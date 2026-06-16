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Новости Саммит G7
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Зеленский, Трамп и Макрон прибыли на саммит G7

Президент Владимир Зеленский прибыл на саммит G7 вместе с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Читайте: Зеленский назвал ожидания от саммитов G7, Евросовета и НАТО: Переговоры и встречи на этой неделе должны быть не пустыми

Саммит G7

Ранее сообщалось, что президент Зеленский прибыл во французский Эвиан на саммит G7.

Премьер-министр Италии Мелони заявляла, что поддержка Украины будет главной темой на саммите G7.

Ранее Зеленский рассказал, что предлагал диктатору Путину провести встречу на саммите G7.

14 июня Зеленский во время разговора с Дональдом Трампом договорился о встрече на саммите "Большой семерки",

Читайте: Лукашенко извинился перед Зеленским за предыдущие заявления: Беларусь не будет воевать с Украиной

Автор: 

G7 (916) Зеленский Владимир (24520) Трамп Дональд (8215)
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Топ комментарии
+6
господи .. да підшийте Оманській Гниді вже хтось рукави

поведінка школяра - скукожене, пожоване.. блазні краще виглядали
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16.06.2026 11:22 Ответить
+5
А Трамп до лідора дупою повернувся
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16.06.2026 11:25 Ответить
+4
Потужний ще б фуфайку одів би...
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16.06.2026 11:38 Ответить
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господи .. да підшийте Оманській Гниді вже хтось рукави

поведінка школяра - скукожене, пожоване.. блазні краще виглядали
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16.06.2026 11:22 Ответить
Смердючий дух ******💩 з Анкоріджа, приніс трамп і на зустріч з Великими країнами 🇪🇺На G7‼️‼️‼️ Зеленський, в ролі отого приший- пристібай! А КабМіндічі з пишним і подєльніками ригоАНАЛЬНИМИ, глибоко зтурбовані🤑🤔🤑 за свої банківські рахунки в країнах ЄС і НАТО‼️‼️‼️
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16.06.2026 11:54 Ответить
..принаймні це краще за те, якби цього не відбулося..
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16.06.2026 11:24 Ответить
А Трамп до лідора дупою повернувся
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16.06.2026 11:25 Ответить
він його просто не помічає

точніше гівно на дорозі помічають лише для того аби не вступити
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16.06.2026 11:33 Ответить
Не помічає бо Зеленський Україна і ЗСУ мокнули рижого носом у його лайно. Старий маразматик белькотав щось про карти, а тепер вимушений сидіти разом з Зеленським.
Я б на місці Зеленського непомітно, але так щоб побачили журналісти, під час промови трампа витягнув з кишені всі чотири тузи.
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16.06.2026 11:48 Ответить
як Ви з повагою Оманську Гниду про прізвищу

zебот, згинь )
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16.06.2026 11:50 Ответить
Взагалі то зеботи називають мене порохоботом. Але по твоїх висерах видно що ти ********.
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16.06.2026 11:55 Ответить
Сприймає як конкурента. Зійшлись два найвеличніших.
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16.06.2026 11:37 Ответить
Потужний ще б фуфайку одів би...
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16.06.2026 11:38 Ответить
Фуфайку Андрій забрав при розлученні.
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16.06.2026 11:40 Ответить
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16.06.2026 11:40 Ответить
Косоворотку ще не показав, і навколішки, як перед *******, стояв разом з приблудами95!! Йшов 8 рік оманської ганьби і мародерства, як в Україні, так і перед Західними Партнерами!! Стадіон, так стадіон!! Барига…
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16.06.2026 11:58 Ответить
нарід поржав в 2019.... Це був масовий псіхоз.Ціна дуже висока, нажаль.
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16.06.2026 12:02 Ответить
 
 