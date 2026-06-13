Зеленський назвав очікування від самітів G7, Євроради та НАТО: Перемовини та зустрічі цими тижнями мають бути не пустими

Під час майбутніх зустрічей із партнерами на самітах "Групи семи" (G7) у Франції, Європейської ради та НАТО в Анкарі Україна очікує на предметні рішення.

Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Очікування України щодо самітів G7, Євроради та НАТО

"Доля Європи вирішується тут, вирішується в Україні, у цій війні і в тому, як ця війна завершиться і чи будуть у Росії після цієї війни ще сили й бажання посягати на життя України та інших сусідів, на всю нашу Європу", - сказав глава держави.

За словами Зеленського, "саме ми маємо завершити цю війну достойно та з гарантованою безпекою".

"І про це будемо говорити з партнерами в рамках саміті Групи семи у Франції та згодом на саміті Євроради і в Анкарі – на саміті НАТО. Перемовини та зустрічі в Європі цими тижнями мають бути не пустими. Ми наповнюємо їх змістом та очікуємо змісту від партнерів. Політичний прогрес у нашій взаємодії, зокрема у форматі Drone Deals, нові санкції проти Росії, нова підтримка для України, передусім підтримка ППО та нашої далекобійності", - заявив президент.

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Саміт G7

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський 16 червня візьме участь в обговоренні ситуації в Україні під час саміту G7 ("Великої сімки") в Евіан-ле-Бен у Франції.

Також, за даними ЗМІ, президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський у вівторок,16 червня, візьмуть участь у робочій зустрічі країн G7, яка відбудеться у Франції.

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