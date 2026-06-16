Зеленский показывал Трампу во время встречи фото поврежденной Киево-Печерской Лавры
Президент Украины Владимир Зеленский показал лидеру США Дональду Трампу фотографии последствий российского удара по Успенскому собору Киево-Печерской лавры в ночь на 15 июня.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на европейских дипломатов, передает Цензор.НЕТ.
Какова была реакция Трампа?
Один из собеседников агентства рассказал, что Трамп выразил свое неодобрение российского удара. По словам другого, с психологической точки зрения демонстрация этих фото была удачным шагом со стороны Зеленского.
По словам Зеленского, все участники саммита G7 выразили поддержку Украине и осудили удары по гражданской инфраструктуре, в частности, по Лавре и по людям.
"Я показал несколько фотографий соответствующих ударов, пожаров, как наши ребята совершенно героически остановили огонь. И все осуждают, реально не понимают логику лидера России, не видят желания со стороны РФ, прежде всего Путин не хочет заканчивать [войну], но нужно заставить его",— сказал Зеленский ранее в комментарии журналистам.
- Напомним, президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в кулуарах саммита G7 во Франции. Эта встреча стала первой личной встречей между Зеленским и Трампом за почти четыре месяца.
Удар по Киеву 15 июня
- Российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. В результате атаки, по обновленным данным, погибли 5 человек, более 30 получили ранения, среди них двое детей.
- Повреждения и пожары зафиксированы почти во всех районах столицы. Спасатели работали примерно на 50 объектах.
- Самые большие разрушения в Оболонском районе — там горели жилые дома и склады, уничтожены десятки автомобилей.
- В Шевченковском, Соломенском, Печерском и других районах зафиксированы попадания в жилую и нежилую инфраструктуру, пожары и разрушения зданий.
- В Печерском районе была повреждена
Киево-Печерская лавра. В частности, поврежден Успенский собор.
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