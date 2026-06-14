США и Иран сегодня подпишут соглашение дистанционно, - Axios
В воскресенье, 14 июня, США и Иран при участии посредников из Пакистана и Катара должны провести онлайн-переговоры. Ожидается, что по итогам встречи стороны дистанционно подпишут меморандум о взаимопонимании в электронном формате.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наAxios.
Детали
Американские чиновники и источники в странах-посредниках подтвердили, что соглашение будет подписано дистанционно. Такое решение в первую очередь продиктовано логистическими обстоятельствами.
По информации собеседников, ключевым фактором стало то, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, возглавляющий американскую делегацию на переговорах, не успел бы вернуться в Соединенные Штаты до отъезда президента Дональда Трампа на саммит G7. Ожидается, что Трамп отправится на встречу лидеров "Группы семи" в понедельник утром.
Что предшествовало?
- Ранее Дональд Трамп заявил, что США и Иран 14 июня заключат мирное соглашение. По его словам, сразу после подписания Ормузский пролив будет открыт для всех.
- "Завтра США и Иран подпишут мирное соглашение. Сразу после подписания Ормузский пролив будет открыт для всех", - заявил он.
- Впрочем, Иран опроверг подписание соглашения с США в воскресенье.
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😁 Меморандум, сер!!! Тобто угоду про розуміння підписати угоду!!!!
Вже навіть не ховається після того, як вичавив з Сенату отой закон про заборону переслідування його та його сім'ї за фінансові злочини. Гарно пристроївся!
Одна надія - що у американців все ж таки буде достатньо розуму, щоб респи побігли, ******* капці, а трумп таки сів за грати до кінця життя!