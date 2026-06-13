Іран за час перемир’я із США відновив ракетний арсенал і поповнив його російською зброєю, - Bloomberg
Західні союзники вважають, що за вісім тижнів перемир’я зі США Іран, ймовірно, поповнив свої ракетні запаси новою російською зброєю та відновив значну частину свого ракетного арсеналу.
Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.
Відновлення арсеналу та допомога РФ
Зазначається, що це дає Ірану можливість завдати удару у відповідь практично в повну силу в разі відновлення бойових дій.
Згідно з оцінками розвідки, Тегеран має близько трьох чвертей боєприпасів від тієї кількості, яку він мав до війни, і може легко нарощувати її далі.
В одній з оцінок зазначено, що сюди входять і невказані російські ракети, які, ймовірно, зійшли з конвеєра протягом останнього року. В оцінках розвідки за березень зазначалося, що Іран мав у наявності близько 60% свого довоєнного ракетного арсеналу в розпал повітряної кампанії США та Ізраїлю, спрямованої на ліквідацію спроможності Тегерана завдавати ударів на велику дальність.
З 28 лютого по 8 квітня, коли набув чинності режим припинення вогню, Іран випустив понад 1850 ракет по всьому регіону і щонайменше вдвічі більше дронів типу "Шахед".
За перший місяць війни, за оцінками США та Ізраїлю, було знищено близько двох третин іранських пускових установок. Міністр оборони США Піт Гегсет заявив у середині березня, що наступальний потенціал режиму був скорочений на 90%.
Повідомлялося, що багато іранських балістичних ракет і пускових установок були "поховані" – тобто завалені уламками, які заблокували входи до підземних сховищ, де вони зберігались. Тегеран, найімовірніше, використав час перемир’я, щоб знову відкрити ці склади та перемістити запаси.
Труднощі для США
За словами співрозмовника агентства, те, що Іран зараз має у своєму розпорядженні відносно велику частку довоєнного арсеналу, ускладнює для США рішення про відновлення повномасштабних ударів.
"Попри всі тактичні успіхи, про які заявляють Сполучені Штати, вони не досягли своїх цілей щодо ліквідації оборонно-промислової бази Ірану або значного послаблення його ракетної програми", — заявила Бекка Вассер, керівниця напрямку оборони у Bloomberg Economics.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Угу. А у Израиля есть ядерное оружие. И шо? Хер@чат аятоллы по ним в своё удовольствие
"...Пентагон стурбований посиленням шпигунства Ізраїлю проти США, у зв'язку з чим підвищив рівень контррозвідувальної загрози до найвищого рівня..."
Хотя бы просто потому что это уже перестало быть оружием уничтожения, и стало оружием сдерживания, главная часть которого - публичность.
Страховка от нападения - это не наличие оружия, а озвученная готовность его применить. О такой готовности никто не знает, просто потому что применять нечего.
Плюс ко всему, ядерный взрыв благодаря своим свойствам заметен отовсюду последние лет 50, и такие "отовсюды" имеют США, СССР\Россия, Великобритания, Китай, а возможно и Индия с Турцией. Поэтому если бы Израиль провел испытания - об этом бы быстро стало известно. Без испытаний ядерное оружие - это всего лишь теория, которая на практике чаще всего вызывает сбой. Тем же США \ СССР потребовались десятки тестовых взрывов, прежде чем понять критическую массу и конструкцию, чтобы заряд успел прореагировать, а не разлететься от взрыва.
«У нас ядерної зброї немає, але якщо буде треба, ми її застосуємо»
Де тут хоч одне слово про СВОЮ ВЛАСНУ ЯЗ? 😂
Щодо "фраз" - це звичайно добре, i навiть iнодi дотепно, але я все ж бiльше довiряю документам краiн свiту. Бо ядерна зброя - вибачте не порцiя коксу який можна пронести в а.о. =)
т.е. возможность заполучить готовое яо от какого-либо ближайшего союзника и испытанное не на своей территории не учитывается? ну, тогда можно спать спокойно
Заполучить готовое конечно можно. Но повторюсь, ядерное оружие - это не порция кокаина, а огромный комплекс с огромным техобслуживанием.
Я понимаю что образование в последнее время катится вниз, поэтому попробую объяснить попроще:
Ядерное оружие основано на реакции цепного деления некоторых изотопов некоторых металлов. Если еще проще - то на внезапном формировании определенной массы такого вещества в определенном объеме.
Проблема в том, что такое вещество само по себе распадается, и распадается оно тем быстрее, чем меньше его нужно для взрыва.
Вторая проблема в том, что вещество не распадается в воздух или в вакуум, как кажется на первый взгляд. Оно преобразуется в другое вещество с другими параметрами.
Поэтому когда вы получаете ядерный заряд на 5 кТ, в котором содержится 1 кг плутония, для взрыва которого его нужно сжать в объем 0.2 литра - то через 10 лет в нем уже будет не 1 кг плутония, а например 995 грамм плутония, и 5 грамм урана-235.
И объем в который нужно сжать 995 грамм плутония - уже не 0.2 литра, а 0.180 литра.
Еще через 5 лет, урана-235 среди этого плутония становится столько, что в какой объем не сжимай - ядерного взрыва не будет, потому что неконтролируемой цепной реакции между атомами плутония, мешают атомы урана. Это как мешать порох с сахаром - 95\5 еще вспыхнет, 90\10 просто загорится, 85\15 расплавится и сам себя потушит.
- - -
Поэтому ядерное оружие у стран ядерного клуба - регулярно поддается ревизии. Где-то меняют вещество, где-то меняют конфигурацию критической массы. Но делается это регулярно, срок в срок. Если на боеголовке написано "10 лет", то в отличие от тротиловой которая может рвануть или нет через 50 лет - через 10 лет эта гарантированно не рванет из-за деградации.
Запилить в небольшой стране, комплекс по такому обслуживанию ядерного оружия, чтобы это не стало известно другим - нереально.
Ну а в теории заговора что американцы каждые 5 лет снимают боеголовки со своих минитменов и вкручивают их в израильские хецы или че там у них - я не верю.
Недавно також вийшла стаття блумберг, назва статті: "США показують Ірану, чому йому потрібна ядерна зброя"... де обґрунтовують чому війна в Ірані змусить країни розробляти свою ядерну зброю. https://www.bloomberg.com/news/features/2026-05-01/iran-war-how-trump-s-policies-are-strengthening-tehran-s-nuclear-ambitions
Погоджуюсь з Вами, що це тупий вкид, росії не тільки немає , що передати Ірану, більш того, російські еліти тісно зв"язані з Ізраїлем родинними зв"язками, володіють елітною нерухомістю та бізнесами в країнах Перської затоки.Хто в своєму розумі дасть ракети, які можуть полетіти по твоїй родині і майну та фактом передачі зброї нажити собі дуже небезпечних ворогів.
CNN - так це не просто ліваки , а майже філія ісламських терористів (бо частина власників видання - катарські гроші - а Катар це фінансист іслаських організацій) .
А ось Блумберг на таке вже республіканське як "Фокс-ньюс" але точно не від демпартії . (У Майкла Блубмерга до 80% акцій - він не тільки має контрольний пакет , але має на 35% більше ніж мати цей контроль) ...
Котові відрізають по кусочку хвоста; кіт верищить, потім обрізок встигає зарубцюватися і кіт продовжує далі гадити і нагліти - така стратегія і тактика ТРАМП: багато рейваху і воні...
Таке враження , що матеріал писала людина, що світлого уявлення не має про те , як виробляється , зберігається й відновлюється будь що . Якась "поєтична натура" . Як наша Оксана Забужко - писати красиво вміє , але з аналізом -- величезна прогалина ...
Он у нас сусiд такий же тупоголовий, що замiсть того щоб блiцкригнути якусь Литву чи Польщу - 5 рокiв здобрюе украiнськi посадки, а якусь Константинiвку вважае перемогою рiвня Сталiнграду.