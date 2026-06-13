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Новини Саміт G7
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Зеленський назвав очікування від самітів G7, Євроради та НАТО: Перемовини та зустрічі цими тижнями мають бути не пустими

Зеленський про саміти G7 та НАТО: очікуємо від партнерів конкретного змісту

Під час майбутніх зустрічей із партнерами на самітах "Групи семи" (G7) у Франції, Європейської ради та НАТО в Анкарі Україна очікує на предметні рішення.

Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Очікування України щодо самітів G7, Євроради та НАТО

"Доля Європи вирішується тут, вирішується в Україні, у цій війні і в тому, як ця війна завершиться і чи будуть у Росії після цієї війни ще сили й бажання посягати на життя України та інших сусідів, на всю нашу Європу", - сказав глава держави.

За словами Зеленського, "саме ми маємо завершити цю війну достойно та з гарантованою безпекою".

"І про це будемо говорити з партнерами в рамках саміті Групи семи у Франції та згодом на саміті Євроради і в Анкарі – на саміті НАТО. Перемовини та зустрічі в Європі цими тижнями мають бути не пустими. Ми наповнюємо їх змістом та очікуємо змісту від партнерів. Політичний прогрес у нашій взаємодії, зокрема у форматі Drone Deals, нові санкції проти Росії, нова підтримка для України, передусім підтримка ППО та нашої далекобійності", - заявив президент.

Читайте також: Макрон запросив Зеленського на саміт G7 16 червня у Франції

Саміт G7

  • Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський 16 червня візьме участь в обговоренні ситуації в Україні під час саміту G7 ("Великої сімки") в Евіан-ле-Бен у Франції.
  • Також, за даними ЗМІ, президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський у вівторок,16 червня, візьмуть участь у робочій зустрічі країн G7, яка відбудеться у Франції.

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Автор: 

G-7 G7 (1122) Зеленський Володимир (28024) НАТО (7236) саміт (849)
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Топ коментарі
+5
Згадалось...
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13.06.2026 23:16 Відповісти
+3
Як потужно! 🤧
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13.06.2026 23:10 Відповісти
+3
Пустомеля ти і балабол!
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13.06.2026 23:11 Відповісти
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Як потужно! 🤧
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13.06.2026 23:10 Відповісти
Шо, прямо прослЄзілся?
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13.06.2026 23:13 Відповісти
Що з " Династією"?...
Чому ніхто не сів?...
Потужна переключка уваги!...
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13.06.2026 23:19 Відповісти
ее даже не арестовали, выставили на продажу
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14.06.2026 00:52 Відповісти
Пустомеля ти і балабол!
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13.06.2026 23:11 Відповісти
Задовбав
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13.06.2026 23:11 Відповісти
Згадалось...
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13.06.2026 23:16 Відповісти
Що воно сплітає?🤦‍♂️
В Вовочки криза жанру.🤷‍♂️
Він вже як Льоня Черновецький.🤭
"Я, и моя команда молодая, что-то делаем... важное".
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13.06.2026 23:29 Відповісти
Хіба війну хтось хоче закінчувати?
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13.06.2026 23:30 Відповісти
грьобаний Zельоний сюр
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13.06.2026 23:36 Відповісти
Зелений на G7, текст промовы: "A нуу, харе базікати! Я вам тут не лох тощо"
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13.06.2026 23:44 Відповісти
Сказав паразит на тілі України.
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13.06.2026 23:47 Відповісти
потужничает.

"Доля Європи вирішується тут, вирішується в Україні, у цій війні і в тому, як ця війна завершиться і чи будуть у Росії після цієї війни ще сили й бажання посягати на життя України та інших сусідів, на всю нашу Європу", - сказав глава держави. Джерело: https://censor.net/ua/n4008229

Если война продлится до 2035-2050 годов, то сил у ***** уже не будет как и желание лезть в Европу, выстоит ли Украина еще 10-25 лет в такой войне, вот где вопрос.
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14.06.2026 00:54 Відповісти
 
 