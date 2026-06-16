Зеленський, Трамп і Макрон прибули на саміт G7. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський прибув на саміт G7 разом із Дональдом Трампом та Емманюелем Макроном.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Саміт G7
Раніше повідомлялось, що президент Зеленський прибув до французького Евіана на саміт G7.
Прем'єрка Італії Мелоні заявляла, що підтримка України буде головною темою на саміті G7.
Раніше Зеленський розповів, що пропонував диктатору Путіну провести зустріч на саміті G7.
14 червня Зеленський під час розмови із Дональдом Трампом домовився про зустріч на саміті "Великої сімки",
Топ коментарі
+6 Alex G.
показати весь коментар16.06.2026 11:22 Відповісти Посилання
+5 superdexter sidorov
показати весь коментар16.06.2026 11:25 Відповісти Посилання
+4 Joshua Brooks
показати весь коментар16.06.2026 11:38 Відповісти Посилання
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поведінка школяра - скукожене, пожоване.. блазні краще виглядали
точніше гівно на дорозі помічають лише для того аби не вступити
ЗеленськийУкраїна і ЗСУ мокнули рижого носом у його лайно. Старий маразматик белькотав щось про карти, а тепер вимушений сидіти разом з Зеленським.
Я б на місці Зеленського непомітно, але так щоб побачили журналісти, під час промови трампа витягнув з кишені всі чотири тузи.
zебот, згинь )