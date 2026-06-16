Трамп назвал встречу с Зеленским очень хорошей и анонсировал еще один разговор

В кулуарах саммита G7 во Франции президент США Дональд Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ожидается, что лидеры проведут еще одну беседу позднее.

Об этом Трамп заявил во время встречи с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Первые подробности от Трампа

У нас была одна встреча, она прошла хорошо. Позже я тоже с ним встречусь. У нас была очень хорошая встреча", - отметил Трамп.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что встретился с лидером США Дональдом Трампом.

Также ранее СМИ сообщили, что Зеленский, Трамп и Макрон провели закулисную встречу на саммите G7.

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Саммит G7

Ранее сообщалось, что президент Зеленский прибыл во французский Эвиан на саммит G7.

Премьер-министр Италии Мелони заявляла, что поддержка Украины будет главной темой на саммите G7.

Ранее Зеленский рассказал, что предлагал диктатору Путину провести встречу на саммите G7.

14 июня Зеленский во время разговора с Дональдом Трампом договорился о встрече на саммите "Большой семерки".

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Что предшествовало?

Напомним, Макрон предложил Зеленскому организовать встречу с Трампом.