Іран спростував підписання угоди зі США у неділю

Іранські військові заперечили можливість підписання угоди зі США у неділю та розкритикували позицію президента США Дональда Трампа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі CNN.

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Суперечка навколо дати підписання

Корпус вартових ісламської революції заявив, що Іран не планує підписувати угоду у визначений день. У відомстві наголосили, що меморандум ще не погоджено остаточно.

У КВІР назвали заяви про підписання угоди у неділю випробуванням для іранської переговорної команди. Там підкреслили, що іранські представники чітко дали зрозуміти — підписання цього дня не відбудеться.

У повідомленні також звернули увагу на наполегливість президента США щодо конкретної дати.

Версії про мотиви та заява Трампа

Раніше Дональд Трамп заявив, що США та Іран 14 червня укладуть мирну угоду. За його словами, одразу після підписання Ормузька протока буде відкрита для всіх.

"Завтра США та Іран підпишуть мирну угоду. Одразу після підписання Ормузька протока буде відкрита для всіх", — заявив він.

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