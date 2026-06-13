Зеленский назвал ожидания от саммитов G7, Евросовета и НАТО: переговоры и встречи на этой неделе должны быть не пустыми
В ходе предстоящих встреч с партнерами на саммитах "Группы семи" (G7) во Франции, Европейского совета и НАТО в Анкаре Украина рассчитывает на конкретные решения.
Об этом в вечернем обращении сказал президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
Ожидания Украины от саммитов G7, Евросовета и НАТО
"Судьба Европы решается здесь, решается в Украине, в этой войне и в том, как эта война завершится и будут ли у России после этой войны еще силы и желание посягать на жизнь Украины и других соседей, на всю нашу Европу", - сказал глава государства.
По словам Зеленского, "именно мы должны завершить эту войну достойно и с гарантированной безопасностью".
"И об этом будем говорить с партнерами в рамках саммита "Группы семи" во Франции, а затем на саммите Евросовета и в Анкаре - на саммите НАТО. Переговоры и встречи в Европе в эти недели не должны быть пустыми. Мы наполняем их содержанием и ожидаем содержания от партнеров. Политический прогресс в нашем взаимодействии, в частности в формате Drone Deals, новые санкции против России, новая поддержка для Украины, прежде всего поддержка ПВО и нашей дальнобойности", - заявил президент.
Саммит G7
- Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский 16 июня примет участие в обсуждении ситуации в Украине во время саммита G7 ("Большой семерки") в Эвиан-ле-Бен во Франции.
- Также, по данным СМИ, президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 16 июня, примут участие в рабочей встрече стран G7, которая состоится во Франции.
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Чому ніхто не сів?...
Потужна переключка уваги!...
В Вовочки криза жанру.🤷♂️
Він вже як Льоня Черновецький.🤭
"Я, и моя команда молодая, что-то делаем... важное".
"Доля Європи вирішується тут, вирішується в Україні, у цій війні і в тому, як ця війна завершиться і чи будуть у Росії після цієї війни ще сили й бажання посягати на життя України та інших сусідів, на всю нашу Європу", - сказав глава держави. Джерело: https://censor.net/ua/n4008229
Если война продлится до 2035-2050 годов, то сил у ***** уже не будет как и желание лезть в Европу, выстоит ли Украина еще 10-25 лет в такой войне, вот где вопрос.