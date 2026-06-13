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Новости Саммит G7
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Зеленский назвал ожидания от саммитов G7, Евросовета и НАТО: переговоры и встречи на этой неделе должны быть не пустыми

Зеленский о саммитах G7 и НАТО: ожидаем от партнеров конкретного содержания

В ходе предстоящих встреч с партнерами на саммитах "Группы семи" (G7) во Франции, Европейского совета и НАТО в Анкаре Украина рассчитывает на конкретные решения.

Об этом в вечернем обращении сказал президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

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Ожидания Украины от саммитов G7, Евросовета и НАТО

"Судьба Европы решается здесь, решается в Украине, в этой войне и в том, как эта война завершится и будут ли у России после этой войны еще силы и желание посягать на жизнь Украины и других соседей, на всю нашу Европу", - сказал глава государства.

По словам Зеленского, "именно мы должны завершить эту войну достойно и с гарантированной безопасностью".

"И об этом будем говорить с партнерами в рамках саммита "Группы семи" во Франции, а затем на саммите Евросовета и в Анкаре - на саммите НАТО. Переговоры и встречи в Европе в эти недели не должны быть пустыми. Мы наполняем их содержанием и ожидаем содержания от партнеров. Политический прогресс в нашем взаимодействии, в частности в формате Drone Deals, новые санкции против России, новая поддержка для Украины, прежде всего поддержка ПВО и нашей дальнобойности", - заявил президент.

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Саммит G7

  • Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский 16 июня примет участие в обсуждении ситуации в Украине во время саммита G7 ("Большой семерки") в Эвиан-ле-Бен во Франции.
  • Также, по данным СМИ, президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 16 июня, примут участие в рабочей встрече стран G7, которая состоится во Франции.

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Автор: 

G7 (911) Зеленский Владимир (24499) НАТО (10681) саммит (1242)
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Топ комментарии
+5
Згадалось...
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13.06.2026 23:16 Ответить
+3
Як потужно! 🤧
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13.06.2026 23:10 Ответить
+3
Пустомеля ти і балабол!
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13.06.2026 23:11 Ответить
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Як потужно! 🤧
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13.06.2026 23:10 Ответить
Шо, прямо прослЄзілся?
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13.06.2026 23:13 Ответить
Що з " Династією"?...
Чому ніхто не сів?...
Потужна переключка уваги!...
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13.06.2026 23:19 Ответить
ее даже не арестовали, выставили на продажу
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14.06.2026 00:52 Ответить
Пустомеля ти і балабол!
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13.06.2026 23:11 Ответить
Задовбав
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13.06.2026 23:11 Ответить
Згадалось...
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13.06.2026 23:16 Ответить
Що воно сплітає?🤦‍♂️
В Вовочки криза жанру.🤷‍♂️
Він вже як Льоня Черновецький.🤭
"Я, и моя команда молодая, что-то делаем... важное".
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13.06.2026 23:29 Ответить
Хіба війну хтось хоче закінчувати?
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13.06.2026 23:30 Ответить
грьобаний Zельоний сюр
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13.06.2026 23:36 Ответить
Зелений на G7, текст промовы: "A нуу, харе базікати! Я вам тут не лох тощо"
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13.06.2026 23:44 Ответить
Сказав паразит на тілі України.
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13.06.2026 23:47 Ответить
потужничает.

"Доля Європи вирішується тут, вирішується в Україні, у цій війні і в тому, як ця війна завершиться і чи будуть у Росії після цієї війни ще сили й бажання посягати на життя України та інших сусідів, на всю нашу Європу", - сказав глава держави. Джерело: https://censor.net/ua/n4008229

Если война продлится до 2035-2050 годов, то сил у ***** уже не будет как и желание лезть в Европу, выстоит ли Украина еще 10-25 лет в такой войне, вот где вопрос.
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14.06.2026 00:54 Ответить
 
 