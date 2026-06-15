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Новости Ядерное соглашение между США и Ираном Саммит G7
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Трамп подтвердил, что мирное соглашение с Ираном уже подписано

Трамп подтвердил подписание соглашения между Ираном и США

Президент США Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение с Ираном уже подписано, а Ормузский пролив частично открыт для судоходства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится по итогам встречи Трампа с президентом Франции Эмманюэлем Макроном перед саммитом G7 в Эвиане.

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Соглашение уже есть, пролив открывается

Трамп сообщил, что США заключили меморандум о взаимопонимании с Ираном. По его словам, официальная церемония подписания состоится в пятницу.

Он отметил, что благодаря договоренностям судоходство в Ормузском проливе уже частично восстановлено. Там продолжается проверка акватории после обнаружения мин.

"Соглашение полностью подписано. А пролив уже частично открыт. Корабли уже начинают выходить. В пятницу он будет полностью открыт", - отметил Трамп. 

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Что известно о документе и подписании

Глава Белого дома заявил, что текст меморандума обнародуют в ближайшее время, вероятно после официальной церемонии.

Также он предположил, что может принять участие в подписании в Женеве. Туда должен прибыть вице-президент США Джей Ди Венс.

Ранее сообщалось, что президент и вице-президент США, а также спикер парламента Ирана подписали меморандум в электронном формате.

Ожидается, что документ охватывает вопросы ядерной программы Ирана, разблокирование Ормузского пролива и отказ США от санкций против иранской нефти.

Напомним, ранее Трамп заявил, что после подписания мирного соглашения с Ираном планирует сосредоточиться на войне России против Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп и Венс заключили электронный меморандум с Ираном о завершении войны, - СМИ

Автор: 

Иран (2991) соглашение (1354) Трамп Дональд (8209) Ормузский пролив (161)
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Меморандум - це не угода, не цитуйте божевільного діда
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15.06.2026 22:28 Ответить
Ця домовленість набагато гірша від угоди Обами, яку Трамп розірвав з твким обгрунтуванням, що ніби-то Іран може розробляти ядерну зброю. Насправді зараз стало гірше, бо повернулися до обамівських умов, плюс знімуть всі санкції, віддадуть заморожені гроші, та ще й зробили Іран гегемоном в затоці, перед яким араби тепер будуть падати на коліна, бо всі зрозуміли, що США - практично імпотент, який не зможе їх захистити
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15.06.2026 22:43 Ответить
Трамп как-то помирил Албанию с Азербайджаном(даже не вспотев). Всякое случается).
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15.06.2026 22:33 Ответить
Підписав ніби капітуляцію ,Іран отримає все.Штати копняка,підсрачник
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15.06.2026 22:33 Ответить
А тим часом з'являються подробиці капітуляції тампона (ака пісділу) ірану

За даними агентства Mehr, документ мирної угоди складається з 14 пунктів. Серед них - припинення бойових дій, зняття морської блокади Ірану, скасування нафтових санкцій та розблокування іранських активів на суму 24 млрд доларів.

Крім того, Тегеран стверджує, що США зобов'язуються представити план відновлення Ірану вартістю не менше $300 млрд, не вводити нові санкції та не збільшувати військову присутність на Близькому Сході.

В обмін на це Іран відкриє Ормузьку протоку, підтвердить відмову від створення ядерної зброї та продовжить переговори щодо своєї ядерної програми.

Якщо документ підпишуть без серйозних змін, критикам Трампа буде важко придумати більш переконливий аргумент для слова «капітуляція».
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15.06.2026 22:35 Ответить
Протоку відкриють на 60 днів, а потім Іран буде стягувати кошти
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15.06.2026 22:41 Ответить
За даними іранських ЗМІ Mehr і Fars, проєкт угоди передбачає відкриття Ормузької протоки протягом 30 днів на умовах, визначених Іраном. Причому в медіа йдеться про те, що Тегеран останньої миті під час переговорів зі США додав пункт, що передбачає стягнення зборів за морські послуги.

Ультраправий міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен Гвір взагалі заявив, що «угода Трампа ні до чого не зобов'язує» Ізраїль, і що той «не підпорядковується Сполученим Штатам», і що «його країна є незалежною та суверенною».
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15.06.2026 22:42 Ответить
Почти это и было целью всей "Эпической ярости"(найдите заявления по этому поводу в начале кампании и посмейтесь). Действительно, США сели в лужу и большую.
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15.06.2026 22:46 Ответить
 
 