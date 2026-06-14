Иран опроверг подписание соглашения с США в воскресенье

Иранские военные опровергли возможность подписания соглашения с США в воскресенье и раскритиковали позицию президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале CNN.

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Спор вокруг даты подписания

Корпус стражей исламской революции заявил, что Иран не планирует подписывать соглашение в назначенный день. В ведомстве подчеркнули, что меморандум еще не согласован окончательно.

В КСИР назвали заявления о подписании соглашения в воскресенье испытанием для иранской переговорной команды. Там подчеркнули, что иранские представители четко дали понять - подписания в этот день не состоится.

В сообщении также обратили внимание на настойчивость президента США в отношении конкретной даты.

Версии о мотивах и заявление Трампа

Ранее Дональд Трамп заявил, что США и Иран 14 июня заключат мирное соглашение. По его словам, сразу после подписания Ормузский пролив будет открыт для всех.

"Завтра США и Иран подпишут мирное соглашение. Сразу после подписания Ормузский пролив будет открыт для всех", - заявил он.

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