США та Іран сьогодні підпишуть угоду дистанційно, - Axios

У неділю, 14 червня, США та Іран за участі посередників із Пакистану та Катару мають провести онлайн-переговори. Очікується, що за результатами зустрічі сторони дистанційно підпишуть меморандум про взаєморозуміння в електронному форматі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Axios.

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Деталі

Американські посадовці та джерела в країнах-посередниках підтвердили, що угоду буде підписано дистанційно. Таке рішення насамперед продиктоване логістичними обставинами.

За інформацією співрозмовників, ключовим фактором стало те, що віцепрезидент США Джей Ді Венс, який очолює американську делегацію на переговорах, не встиг би повернутися до Сполучених Штатів до від'їзду президента Дональда Трампа на саміт G7. Очікується, що Трамп вирушить на зустріч лідерів "Групи семи" в понеділок уранці.

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Що передувало?

Раніше Дональд Трамп заявив, що США та Іран 14 червня укладуть мирну угоду. За його словами, одразу після підписання Ормузька протока буде відкрита для всіх.

"Завтра США та Іран підпишуть мирну угоду. Одразу після підписання Ормузька протока буде відкрита для всіх", - заявив він.

Втім Іран спростував підписання угоди зі США у неділю.

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