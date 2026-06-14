Зняття санкцій з Тегерану та відкриття Ормузької протоки: Reuters опублікувало деталі проєкту меморандуму між США та Іраном

Проєкт мирної угоди між США та Іраном охоплює низку питань – від ядерних розробок Тегерана до розблокування Ормузької протоки та відмови США від нафтових санкцій. Остаточна угода має бути узгоджена протягом 60 днів після досягнення попередньої згоди обома сторонами.

Про це високопоставлений іранський чиновник повідомив агентству Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі проєкту майбутньої угоди

Ормузька протока:

Іран негайно відкриє Ормузьку протоку для всіх комерційних суден, тоді як США знімуть свою морську блокаду іранських портів. Зняття блокади США розпочнеться одразу після підписання меморандуму та буде завершено протягом 30 днів.

Фінансові питання:

США погоджуються не запроваджувати жодних нових санкцій проти Ірану, доки не буде досягнуто остаточної угоди.

Після укладення остаточної угоди всі санкції США та ООН проти Ірану будуть скасовані відповідно до узгодженого графіка.

США скасують нафтові санкції проти Ірану на певний період, що дозволить Тегерану продавати нафту та отримувати прибуток.

США погоджуються повернути 25 мільярдів доларів заморожених активів Ірану, зокрема шляхом прямих грошових переказів, співпраці між країнами регіону та надання фінансових кредитних ліній.

Вашингтон у координації зі своїми регіональними союзниками підготує план реконструкції та розвитку Ірану, який буде обговорено та узгоджено з Тегераном протягом 60 днів.

Ядерні питання:

Тегеран погоджується не виробляти та не купувати ядерну зброю.

До досягнення остаточної угоди Іран збереже поточний стан своєї ядерної програми, утримуючись від подальшого збагачення урану та розширення своїх ядерних об'єктів.

Сполучені Штати погоджуються дозволити Ірану зменшити свої запаси високозбагаченого урану на іранській землі згідно з майбутньою всеохопною угодою.

Ядерну програму Ірану, діяльність зі збагачення урану, механізми поводження із запасами високозбагаченого урану та інші питання буде обговорено протягом 60 днів після підписання меморандуму та розглянуто в остаточній угоді.

Читайте також: США та Іран сьогодні підпишуть угоду дистанційно, - Axios

Що передувало?

Раніше Дональд Трамп заявив, що США та Іран 14 червня укладуть мирну угоду. За його словами, одразу після підписання Ормузька протока буде відкрита для всіх.

"Завтра США та Іран підпишуть мирну угоду. Одразу після підписання Ормузька протока буде відкрита для всіх", - заявив він.

Втім Іран спростував підписання угоди зі США у неділю.

Читайте також: США та Іран 14 червня підпишуть мирну угоду,- Трамп