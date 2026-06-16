Трамп назвал встречу с Зеленским очень хорошей и анонсировал еще один разговор
В кулуарах саммита G7 во Франции президент США Дональд Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ожидается, что лидеры проведут еще одну беседу позднее.
Об этом Трамп заявил во время встречи с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Первые подробности от Трампа
У нас была одна встреча, она прошла хорошо. Позже я тоже с ним встречусь. У нас была очень хорошая встреча", - отметил Трамп.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что встретился с лидером США Дональдом Трампом.
Также ранее СМИ сообщили, что Зеленский, Трамп и Макрон провели закулисную встречу на саммите G7.
Саммит G7
- Ранее сообщалось, что президент Зеленский прибыл во французский Эвиан на саммит G7.
- Премьер-министр Италии Мелони заявляла, что поддержка Украины будет главной темой на саммите G7.
- Ранее Зеленский рассказал, что предлагал диктатору Путину провести встречу на саммите G7.
- 14 июня Зеленский во время разговора с Дональдом Трампом договорился о встрече на саммите "Большой семерки".
Что предшествовало?
Напомним, Макрон предложил Зеленскому организовать встречу с Трампом.
Топ комментарии
+2 Gary Grant
показать весь комментарий16.06.2026 14:19 Ответить Ссылка
+2 Александр Павлов #594157
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+1 Артем Оскорбин
показать весь комментарий16.06.2026 14:24 Ответить Ссылка
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там інші люди відпрацювали
жодної конкретики та чіткого розуміння подальших дій