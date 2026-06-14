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Новини Переговори США та Ірану
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Зняття санкцій з Тегерану та відкриття Ормузької протоки: Reuters опублікувало деталі проєкту меморандуму між США та Іраном

Reuters публікує деталі меморандуму між США та Іраном

Проєкт мирної угоди між США та Іраном охоплює низку питань – від ядерних розробок Тегерана до розблокування Ормузької протоки та відмови США від нафтових санкцій. Остаточна угода має бути узгоджена протягом 60 днів після досягнення попередньої згоди обома сторонами.

Про це високопоставлений іранський чиновник повідомив агентству Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі проєкту майбутньої угоди

Ормузька протока:

Іран негайно відкриє Ормузьку протоку для всіх комерційних суден, тоді як США знімуть свою морську блокаду іранських портів. Зняття блокади США розпочнеться одразу після підписання меморандуму та буде завершено протягом 30 днів.

Фінансові питання:

  • США погоджуються не запроваджувати жодних нових санкцій проти Ірану, доки не буде досягнуто остаточної угоди.
  • Після укладення остаточної угоди всі санкції США та ООН проти Ірану будуть скасовані відповідно до узгодженого графіка.
  • США скасують нафтові санкції проти Ірану на певний період, що дозволить Тегерану продавати нафту та отримувати прибуток.
  • США погоджуються повернути 25 мільярдів доларів заморожених активів Ірану, зокрема шляхом прямих грошових переказів, співпраці між країнами регіону та надання фінансових кредитних ліній.
  • Вашингтон у координації зі своїми регіональними союзниками підготує план реконструкції та розвитку Ірану, який буде обговорено та узгоджено з Тегераном протягом 60 днів.

Ядерні питання:

  • Тегеран погоджується не виробляти та не купувати ядерну зброю.
  • До досягнення остаточної угоди Іран збереже поточний стан своєї ядерної програми, утримуючись від подальшого збагачення урану та розширення своїх ядерних об'єктів.
  • Сполучені Штати погоджуються дозволити Ірану зменшити свої запаси високозбагаченого урану на іранській землі згідно з майбутньою всеохопною угодою.
  • Ядерну програму Ірану, діяльність зі збагачення урану, механізми поводження із запасами високозбагаченого урану та інші питання буде обговорено протягом 60 днів після підписання меморандуму та розглянуто в остаточній угоді.

Читайте також: США та Іран сьогодні підпишуть угоду дистанційно, - Axios

Що передувало?

  • Раніше Дональд Трамп заявив, що США та Іран 14 червня укладуть мирну угоду. За його словами, одразу після підписання Ормузька протока буде відкрита для всіх.
  • "Завтра США та Іран підпишуть мирну угоду. Одразу після підписання Ормузька протока буде відкрита для всіх", - заявив він.
  • Втім Іран спростував підписання угоди зі США у неділю.

Читайте також: США та Іран 14 червня підпишуть мирну угоду,- Трамп

Автор: 

Іран (3503) перемовини (3824) угода (767) США (26750)
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Топ коментарі
+9
Схожу трумпа аятоли натянули по самі помідори
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14.06.2026 16:56 Відповісти
+7
Це вже перемога? Чия? Судячи з того, що іран диктує умови, рудий плаває в лайні по шию.
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14.06.2026 17:03 Відповісти
+4
Виглядає так , що цим парадом рудить кремлівський виродок ,
тоді як Ізраїль в глибокій дупі !!
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14.06.2026 16:53 Відповісти
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Заставь дурака Богу молиться, он хрустальный *** сломает.
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14.06.2026 16:48 Відповісти
Вашингтон у координації зі своїми регіональними союзниками підготує план реконструкції та розвитку Ірану,

КВІР в курсі ?

.
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14.06.2026 16:51 Відповісти
З упоротими аятолами можна розмовляти добрим словом і ракетними ударами
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14.06.2026 16:52 Відповісти
Виглядає так , що цим парадом рудить кремлівський виродок ,
тоді як Ізраїль в глибокій дупі !!
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14.06.2026 16:53 Відповісти
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14.06.2026 16:53 Відповісти
Стісняюсь спитать: а дозвіл на знищення Ізраїлю Іран отримав?
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14.06.2026 16:55 Відповісти
Схожу трумпа аятоли натянули по самі помідори
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14.06.2026 16:56 Відповісти
"Ах, натягнуть міня нісложно!
Я сам натяґівацца рат!"
Трамп.
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14.06.2026 17:00 Відповісти
Гарна назва - мемарандум 😁
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14.06.2026 17:36 Відповісти
США скасують нафтові санкції проти Ірану на певний період, що дозволить Тегерану продавати нафту та отримувати прибуток.
Це дозволить Ірану скоріше зробити *****
та сканути її на Маролаго
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14.06.2026 17:02 Відповісти
Це вже перемога? Чия? Судячи з того, що іран диктує умови, рудий плаває в лайні по шию.
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14.06.2026 17:03 Відповісти
як це чия? знущаєтесь з самого великого перемовщіка світу, друга пуцина і лаурята футбольної премії. тут таке діло, коли навіть йому по самі помідори іран вставить, він скаже що переміг і зробив це засадження грейт у всьому світі
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14.06.2026 17:21 Відповісти
Попав трамп у пекло і чорти проводять для нього екскурсію, щоб той вибрав собі муки. Побачивши стоячих по шию у лайні, з словами «це мені годиться» приєднався до них. І тут підійшов чорт- наглядач і наказав: «Кінець перекуру! Продовжуй присідання!»
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14.06.2026 18:04 Відповісти
Схоже що свою поразку Трамп намагається представити перемогою.
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14.06.2026 17:06 Відповісти
Там всё говорится про высокообогащённый уран, но ничего про плутоний который в основном и используется в современном ЯО. Методика получения плутония из низкообогащённого урана есть, удивлён, что Иран всё ещё этим не занялся
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14.06.2026 17:08 Відповісти
Вашингтон в координации со своими региональными союзниками подготовит план реконструкции и развития Ирана
Источник: https://censor.net/ru/n4008283
Это конечно только декларация, но Израилю стоит напрячься. Как бы не пришлось победоносно восстанавливать Иран за свой счёт.
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14.06.2026 17:08 Відповісти
Тегеран скаже ввечері що це брехня і фейк
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14.06.2026 17:11 Відповісти
Чому? Цю пропозицію іран висунув дурному сонному Донні. Іран отримує все, і зняття санкцій і розмороження активів і безперешкодну торгівлю нафтою по всьому світу, а Тромб отримує в сраку пляшку і йде зі своїми авіаносцями додому зализувати рани і соплі, сподіваючись що може колись іран захоче з ним поговорити про ядерне роззброєння, чого звісно не буде
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14.06.2026 17:28 Відповісти
Іран отримує все, і зняття санкцій і розмороження активів

США соглашаются вернуть 25 миллиардов долларов замороженных активов Ирану Источник: https://censor.net/ru/n4008283
Но дело видите ли в том, что непосредственно в США заморожено только 2 миллиарда.
Т.е Трамп порешал за всех держателей иранских средств?
А еще он порешал (обещал) что Украина оставляет Донбасс, а Бельгия возвращает российские деньги
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14.06.2026 17:52 Відповісти
Српва в тому що старий шизоїд хворий на альцгеймер Тромб, не може давити ні на Сосію ні на аятол ні на китай. А от на слабких да ще й на своїх партнерів Тромб ще й як любить давити і погрожувати. Да і Європа з радістю захлопає в долоні що війна нарешті ''закінчилася'' і віддасть ірану всі активи і зніме санкції. Нажалпісля того як Тромб все просрав і був виїпаний аятолами в сраку перед всім світом, він тепер повернеться до тиску на Україну щоб капітулювала і Тромб міг сказати перед виборами що хоча б одну віну він ''закінчив''
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14.06.2026 17:57 Відповісти
Європа з радістю захлопає в долоні що війна нарешті ''закінчилася'' і віддасть ірану всі активи.

Больше всего активов заморожено Китаем (эт к слову)
Ага, по велению Трампа клерк берет ключ и идет в закрома.
Вот эти контейнеры с баксами это ваши. Берите. А в том углу (в мешках) кацапские. Не перепутайте.
Этих денег уже давно нет. Они черти когда были вложены в европейскую экономику. А проценты по ним уже 5-й год передают Украине. Как их изьять из работающей экономики?
Продать "Рейн металл" китайцам, а вырученные деньги отдать Ирану?
Или перенаправить замороженные кацапские активы (которые тоже вложены в производство) Ирану?
Можно включить станок и штампануть 10-20 миллиардов. Тонким слоем размазать инфляцию на всех
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14.06.2026 18:15 Відповісти
Зверніть увагу: це ще не остаточна угода, а лише меморандум; і ще одна важлива деталь: від іранської сторони. Тобто, не факт що з ним погоджується США; як мінімум - в остаточній угоді США проти багатьох пунктів буде проти. А це значить, що до остаточної угоди про мир між Іраном та США ще далеко-далеко...

Як максимум, тут йдеться про можливість перемир'я....

І ще прошу звернути увагу на прикладі війни між Іраном і США, як важко досягається перемир'я та остаточний мир між воюючими сторонами. Приміряйте цю ситуацію на війну касапів з нами та з Євросоюзом+НАТО... Не скоро буде перемиря'я...; а мир - хз.
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14.06.2026 17:16 Відповісти
Виглядає як повна капітуляція Тромба. Це заради того щоб іран відкрив протоку яка до війни була відкритою, Тромб розпочав війну і тепер знімає з ірану всі санкції і розморожує всі гроші? Тромб нічого не попутав з своїх цілей? Наскільки пам'ятаю, Тромб думав що знищить режим аятол і буде сам торгувати іранською нафтою. А вийшло що аятоли нагнули Тромба до землі і вставили в сраку віника щоб він як півень ним підмітав своє лайно за собою
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14.06.2026 17:24 Відповісти
60 днів, Карл!!! За цей час на лісапеді довколо світу можна проїхати... і ішаку може стати погано, або падішаху... а потім чергові два тижні, які тривають вже півтора року...
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14.06.2026 17:34 Відповісти
Если вы не хотите костьми лечь. А ведь вы же не хотите? То за 60 дней вы доедете (от Киева) до Лиссабона. В среднем преодолевая 40-45 км в сутки.
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14.06.2026 18:01 Відповісти
Вашингтон у координації зі своїми регіональними союзниками підготує план реконструкції та розвитку Ірану, який буде обговорено та узгоджено з Тегераном протягом 60 днів. США ЩЕ Й ЗАПЛАТЯТЬ РЕПАРАЦІЇ ІРАНУ...
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14.06.2026 17:38 Відповісти
❗️Війна на Близькому Сході відновлюється сьогодні, прямо в день народження Трампа: Іран найближчими годинами (!) здійснить ракетний обстріл Ізраїлю - Тегеран заявив, що «немає сенсу продовжувати переговори з США»

Як стверджують, все починається по колу, бо Ізраїль атакував «Хезболлу» в Лівані напередодні анонсованої мирної угоди між США та Іраном. Нетаньягу стверджує, що це була відповідь на удари «Хезболли».
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14.06.2026 17:53 Відповісти
Хм... Так до Трампа Ормузька протока і так була вільна.

Тобто, після стало гірше ніж було до.
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14.06.2026 18:01 Відповісти
 
 