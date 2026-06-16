Зеленский, Трамп и Макрон прибыли на саммит G7
Президент Владимир Зеленский прибыл на саммит G7 вместе с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Саммит G7
Ранее сообщалось, что президент Зеленский прибыл во французский Эвиан на саммит G7.
Премьер-министр Италии Мелони заявляла, что поддержка Украины будет главной темой на саммите G7.
Ранее Зеленский рассказал, что предлагал диктатору Путину провести встречу на саммите G7.
14 июня Зеленский во время разговора с Дональдом Трампом договорился о встрече на саммите "Большой семерки",
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поведінка школяра - скукожене, пожоване.. блазні краще виглядали
точніше гівно на дорозі помічають лише для того аби не вступити
ЗеленськийУкраїна і ЗСУ мокнули рижого носом у його лайно. Старий маразматик белькотав щось про карти, а тепер вимушений сидіти разом з Зеленським.
Я б на місці Зеленського непомітно, але так щоб побачили журналісти, під час промови трампа витягнув з кишені всі чотири тузи.
zебот, згинь )