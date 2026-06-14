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Новости Операция США против Ирана
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США и Иран сегодня подпишут соглашение дистанционно, - Axios

США и Иран подпишут соглашение

В воскресенье, 14 июня, США и Иран при участии посредников из Пакистана и Катара должны провести онлайн-переговоры. Ожидается, что по итогам встречи стороны дистанционно подпишут меморандум о взаимопонимании в электронном формате.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наAxios.

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Детали

Американские чиновники и источники в странах-посредниках подтвердили, что соглашение будет подписано дистанционно. Такое решение в первую очередь продиктовано логистическими обстоятельствами.

По информации собеседников, ключевым фактором стало то, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, возглавляющий американскую делегацию на переговорах, не успел бы вернуться в Соединенные Штаты до отъезда президента Дональда Трампа на саммит G7. Ожидается, что Трамп отправится на встречу лидеров "Группы семи" в понедельник утром.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иранские военные заминировали входы в подземные хранилища с высокообогащенным ураном накануне соглашения с США, - CNN

Что предшествовало?

  • Ранее Дональд Трамп заявил, что США и Иран 14 июня заключат мирное соглашение. По его словам, сразу после подписания Ормузский пролив будет открыт для всех.
  • "Завтра США и Иран подпишут мирное соглашение. Сразу после подписания Ормузский пролив будет открыт для всех", - заявил он.
  • Впрочем, Иран опроверг подписание соглашения с США в воскресенье.

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Автор: 

Иран (2987) соглашение (1348) США (29559)
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Топ комментарии
+5
Це буде дві чудових угоди. У кожного свій варіант найкрашой угоди.
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14.06.2026 08:28 Ответить
+4
...або завтра, ну максимум через два-три тижня!
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14.06.2026 07:56 Ответить
+4
Рейган та Картер у труні вже сто разів перекинулися.
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14.06.2026 08:25 Ответить
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...або завтра, ну максимум через два-три тижня!
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14.06.2026 07:56 Ответить
Очікується, що за результатами зустрічі сторони дистанційно підпишуть меморандум про взаєморозуміння в електронному форматі. Джерело: https://censor.net/ua/n4008241
😁 Меморандум, сер!!! Тобто угоду про розуміння підписати угоду!!!!
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14.06.2026 08:42 Ответить
Меморандуми: ми вже бачили, як ними підтираються. Іран ніколи не відмовиться від своєї ядерної програми, бо вже бачить, що стається з тими, хто відмовляється від ядерної зброї. Не такі дурні ті аятоли, як ми.
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14.06.2026 08:53 Ответить
Ціну "меморандумам", ми вже знаємо... Результат побачили в лютому 2014-го, після вторгнення Росії, в Крим...
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14.06.2026 09:22 Ответить
Це вже навідь не смішить! Руде висирає про підписання угоди, а рушникоголові заперечують. І така хрінь щотижня! 😁
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14.06.2026 07:59 Ответить
Вже не щотижня - вже щодня! Кілька разів.
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14.06.2026 08:22 Ответить
Аятоли дають задню? - шо сі стало?
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14.06.2026 08:08 Ответить
Короче рАзвод лохов
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14.06.2026 08:12 Ответить
Це буде чудова угода?
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14.06.2026 08:15 Ответить
Це буде дві чудових угоди. У кожного свій варіант найкрашой угоди.
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14.06.2026 08:28 Ответить
Знову закінчилися Томагавки?
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14.06.2026 08:15 Ответить
Ніхто нічого не підпише. Досить пи₴діти.
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14.06.2026 08:15 Ответить
Ха-ха-ха!!! Той НЕДОУМОК тампон з ХИТРИМ та РОЗУМНИМ Іраном нагадують ДІТЕЙ В ПІСОЧНИЦІ - одного дня "дружать", а іншого ЛУПЛЯТЬ ОДНЕ ОДНОГО СОВОЧКОМ ПО ПИЦІ!!!
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14.06.2026 08:17 Ответить
Рейган та Картер у труні вже сто разів перекинулися.
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14.06.2026 08:25 Ответить
Секс по телефону.
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14.06.2026 08:26 Ответить
Тоб то, кожний з них підпише СВІЙ варіат угоди.
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14.06.2026 08:27 Ответить
Дохла білка розуміє, що халява закінчиться вже в цьому листопаді, ось і дає своїм друзям та сімейці хапнути якомога більше з коливань нефтяної біржи, які залежать від його твітів.
Вже навіть не ховається після того, як вичавив з Сенату отой закон про заборону переслідування його та його сім'ї за фінансові злочини. Гарно пристроївся!

Одна надія - що у американців все ж таки буде достатньо розуму, щоб респи побігли, ******* капці, а трумп таки сів за грати до кінця життя!
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14.06.2026 08:30 Ответить
Никаких угод,дозвил на угоду из Киева вы не получали,Трам должен продолжать мочить друзей путина
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14.06.2026 08:34 Ответить
Це вже принципово.
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14.06.2026 08:40 Ответить
 
 