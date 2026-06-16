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Новини Зустріч Зеленського з Трампом Удар по Києво-Печерській лаврі
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Зеленський показував Трампу під час зустрічі фото пошкодженої Києво-Печерської Лаври

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп

Президент України Володимир Зеленський показував лідеру США Дональду Трампу фото наслідків російського удару по Успенському собору Києво-Печерської лаври у ніч на 15 червня.

Про це пише Reuters із посиланням на європейських дипломатів, передає Цензор.НЕТ.

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Якою була реакція Трампа?

Один зі співрозмовників агентства розповів, що Трамп висловив своє несхвалення російського удару. За словами іншого, з психологічного погляду показ цих фото було вдалим кроком з боку Зеленського.

За словами Зеленського, всі учасники саміту G7 висловили підтримку Україні й засудили удари по цивільній інфраструктурі, зокрема, по Лаврі та по людях.

"Я показав деякі фотографії відповідних ударів, пожеж, як наші хлопці абсолютно героїчно зупинили вогонь. І всі засуджують, реально не розуміють логіку лідера Росії, не бачать бажання з боку РФ, насамперед Путін не хоче закінчувати [війну], але треба змусити його", - сказав Зеленський раніше у коментарі журналістам.

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  • Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом на полях саміту G7 у Франції. Ця зустріч стала першою особистою зустріччю між Зеленським і Трампом за майже чотири місяці.

Удар по Києву 15 червня

  • Російські війська завдали масованого комбінованого удару по Києву. Внаслідок атаки, за оновленими даними, загинули 5 людей, понад 30 дістали поранення, серед них двоє дітей.
  • Пошкодження та пожежі зафіксовані майже в усіх районах столиці. Рятувальники працювали приблизно на 50 локаціях.
  • Найбільших руйнувань зазнав Оболонський район - там горіли житлові будинки та склади, знищено десятки автомобілів.
  • У Шевченківському, Солом’янському, Печерському та інших районах зафіксовані влучання у житлову та нежитлову інфраструктуру, пожежі та руйнування будівель.
  • У Печерському районі зазнала пошкоджень

    Києво-Печерська лавра. Зокрема, пошкоджено Успенський собор.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28045) Лавра (323) Трамп Дональд (8954)
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Топ коментарі
+9
Та чубатому абсрлютно похер на Лавру. Він більше засмутиться коли *********** його поле для гольфу.
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16.06.2026 16:30 Відповісти
+9
Але є у них дещо схоже. У обидвох пахожы духовні лідери
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16.06.2026 16:31 Відповісти
+9
Блть, трамп не відрізнить Лавру від Лувру...
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16.06.2026 16:32 Відповісти
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Та чубатому абсрлютно похер на Лавру. Він більше засмутиться коли *********** його поле для гольфу.
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16.06.2026 16:30 Відповісти
Але є у них дещо схоже. У обидвох пахожы духовні лідери
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16.06.2026 16:31 Відповісти
Раніше був анекдот, мабуть всі знають, про солдата посильного до генерала.....типу розумного до розумного, а мене до тебе.

По трампонутому тут схоже, що розумного до дурника. А у нас все збігається
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16.06.2026 17:38 Відповісти
А потім у дурня на бажання трампонутого зіграли
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16.06.2026 16:31 Відповісти
Блть, трамп не відрізнить Лавру від Лувру...
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16.06.2026 16:32 Відповісти
Трамп розплакався і дав йому мільярд.
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16.06.2026 16:35 Відповісти
краще б розвалені будинки людей показав, багато людей залишилися без житла, на яке горбатилися все життя, якщо звісно вижили, а скільки інвалідів, то певно вже нікого не цікавить, треба Лавру показати, попи у нас багаті, відновили б швидко і самі, без державних грошей можуть обійтися.
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16.06.2026 16:36 Відповісти
к сожалению, раздолбаными домами никого уже не удивить. А Лавра это таки крутой символ
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16.06.2026 16:47 Відповісти
Фото пошкодженої Лаври та відео своєї гри #ером на роялі (зняте від першої особи).
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16.06.2026 16:49 Відповісти
І Трамп розчулився і скинув на путіна атомну бімбу . *** чим дальше тим психіатри серйозніші .
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16.06.2026 16:54 Відповісти
Дебіл,а не презідент.Для трампа головне-бобло,а не історичні пам'ятники православ'я.Для нього таки тіки один бог-біткоін,або долорова купюра і желательно з його зображенням.
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16.06.2026 16:56 Відповісти
А хто заважає розказати про знищені купола по дві тони кожний, вилиті з чистого золота, якого б вистачило на чотири трамп-тавера і дві бальні зали?
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16.06.2026 17:31 Відповісти
Показав би він ще фотки літачків з ядерної тріади після оплутування їх українською "Павутиною"...
Або фотки бункерів з СС-20...
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16.06.2026 17:00 Відповісти
А треба було інтимні фото Шабуніна показати.
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16.06.2026 17:13 Відповісти
А за те, щоб попросити штатівського бабла, чи особистого в мільярдера Трампа на ремонт Лаври і Успенського собору - навіть не подумав...
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16.06.2026 17:14 Відповісти
Та тому рудому клоуну на все фіолетово.
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16.06.2026 17:52 Відповісти
 
 