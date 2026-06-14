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Зняття санкцій з Тегерану та відкриття Ормузької протоки: Reuters опублікувало деталі проєкту меморандуму між США та Іраном
Проєкт мирної угоди між США та Іраном охоплює низку питань – від ядерних розробок Тегерана до розблокування Ормузької протоки та відмови США від нафтових санкцій. Остаточна угода має бути узгоджена протягом 60 днів після досягнення попередньої згоди обома сторонами.
Про це високопоставлений іранський чиновник повідомив агентству Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі проєкту майбутньої угоди
Ормузька протока:
Іран негайно відкриє Ормузьку протоку для всіх комерційних суден, тоді як США знімуть свою морську блокаду іранських портів. Зняття блокади США розпочнеться одразу після підписання меморандуму та буде завершено протягом 30 днів.
Фінансові питання:
- США погоджуються не запроваджувати жодних нових санкцій проти Ірану, доки не буде досягнуто остаточної угоди.
- Після укладення остаточної угоди всі санкції США та ООН проти Ірану будуть скасовані відповідно до узгодженого графіка.
- США скасують нафтові санкції проти Ірану на певний період, що дозволить Тегерану продавати нафту та отримувати прибуток.
- США погоджуються повернути 25 мільярдів доларів заморожених активів Ірану, зокрема шляхом прямих грошових переказів, співпраці між країнами регіону та надання фінансових кредитних ліній.
- Вашингтон у координації зі своїми регіональними союзниками підготує план реконструкції та розвитку Ірану, який буде обговорено та узгоджено з Тегераном протягом 60 днів.
Ядерні питання:
- Тегеран погоджується не виробляти та не купувати ядерну зброю.
- До досягнення остаточної угоди Іран збереже поточний стан своєї ядерної програми, утримуючись від подальшого збагачення урану та розширення своїх ядерних об'єктів.
- Сполучені Штати погоджуються дозволити Ірану зменшити свої запаси високозбагаченого урану на іранській землі згідно з майбутньою всеохопною угодою.
- Ядерну програму Ірану, діяльність зі збагачення урану, механізми поводження із запасами високозбагаченого урану та інші питання буде обговорено протягом 60 днів після підписання меморандуму та розглянуто в остаточній угоді.
Що передувало?
- Раніше Дональд Трамп заявив, що США та Іран 14 червня укладуть мирну угоду. За його словами, одразу після підписання Ормузька протока буде відкрита для всіх.
- "Завтра США та Іран підпишуть мирну угоду. Одразу після підписання Ормузька протока буде відкрита для всіх", - заявив він.
- Втім Іран спростував підписання угоди зі США у неділю.
Топ коментарі
+9 Саша #616566
показати весь коментар14.06.2026 16:56 Відповісти Посилання
+7 Ольга Пелле
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+4 Amber
показати весь коментар14.06.2026 16:53 Відповісти Посилання
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тоді як Ізраїль в глибокій дупі !!
Я сам натяґівацца рат!"
Трамп.
Це дозволить Ірану скоріше зробити *****
та сканути її на Маролаго
Источник: https://censor.net/ru/n4008283
Это конечно только декларация, но Израилю стоит напрячься. Как бы не пришлось победоносно восстанавливать Иран за свой счёт.
США соглашаются вернуть 25 миллиардов долларов замороженных активов Ирану Источник: https://censor.net/ru/n4008283
Но дело видите ли в том, что непосредственно в США заморожено только 2 миллиарда.
Т.е Трамп порешал за всех держателей иранских средств?
А еще он порешал (обещал) что Украина оставляет Донбасс, а Бельгия возвращает российские деньги
Больше всего активов заморожено Китаем (эт к слову)
Ага, по велению Трампа клерк берет ключ и идет в закрома.
Вот эти контейнеры с баксами это ваши. Берите. А в том углу (в мешках) кацапские. Не перепутайте.
Этих денег уже давно нет. Они черти когда были вложены в европейскую экономику. А проценты по ним уже 5-й год передают Украине. Как их изьять из работающей экономики?
Продать "Рейн металл" китайцам, а вырученные деньги отдать Ирану?
Или перенаправить замороженные кацапские активы (которые тоже вложены в производство) Ирану?
Можно включить станок и штампануть 10-20 миллиардов. Тонким слоем размазать инфляцию на всех
Як максимум, тут йдеться про можливість перемир'я....
І ще прошу звернути увагу на прикладі війни між Іраном і США, як важко досягається перемир'я та остаточний мир між воюючими сторонами. Приміряйте цю ситуацію на війну касапів з нами та з Євросоюзом+НАТО... Не скоро буде перемиря'я...; а мир - хз.
Як стверджують, все починається по колу, бо Ізраїль атакував «Хезболлу» в Лівані напередодні анонсованої мирної угоди між США та Іраном. Нетаньягу стверджує, що це була відповідь на удари «Хезболли».
Тобто, після стало гірше ніж було до.