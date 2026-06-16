Зеленський показував Трампу під час зустрічі фото пошкодженої Києво-Печерської Лаври
Президент України Володимир Зеленський показував лідеру США Дональду Трампу фото наслідків російського удару по Успенському собору Києво-Печерської лаври у ніч на 15 червня.
Про це пише Reuters із посиланням на європейських дипломатів, передає Цензор.НЕТ.
Якою була реакція Трампа?
Один зі співрозмовників агентства розповів, що Трамп висловив своє несхвалення російського удару. За словами іншого, з психологічного погляду показ цих фото було вдалим кроком з боку Зеленського.
За словами Зеленського, всі учасники саміту G7 висловили підтримку Україні й засудили удари по цивільній інфраструктурі, зокрема, по Лаврі та по людях.
"Я показав деякі фотографії відповідних ударів, пожеж, як наші хлопці абсолютно героїчно зупинили вогонь. І всі засуджують, реально не розуміють логіку лідера Росії, не бачать бажання з боку РФ, насамперед Путін не хоче закінчувати [війну], але треба змусити його", - сказав Зеленський раніше у коментарі журналістам.
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом на полях саміту G7 у Франції. Ця зустріч стала першою особистою зустріччю між Зеленським і Трампом за майже чотири місяці.
Удар по Києву 15 червня
- Російські війська завдали масованого комбінованого удару по Києву. Внаслідок атаки, за оновленими даними, загинули 5 людей, понад 30 дістали поранення, серед них двоє дітей.
- Пошкодження та пожежі зафіксовані майже в усіх районах столиці. Рятувальники працювали приблизно на 50 локаціях.
- Найбільших руйнувань зазнав Оболонський район - там горіли житлові будинки та склади, знищено десятки автомобілів.
- У Шевченківському, Солом’янському, Печерському та інших районах зафіксовані влучання у житлову та нежитлову інфраструктуру, пожежі та руйнування будівель.
- У Печерському районі зазнала пошкоджень
Києво-Печерська лавра. Зокрема, пошкоджено Успенський собор.
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