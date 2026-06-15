Трамп подтвердил, что мирное соглашение с Ираном уже подписано

Президент США Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение с Ираном уже подписано, а Ормузский пролив частично открыт для судоходства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится по итогам встречи Трампа с президентом Франции Эмманюэлем Макроном перед саммитом G7 в Эвиане.

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Соглашение уже есть, пролив открывается

Трамп сообщил, что США заключили меморандум о взаимопонимании с Ираном. По его словам, официальная церемония подписания состоится в пятницу.

Он отметил, что благодаря договоренностям судоходство в Ормузском проливе уже частично восстановлено. Там продолжается проверка акватории после обнаружения мин.

"Соглашение полностью подписано. А пролив уже частично открыт. Корабли уже начинают выходить. В пятницу он будет полностью открыт", - отметил Трамп.

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Что известно о документе и подписании

Глава Белого дома заявил, что текст меморандума обнародуют в ближайшее время, вероятно после официальной церемонии.

Также он предположил, что может принять участие в подписании в Женеве. Туда должен прибыть вице-президент США Джей Ди Венс.

Ранее сообщалось, что президент и вице-президент США, а также спикер парламента Ирана подписали меморандум в электронном формате.

Ожидается, что документ охватывает вопросы ядерной программы Ирана, разблокирование Ормузского пролива и отказ США от санкций против иранской нефти.

Напомним, ранее Трамп заявил, что после подписания мирного соглашения с Ираном планирует сосредоточиться на войне России против Украины.

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