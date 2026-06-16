Зеленський показував Трампу під час зустрічі фото пошкодженої Києво-Печерської Лаври

Президент України Володимир Зеленський показував лідеру США Дональду Трампу фото наслідків російського удару по Успенському собору Києво-Печерської лаври у ніч на 15 червня.

Про це пише Reuters із посиланням на європейських дипломатів, передає Цензор.НЕТ.

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Якою була реакція Трампа?

Один зі співрозмовників агентства розповів, що Трамп висловив своє несхвалення російського удару. За словами іншого, з психологічного погляду показ цих фото було вдалим кроком з боку Зеленського.

За словами Зеленського, всі учасники саміту G7 висловили підтримку Україні й засудили удари по цивільній інфраструктурі, зокрема, по Лаврі та по людях.

"Я показав деякі фотографії відповідних ударів, пожеж, як наші хлопці абсолютно героїчно зупинили вогонь. І всі засуджують, реально не розуміють логіку лідера Росії, не бачать бажання з боку РФ, насамперед Путін не хоче закінчувати [війну], але треба змусити його", - сказав Зеленський раніше у коментарі журналістам.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом на полях саміту G7 у Франції. Ця зустріч стала першою особистою зустріччю між Зеленським і Трампом за майже чотири місяці.

Удар по Києву 15 червня

Російські війська завдали масованого комбінованого удару по Києву. Внаслідок атаки, за оновленими даними, загинули 5 людей, понад 30 дістали поранення, серед них двоє дітей.

Пошкодження та пожежі зафіксовані майже в усіх районах столиці. Рятувальники працювали приблизно на 50 локаціях.

Найбільших руйнувань зазнав Оболонський район - там горіли житлові будинки та склади, знищено десятки автомобілів.

У Шевченківському, Солом’янському, Печерському та інших районах зафіксовані влучання у житлову та нежитлову інфраструктуру, пожежі та руйнування будівель.

У Печерському районі зазнала пошкоджень Києво-Печерська лавра. Зокрема, пошкоджено Успенський собор.

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