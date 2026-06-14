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Новости Операция США против Ирана
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Иран опроверг подписание соглашения с США в воскресенье

сша,іран

Иранские военные опровергли возможность подписания соглашения с США в воскресенье и раскритиковали позицию президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале CNN.

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Спор вокруг даты подписания

Корпус стражей исламской революции заявил, что Иран не планирует подписывать соглашение в назначенный день. В ведомстве подчеркнули, что меморандум еще не согласован окончательно.

В КСИР назвали заявления о подписании соглашения в воскресенье испытанием для иранской переговорной команды. Там подчеркнули, что иранские представители четко дали понять - подписания в этот день не состоится.

В сообщении также обратили внимание на настойчивость президента США в отношении конкретной даты.

Версии о мотивах и заявление Трампа

Ранее Дональд Трамп заявил, что США и Иран 14 июня заключат мирное соглашение. По его словам, сразу после подписания Ормузский пролив будет открыт для всех.

"Завтра США и Иран подпишут мирное соглашение. Сразу после подписания Ормузский пролив будет открыт для всех", - заявил он.

Читайте: Иранские военные заминировали входы в подземные хранилища с высокообогащенным ураном накануне соглашения с США, - CNN

Автор: 

Иран (2987) соглашение (1348) США (29559)
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Топ комментарии
+13
Чомусь думаю, що іранський КСІР не погодить той трампівський "меморандум" і до наступного понеділка...

А Трамп - це вже звичне понтовидло. З усіма наслідками.
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14.06.2026 00:26 Ответить
+7
про що я і казав вдень ))))
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14.06.2026 00:26 Ответить
+7
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14.06.2026 00:36 Ответить
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про що я і казав вдень ))))
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14.06.2026 00:26 Ответить
Чомусь думаю, що іранський КСІР не погодить той трампівський "меморандум" і до наступного понеділка...

А Трамп - це вже звичне понтовидло. З усіма наслідками.
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14.06.2026 00:26 Ответить
Як несподівано.
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14.06.2026 00:28 Ответить
Хтось збрехав?
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14.06.2026 00:29 Ответить
І хто ж цей рудий брехун з набріоліненим чубом? 🤔
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14.06.2026 01:09 Ответить
Господи, як же зараз соромно мае бути американцям за таке чмо в Білому Домі.
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14.06.2026 00:34 Ответить
Оникс, рыжее чмо ,его позор-, ничего не напоминает?
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14.06.2026 01:01 Ответить
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14.06.2026 00:36 Ответить
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14.06.2026 02:57 Ответить
Це якась ганьба... (с)
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14.06.2026 00:37 Ответить
А Трамп так надіявся що йому в цю неділю в честь його 80 річчя КВІР зробить подарунок і щось там підпише.
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14.06.2026 00:39 Ответить
День народження у Трампа
Діду вже вісімдесят
І Іран у подарунок
Передав ... еякулят
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14.06.2026 00:42 Ответить
Ех, а я вже віскарік приготував. А трампло мене знову підставило .
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14.06.2026 01:08 Ответить
Руде чувирло 40-й раз скаже " we WILL have a BEAUTIFUL deal with the islamic republic. In two-three weeks."
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14.06.2026 01:20 Ответить
ІРАН НІКОЛИ не підпише ЦІЄЇ УГОДИ з США ...!!!
Вони усе затягують, щоб виграти ЧАС, бо напевно очікують нову партію зброї з КИТАЮ...!!!
Впевнений на 100%, що Іран хоче знову висміяти цього диментного телепня та його ГЕО- трампампонівську політику в США на УВЕСЬ СВІТ, як нікчемного ЛУЗИРА, щоб усі РЕГОТАЛИ до нестями з США...!!!
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14.06.2026 01:30 Ответить
ну шо тут сазать, пісдільник...
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14.06.2026 01:34 Ответить
А Рудий вже приготувався отримати подарунок. А перси почали грати за його правилами - вранці так в в обідню перерву - ні.
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14.06.2026 01:42 Ответить
кремль знав на кого ставити ...шоб опустити США ...але це вибір виборців ,якій маск втілив ...ця шобла гегемоністів сі ,ху* ло ,трамп з Адольфом маском здається скоро буде нейтралізована ... від них всі втомилися ...
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14.06.2026 01:47 Ответить
Ахахаха я ж казав, вночі вони спростують 😂😂😂
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14.06.2026 02:13 Ответить
Тю.

Наступна хвиля бомбардувань.
Але вже з нафтовою інфраструктурою.

Потім ще один цикл і мости, дамби, електростанції.

Так можна до нескінченості поки хоч щось вище рівня землі виступає.
Аби міць американських корпорацій не була, як в Файрпонта.
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14.06.2026 02:24 Ответить
Чергове марення рудого довбойоба,знову не збулося...Завтра на черзі оголошення про перемогу над Іраном...
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14.06.2026 04:11 Ответить
Дуже смішно.
Бензин і дизель до сотні за літру наближаються
Що автоматично веде до здорожання товарів на літеру«В»(все).
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14.06.2026 05:46 Ответить
Усик з рудим покидьком зустрічався)))Для чого ? Ну,хворих прийнято навідувати,навіть якщо вони не на стаціонарі,а в оральному кабінеті)
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14.06.2026 06:11 Ответить
сьогодні день народження рудого ось він і приїхав на банкет
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14.06.2026 06:18 Ответить
14 червня 2026 року Дональду Трампу виповнилося 80 років.
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14.06.2026 06:28 Ответить
а розуму не додалося
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14.06.2026 06:35 Ответить
А що, у цьому році параду не буде?!
"А як дисав, як дисав!"
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14.06.2026 08:19 Ответить
Трамп і компанія близьких заробляє мільярди доларів на коливаннях курсу на біржі,завдяки "безглуздим" заявам Трампа під вихідні кожної неділі....Трампа, можливо,і виженуть з Білого дому раніше строку...Але він піде у 100 разів заможнішим....Мистецтво угоди - це мистецтво най....ки лохів у дії....
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14.06.2026 06:28 Ответить
Ага і буде ще 400 років жити приспівуючи. ))
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14.06.2026 07:26 Ответить
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14.06.2026 06:32 Ответить
не псуйте днюху рудому
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14.06.2026 06:44 Ответить
Кому воно потрібно що Іран каже, головне що кажуть таргани у голові трампанутого, в там вже повна перемога, та премія миру
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14.06.2026 06:49 Ответить
Рушникоголовим по приколу обсцикати та принижувати чокнутого трампона.
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14.06.2026 06:50 Ответить
Ну тепер Доні показати, що він не повний балабол відправити Іран в кам'яний вік
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14.06.2026 07:07 Ответить
Цей ідіот вигадує реальність і намагається переконати інших у її існуванні. Якщо ж нічого з того, шо він наговорив, не відбувається, він вигадує нову. По суті, ті, хто йому досі вірить, живуть від однієї його брехні до іншої. Такий собі нескінчений стан "лімбо".
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14.06.2026 07:48 Ответить
 
 