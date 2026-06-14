Иран опроверг подписание соглашения с США в воскресенье
Иранские военные опровергли возможность подписания соглашения с США в воскресенье и раскритиковали позицию президента США Дональда Трампа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале CNN.
Спор вокруг даты подписания
Корпус стражей исламской революции заявил, что Иран не планирует подписывать соглашение в назначенный день. В ведомстве подчеркнули, что меморандум еще не согласован окончательно.
В КСИР назвали заявления о подписании соглашения в воскресенье испытанием для иранской переговорной команды. Там подчеркнули, что иранские представители четко дали понять - подписания в этот день не состоится.
В сообщении также обратили внимание на настойчивость президента США в отношении конкретной даты.
Версии о мотивах и заявление Трампа
Ранее Дональд Трамп заявил, что США и Иран 14 июня заключат мирное соглашение. По его словам, сразу после подписания Ормузский пролив будет открыт для всех.
"Завтра США и Иран подпишут мирное соглашение. Сразу после подписания Ормузский пролив будет открыт для всех", - заявил он.
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А Трамп - це вже звичне понтовидло. З усіма наслідками.
Діду вже вісімдесят
І Іран у подарунок
Передав ... еякулят
Вони усе затягують, щоб виграти ЧАС, бо напевно очікують нову партію зброї з КИТАЮ...!!!
Впевнений на 100%, що Іран хоче знову висміяти цього диментного телепня та його ГЕО- трампампонівську політику в США на УВЕСЬ СВІТ, як нікчемного ЛУЗИРА, щоб усі РЕГОТАЛИ до нестями з США...!!!
Наступна хвиля бомбардувань.
Але вже з нафтовою інфраструктурою.
Потім ще один цикл і мости, дамби, електростанції.
Так можна до нескінченості поки хоч щось вище рівня землі виступає.
Аби міць американських корпорацій не була, як в Файрпонта.
Бензин і дизель до сотні за літру наближаються
Що автоматично веде до здорожання товарів на літеру«В»(все).
"А як дисав, як дисав!"