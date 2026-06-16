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Новини Саміт G7
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Зеленський, Трамп і Макрон прибули на саміт G7. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський прибув на саміт G7 разом із Дональдом Трампом та Емманюелем Макроном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Читайте: Зеленський назвав очікування від самітів G7, Євроради та НАТО: Перемовини та зустрічі цими тижнями мають бути не пустими

Саміт G7

Раніше повідомлялось, що президент Зеленський прибув до французького Евіана на саміт G7.

Прем'єрка Італії Мелоні заявляла, що підтримка України буде головною темою на саміті G7.

Раніше Зеленський розповів, що пропонував диктатору Путіну провести зустріч на саміті G7.

14 червня Зеленський під час розмови із Дональдом Трампом домовився про зустріч на саміті "Великої сімки",

Читайте: Лукашенко перепросив у Зеленського за попередні заяви: Білорусь не воюватиме з Україною

Автор: 

G-7 G7 (1131) Зеленський Володимир (28045) Трамп Дональд (8954)
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Топ коментарі
+6
господи .. да підшийте Оманській Гниді вже хтось рукави

поведінка школяра - скукожене, пожоване.. блазні краще виглядали
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16.06.2026 11:22 Відповісти
+5
А Трамп до лідора дупою повернувся
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16.06.2026 11:25 Відповісти
+4
Потужний ще б фуфайку одів би...
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16.06.2026 11:38 Відповісти
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господи .. да підшийте Оманській Гниді вже хтось рукави

поведінка школяра - скукожене, пожоване.. блазні краще виглядали
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16.06.2026 11:22 Відповісти
Смердючий дух ******💩 з Анкоріджа, приніс трамп і на зустріч з Великими країнами 🇪🇺На G7‼️‼️‼️ Зеленський, в ролі отого приший- пристібай! А КабМіндічі з пишним і подєльніками ригоАНАЛЬНИМИ, глибоко зтурбовані🤑🤔🤑 за свої банківські рахунки в країнах ЄС і НАТО‼️‼️‼️
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16.06.2026 11:54 Відповісти
..принаймні це краще за те, якби цього не відбулося..
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16.06.2026 11:24 Відповісти
А Трамп до лідора дупою повернувся
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16.06.2026 11:25 Відповісти
він його просто не помічає

точніше гівно на дорозі помічають лише для того аби не вступити
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16.06.2026 11:33 Відповісти
Не помічає бо Зеленський Україна і ЗСУ мокнули рижого носом у його лайно. Старий маразматик белькотав щось про карти, а тепер вимушений сидіти разом з Зеленським.
Я б на місці Зеленського непомітно, але так щоб побачили журналісти, під час промови трампа витягнув з кишені всі чотири тузи.
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16.06.2026 11:48 Відповісти
як Ви з повагою Оманську Гниду про прізвищу

zебот, згинь )
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16.06.2026 11:50 Відповісти
Взагалі то зеботи називають мене порохоботом. Але по твоїх висерах видно що ти ********.
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16.06.2026 11:55 Відповісти
Сприймає як конкурента. Зійшлись два найвеличніших.
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16.06.2026 11:37 Відповісти
Потужний ще б фуфайку одів би...
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16.06.2026 11:38 Відповісти
Фуфайку Андрій забрав при розлученні.
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16.06.2026 11:40 Відповісти
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16.06.2026 11:40 Відповісти
Косоворотку ще не показав, і навколішки, як перед *******, стояв разом з приблудами95!! Йшов 8 рік оманської ганьби і мародерства, як в Україні, так і перед Західними Партнерами!! Стадіон, так стадіон!! Барига…
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16.06.2026 11:58 Відповісти
нарід поржав в 2019.... Це був масовий псіхоз.Ціна дуже висока, нажаль.
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16.06.2026 12:02 Відповісти
 
 