт продовжує далі гадити і нагліти - така стратегія і тактика ТРАМП: багато рейваху і воні...
Таке враження , що матеріал писала людина, що світлого уявлення не має про те , як виробляється , зберігається й відновлюється будь що . Якась "поєтична натура" . Як наша Оксана Забужко - писати красиво вміє , але з аналізом -- величезна прогалина ...
Он у нас сусiд такий же тупоголовий, що замiсть того щоб блiцкригнути якусь Литву чи Польщу - 5 рокiв здобрюе украiнськi посадки, а якусь Константинiвку вважае перемогою рiвня Сталiнграду.