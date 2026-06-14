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Новини Операція США проти Ірану
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Іран спростував підписання угоди зі США у неділю

сша,іран

Іранські військові заперечили можливість підписання угоди зі США у неділю та розкритикували позицію президента США Дональда Трампа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі CNN.

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Суперечка навколо дати підписання

Корпус вартових ісламської революції заявив, що Іран не планує підписувати угоду у визначений день. У відомстві наголосили, що меморандум ще не погоджено остаточно.

У КВІР назвали заяви про підписання угоди у неділю випробуванням для іранської переговорної команди. Там підкреслили, що іранські представники чітко дали зрозуміти — підписання цього дня не відбудеться.

У повідомленні також звернули увагу на наполегливість президента США щодо конкретної дати.

Версії про мотиви та заява Трампа

Раніше Дональд Трамп заявив, що США та Іран 14 червня укладуть мирну угоду. За його словами, одразу після підписання Ормузька протока буде відкрита для всіх.

"Завтра США та Іран підпишуть мирну угоду. Одразу після підписання Ормузька протока буде відкрита для всіх", — заявив він.

Читайте: Іранські військові замінували входи до підземних сховищ із високозбагаченим ураном напередодні угоди з США, - CNN

Автор: 

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про що я і казав вдень ))))
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14.06.2026 00:26 Відповісти
Чомусь думаю, що іранський КСІР не погодить той трампівський "меморандум" і до наступного понеділка...

А Трамп - це вже звичне понтовидло. З усіма наслідками.
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14.06.2026 00:26 Відповісти
Як несподівано.
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14.06.2026 00:28 Відповісти
Хтось збрехав?
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14.06.2026 00:29 Відповісти
Господи, як же зараз соромно мае бути американцям за таке чмо в Білому Домі.
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14.06.2026 00:34 Відповісти
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14.06.2026 00:36 Відповісти
Це якась ганьба... (с)
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14.06.2026 00:37 Відповісти
А Трамп так надіявся що йому в цю неділю в честь його 80 річчя КВІР зробить подарунок і щось там підпише.
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14.06.2026 00:39 Відповісти
День народження у Трампа
Діду вже вісімдесят
І Іран у подарунок
Передав ... еякулят
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14.06.2026 00:42 Відповісти
 
 