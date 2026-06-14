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Новини Операція США проти Ірану
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США та Іран сьогодні підпишуть угоду дистанційно, - Axios

сша та іран підпишуть угоду

У неділю, 14 червня, США та Іран за участі посередників із Пакистану та Катару мають провести онлайн-переговори. Очікується, що за результатами зустрічі сторони дистанційно підпишуть меморандум про взаєморозуміння в електронному форматі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Axios.

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Деталі

Американські посадовці та джерела в країнах-посередниках підтвердили, що угоду буде підписано дистанційно. Таке рішення насамперед продиктоване логістичними обставинами.

За інформацією співрозмовників, ключовим фактором стало те, що віцепрезидент США Джей Ді Венс, який очолює американську делегацію на переговорах, не встиг би повернутися до Сполучених Штатів до від'їзду президента Дональда Трампа на саміт G7. Очікується, що Трамп вирушить на зустріч лідерів "Групи семи" в понеділок уранці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іранські військові замінували входи до підземних сховищ із високозбагаченим ураном напередодні угоди з США, - CNN

Що передувало?

  • Раніше Дональд Трамп заявив, що США та Іран 14 червня укладуть мирну угоду. За його словами, одразу після підписання Ормузька протока буде відкрита для всіх.
  • "Завтра США та Іран підпишуть мирну угоду. Одразу після підписання Ормузька протока буде відкрита для всіх", - заявив він.
  • Втім Іран спростував підписання угоди зі США у неділю.

Також читайте: Іран за час перемир’я із США відновив ракетний арсенал і поповнив його російською зброєю, - Bloomberg

Автор: 

Іран (3503) угода (767) США (26750)
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Топ коментарі
+8
Це буде дві чудових угоди. У кожного свій варіант найкрашой угоди.
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14.06.2026 08:28 Відповісти
+5
...або завтра, ну максимум через два-три тижня!
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14.06.2026 07:56 Відповісти
+5
Рейган та Картер у труні вже сто разів перекинулися.
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14.06.2026 08:25 Відповісти
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...або завтра, ну максимум через два-три тижня!
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14.06.2026 07:56 Відповісти
Очікується, що за результатами зустрічі сторони дистанційно підпишуть меморандум про взаєморозуміння в електронному форматі. Джерело: https://censor.net/ua/n4008241
😁 Меморандум, сер!!! Тобто угоду про розуміння підписати угоду!!!!
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14.06.2026 08:42 Відповісти
Меморандуми: ми вже бачили, як ними підтираються. Іран ніколи не відмовиться від своєї ядерної програми, бо вже бачить, що стається з тими, хто відмовляється від ядерної зброї. Не такі дурні ті аятоли, як ми.
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14.06.2026 08:53 Відповісти
Ціну "меморандумам", ми вже знаємо... Результат побачили в лютому 2014-го, після вторгнення Росії, в Крим...
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14.06.2026 09:22 Відповісти
Це вже навідь не смішить! Руде висирає про підписання угоди, а рушникоголові заперечують. І така хрінь щотижня! 😁
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14.06.2026 07:59 Відповісти
Вже не щотижня - вже щодня! Кілька разів.
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14.06.2026 08:22 Відповісти
Аятоли дають задню? - шо сі стало?
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14.06.2026 08:08 Відповісти
Короче рАзвод лохов
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14.06.2026 08:12 Відповісти
Це буде чудова угода?
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14.06.2026 08:15 Відповісти
Це буде дві чудових угоди. У кожного свій варіант найкрашой угоди.
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14.06.2026 08:28 Відповісти
Знову закінчилися Томагавки?
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14.06.2026 08:15 Відповісти
Ніхто нічого не підпише. Досить пи₴діти.
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14.06.2026 08:15 Відповісти
Ха-ха-ха!!! Той НЕДОУМОК тампон з ХИТРИМ та РОЗУМНИМ Іраном нагадують ДІТЕЙ В ПІСОЧНИЦІ - одного дня "дружать", а іншого ЛУПЛЯТЬ ОДНЕ ОДНОГО СОВОЧКОМ ПО ПИЦІ!!!
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14.06.2026 08:17 Відповісти
Рейган та Картер у труні вже сто разів перекинулися.
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14.06.2026 08:25 Відповісти
Секс по телефону.
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14.06.2026 08:26 Відповісти
Тоб то, кожний з них підпише СВІЙ варіат угоди.
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14.06.2026 08:27 Відповісти
Дохла білка розуміє, що халява закінчиться вже в цьому листопаді, ось і дає своїм друзям та сімейці хапнути якомога більше з коливань нефтяної біржи, які залежать від його твітів.
Вже навіть не ховається після того, як вичавив з Сенату отой закон про заборону переслідування його та його сім'ї за фінансові злочини. Гарно пристроївся!

Одна надія - що у американців все ж таки буде достатньо розуму, щоб респи побігли, ******* капці, а трумп таки сів за грати до кінця життя!
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14.06.2026 08:30 Відповісти
Никаких угод,дозвил на угоду из Киева вы не получали,Трам должен продолжать мочить друзей путина
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14.06.2026 08:34 Відповісти
Це вже принципово.
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14.06.2026 08:40 Відповісти
поржав, дякую!
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14.06.2026 09:47 Відповісти
А "меморандум" про "розуміння" це як?? Що вони розуміють англійську чи,що їх перекладачі розуміють один одного?? А може про те,що трамп розуміє,що опинився у дупі Ірану і Іран це розуміє??
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14.06.2026 09:34 Відповісти
А що таке меморандум про взаєморозуміння ? Позорище.
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14.06.2026 09:43 Відповісти
 
 