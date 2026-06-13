Іран за час перемир’я із США відновив ракетний арсенал і поповнив його російською зброєю, - Bloomberg

Західні союзники вважають, що за вісім тижнів перемир’я зі США Іран, ймовірно, поповнив свої ракетні запаси новою російською зброєю та відновив значну частину свого ракетного арсеналу.

Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Відновлення арсеналу та допомога РФ

Зазначається, що це дає Ірану можливість завдати удару у відповідь практично в повну силу в разі відновлення бойових дій.

Згідно з оцінками розвідки, Тегеран має близько трьох чвертей боєприпасів від тієї кількості, яку він мав до війни, і може легко нарощувати її далі.

В одній з оцінок зазначено, що сюди входять і невказані російські ракети, які, ймовірно, зійшли з конвеєра протягом останнього року. В оцінках розвідки за березень зазначалося, що Іран мав у наявності близько 60% свого довоєнного ракетного арсеналу в розпал повітряної кампанії США та Ізраїлю, спрямованої на ліквідацію спроможності Тегерана завдавати ударів на велику дальність.

З 28 лютого по 8 квітня, коли набув чинності режим припинення вогню, Іран випустив понад 1850 ракет по всьому регіону і щонайменше вдвічі більше дронів типу "Шахед".

За перший місяць війни, за оцінками США та Ізраїлю, було знищено близько двох третин іранських пускових установок. Міністр оборони США Піт Гегсет заявив у середині березня, що наступальний потенціал режиму був скорочений на 90%.

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Повідомлялося, що багато іранських балістичних ракет і пускових установок були "поховані" – тобто завалені уламками, які заблокували входи до підземних сховищ, де вони зберігались. Тегеран, найімовірніше, використав час перемир’я, щоб знову відкрити ці склади та перемістити запаси.

Труднощі для США

За словами співрозмовника агентства, те, що Іран зараз має у своєму розпорядженні відносно велику частку довоєнного арсеналу, ускладнює для США рішення про відновлення повномасштабних ударів.

"Попри всі тактичні успіхи, про які заявляють Сполучені Штати, вони не досягли своїх цілей щодо ліквідації оборонно-промислової бази Ірану або значного послаблення його ракетної програми", — заявила Бекка Вассер, керівниця напрямку оборони у Bloomberg Economics.

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