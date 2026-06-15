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Новости Ядерное соглашение между США и Ираном Операция США против Ирана
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Трамп и Венс заключили электронный меморандум с Ираном о прекращении войны, – СМИ

Иран и США подписали меморандум о прекращении войны

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Венс подписали в электронном формате меморандум о начале урегулирования кризиса с Ираном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении портала Axios.

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Электронное подписание как первый шаг

По информации журналиста Барака Равида, документ был подписан в электронной форме со стороны США. Подпись от Ирана поставил спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

Американский чиновник подтвердил, что Трамп и Венс подписали меморандум дистанционно.

"Чиновник США сказал, что Трамп и Венс подписали меморандум в электронной форме. Галибаф поставил подпись от имени Ирана", – сообщил журналист.

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Официальная церемония впереди

Ранее сообщалось, что США и Иран достигли мирного соглашения. Официальная церемония подписания запланирована на пятницу.

Автор: 

Иран (2991) США (29564)
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Топ комментарии
+7
Україна теж підписувала меморандум і ми на даний час у повній сраці
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15.06.2026 20:32 Ответить
+3
Незабаром керманичі світової політики не будуть вміти писати, читати і думати.
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15.06.2026 20:31 Ответить
+1
ммммеморандум....якесь знайоме слово,навіть гидке,вітдає обманом та кидаловом....чомусь
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15.06.2026 20:32 Ответить
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Мля, і у них електронний підпис! І армія гакерів, щоб його відкликати. З обох сторін!
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15.06.2026 20:28 Ответить
Незабаром керманичі світової політики не будуть вміти писати, читати і думати.
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15.06.2026 20:31 Ответить
Розписався за весь Іран а аятоли? - це ж не світська країна - там рулять аятоли і Шахеди
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15.06.2026 20:32 Ответить
Україна теж підписувала меморандум і ми на даний час у повній сраці
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15.06.2026 20:32 Ответить
В Ірані є балістичні ракети.
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15.06.2026 20:45 Ответить
Не в повній, ви з неї вилазите, а раша занурюється.
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15.06.2026 21:03 Ответить
ммммеморандум....якесь знайоме слово,навіть гидке,вітдає обманом та кидаловом....чомусь
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15.06.2026 20:32 Ответить
Оце перемога, суто трампівський стиль! Туалетний папір підтерти обісранусжопу.
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15.06.2026 20:35 Ответить
Електронний меморандум:це трошки більше ніж ДУЛЯ !
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15.06.2026 20:36 Ответить
Гамерика ганебно програла війну Ірану.
То вже яка по черзі програна війна гамерикаами?
Нах вони туди взагалі лізли? Трамп зупинив чергову війну, Нобелівку йому дайте. ))
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15.06.2026 21:00 Ответить
ціни на нафту пішли вниз ? ))

чекаю порушення "угоди" і стрибка цін на нафту вгору ))
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15.06.2026 20:38 Ответить
😁 А як уюце стосується держави США? Я так розумію, угоду, та ще й віртуальну підписали з кимось у Ірані громадянин США Трамп і громадянин США Венс. 😊
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15.06.2026 20:41 Ответить
Не угоду, а капітуляцію вони підписали.
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15.06.2026 21:01 Ответить
Ще цвкаво б двзнатися, хто перед ким капітулював. 😊 Ви ж розумієте, що є Ізраїль.
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15.06.2026 21:04 Ответить
Ізрвїль в повеій сраці так як він повністю залежить від Америки. Іран зробить атомну бомбу і зітре Ізраїль з лиця землі, аж тоді буде спокій на Близькому сході. Гамерикани вдруге не рипнуться проти Ірвну, тим більше що в нього буде бома. В кого є атомна бомба тих не рухають.
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15.06.2026 21:14 Ответить
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15.06.2026 20:42 Ответить
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15.06.2026 20:47 Ответить
Здаётся мне это была комедия (З кіно)
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15.06.2026 21:13 Ответить
 
 