Зеленский, Трамп и Макрон прибыли на саммит G7

Президент Владимир Зеленский прибыл на саммит G7 вместе с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Саммит G7

Ранее сообщалось, что президент Зеленский прибыл во французский Эвиан на саммит G7.

Премьер-министр Италии Мелони заявляла, что поддержка Украины будет главной темой на саммите G7.

Ранее Зеленский рассказал, что предлагал диктатору Путину провести встречу на саммите G7.

14 июня Зеленский во время разговора с Дональдом Трампом договорился о встрече на саммите "Большой семерки",

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