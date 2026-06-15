Трамп и Венс заключили электронный меморандум с Ираном о прекращении войны, – СМИ

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Венс подписали в электронном формате меморандум о начале урегулирования кризиса с Ираном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении портала Axios.

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Электронное подписание как первый шаг

По информации журналиста Барака Равида, документ был подписан в электронной форме со стороны США. Подпись от Ирана поставил спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

Американский чиновник подтвердил, что Трамп и Венс подписали меморандум дистанционно.

"Чиновник США сказал, что Трамп и Венс подписали меморандум в электронной форме. Галибаф поставил подпись от имени Ирана", – сообщил журналист.

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Официальная церемония впереди

Ранее сообщалось, что США и Иран достигли мирного соглашения. Официальная церемония подписания запланирована на пятницу.