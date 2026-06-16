Зеленський, Трамп і Макрон прибули на саміт G7. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський прибув на саміт G7 разом із Дональдом Трампом та Емманюелем Макроном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Саміт G7

Раніше повідомлялось, що президент Зеленський прибув до французького Евіана на саміт G7.

Прем'єрка Італії Мелоні заявляла, що підтримка України буде головною темою на саміті G7.

Раніше Зеленський розповів, що пропонував диктатору Путіну провести зустріч на саміті G7.

14 червня Зеленський під час розмови із Дональдом Трампом домовився про зустріч на саміті "Великої сімки",

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