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Новости Встреча Зеленского с Трампом Удар по Киево-Печерской лавре
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Зеленский показывал Трампу во время встречи фото поврежденной Киево-Печерской Лавры

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп

Президент Украины Владимир Зеленский показал лидеру США Дональду Трампу фотографии последствий российского удара по Успенскому собору Киево-Печерской лавры в ночь на 15 июня.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на европейских дипломатов, передает Цензор.НЕТ.

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Какова была реакция Трампа?

Один из собеседников агентства рассказал, что Трамп выразил свое неодобрение российского удара. По словам другого, с психологической точки зрения демонстрация этих фото была удачным шагом со стороны Зеленского.

По словам Зеленского, все участники саммита G7 выразили поддержку Украине и осудили удары по гражданской инфраструктуре, в частности, по Лавре и по людям.

"Я показал несколько фотографий соответствующих ударов, пожаров, как наши ребята совершенно героически остановили огонь. И все осуждают, реально не понимают логику лидера России, не видят желания со стороны РФ, прежде всего Путин не хочет заканчивать [войну], но нужно заставить его",— сказал Зеленский ранее в комментарии журналистам.

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  • Напомним, президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в кулуарах саммита G7 во Франции. Эта встреча стала первой личной встречей между Зеленским и Трампом за почти четыре месяца.

Удар по Киеву 15 июня

  • Российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. В результате атаки, по обновленным данным, погибли 5 человек, более 30 получили ранения, среди них двое детей.
  • Повреждения и пожары зафиксированы почти во всех районах столицы. Спасатели работали примерно на 50 объектах.
  • Самые большие разрушения в Оболонском районе — там горели жилые дома и склады, уничтожены десятки автомобилей.
  • В Шевченковском, Соломенском, Печерском и других районах зафиксированы попадания в жилую и нежилую инфраструктуру, пожары и разрушения зданий.
  • В Печерском районе была повреждена

    Киево-Печерская лавра. В частности, поврежден Успенский собор.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24520) Лавра (443) Трамп Дональд (8215)
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Топ комментарии
+9
Та чубатому абсрлютно похер на Лавру. Він більше засмутиться коли *********** його поле для гольфу.
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16.06.2026 16:30 Ответить
+9
Але є у них дещо схоже. У обидвох пахожы духовні лідери
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16.06.2026 16:31 Ответить
+8
Блть, трамп не відрізнить Лавру від Лувру...
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16.06.2026 16:32 Ответить
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Та чубатому абсрлютно похер на Лавру. Він більше засмутиться коли *********** його поле для гольфу.
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16.06.2026 16:30 Ответить
Але є у них дещо схоже. У обидвох пахожы духовні лідери
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16.06.2026 16:31 Ответить
Раніше був анекдот, мабуть всі знають, про солдата посильного до генерала.....типу розумного до розумного, а мене до тебе.

По трампонутому тут схоже, що розумного до дурника. А у нас все збігається
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16.06.2026 17:38 Ответить
А потім у дурня на бажання трампонутого зіграли
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16.06.2026 16:31 Ответить
Блть, трамп не відрізнить Лавру від Лувру...
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16.06.2026 16:32 Ответить
Трамп розплакався і дав йому мільярд.
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16.06.2026 16:35 Ответить
краще б розвалені будинки людей показав, багато людей залишилися без житла, на яке горбатилися все життя, якщо звісно вижили, а скільки інвалідів, то певно вже нікого не цікавить, треба Лавру показати, попи у нас багаті, відновили б швидко і самі, без державних грошей можуть обійтися.
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16.06.2026 16:36 Ответить
к сожалению, раздолбаными домами никого уже не удивить. А Лавра это таки крутой символ
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16.06.2026 16:47 Ответить
Фото пошкодженої Лаври та відео своєї гри #ером на роялі (зняте від першої особи).
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16.06.2026 16:49 Ответить
І Трамп розчулився і скинув на путіна атомну бімбу . *** чим дальше тим психіатри серйозніші .
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16.06.2026 16:54 Ответить
Дебіл,а не презідент.Для трампа головне-бобло,а не історичні пам'ятники православ'я.Для нього таки тіки один бог-біткоін,або долорова купюра і желательно з його зображенням.
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16.06.2026 16:56 Ответить
А хто заважає розказати про знищені купола по дві тони кожний, вилиті з чистого золота, якого б вистачило на чотири трамп-тавера і дві бальні зали?
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16.06.2026 17:31 Ответить
Показав би він ще фотки літачків з ядерної тріади після оплутування їх українською "Павутиною"...
Або фотки бункерів з СС-20...
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16.06.2026 17:00 Ответить
А треба було інтимні фото Шабуніна показати.
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16.06.2026 17:13 Ответить
А за те, щоб попросити штатівського бабла, чи особистого в мільярдера Трампа на ремонт Лаври і Успенського собору - навіть не подумав...
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16.06.2026 17:14 Ответить
Та тому рудому клоуну на все фіолетово.
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16.06.2026 17:52 Ответить
 
 