Зеленский показывал Трампу во время встречи фото поврежденной Киево-Печерской Лавры

Президент Украины Владимир Зеленский показал лидеру США Дональду Трампу фотографии последствий российского удара по Успенскому собору Киево-Печерской лавры в ночь на 15 июня.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на европейских дипломатов, передает Цензор.НЕТ.

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Какова была реакция Трампа?

Один из собеседников агентства рассказал, что Трамп выразил свое неодобрение российского удара. По словам другого, с психологической точки зрения демонстрация этих фото была удачным шагом со стороны Зеленского.

По словам Зеленского, все участники саммита G7 выразили поддержку Украине и осудили удары по гражданской инфраструктуре, в частности, по Лавре и по людям.

"Я показал несколько фотографий соответствующих ударов, пожаров, как наши ребята совершенно героически остановили огонь. И все осуждают, реально не понимают логику лидера России, не видят желания со стороны РФ, прежде всего Путин не хочет заканчивать [войну], но нужно заставить его",— сказал Зеленский ранее в комментарии журналистам.

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Напомним, президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в кулуарах саммита G7 во Франции. Эта встреча стала первой личной встречей между Зеленским и Трампом за почти четыре месяца.

Удар по Киеву 15 июня

Российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. В результате атаки, по обновленным данным, погибли 5 человек, более 30 получили ранения, среди них двое детей.

Повреждения и пожары зафиксированы почти во всех районах столицы. Спасатели работали примерно на 50 объектах.

Самые большие разрушения в Оболонском районе — там горели жилые дома и склады, уничтожены десятки автомобилей.

В Шевченковском, Соломенском, Печерском и других районах зафиксированы попадания в жилую и нежилую инфраструктуру, пожары и разрушения зданий.

В Печерском районе была повреждена Киево-Печерская лавра. В частности, поврежден Успенский собор.

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