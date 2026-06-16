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Новости Встреча Зеленского с Трампом
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Трамп назвал встречу с Зеленским очень хорошей и анонсировал еще один разговор

зеленский и трамп

В кулуарах саммита G7 во Франции президент США Дональд Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ожидается, что лидеры проведут еще одну беседу позднее.

Об этом Трамп заявил во время встречи с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Первые подробности от Трампа

У нас была одна встреча, она прошла хорошо. Позже я тоже с ним встречусь. У нас была очень хорошая встреча", - отметил Трамп.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что встретился с лидером США Дональдом Трампом.

Также ранее СМИ сообщили, что Зеленский, Трамп и Макрон провели закулисную встречу на саммите G7.

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Саммит G7

  • Ранее сообщалось, что президент Зеленский прибыл во французский Эвиан на саммит G7.
  • Премьер-министр Италии Мелони заявляла, что поддержка Украины будет главной темой на саммите G7.
  • Ранее Зеленский рассказал, что предлагал диктатору Путину провести встречу на саммите G7.
  • 14 июня Зеленский во время разговора с Дональдом Трампом договорился о встрече на саммите "Большой семерки".

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Что предшествовало?

Напомним, Макрон предложил Зеленскому организовать встречу с Трампом.

Автор: 

Зеленский Владимир (24520) саммит (1247) Трамп Дональд (8215)
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Топ комментарии
+2
Дуже хороший пердь в калюжу.
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16.06.2026 14:19 Ответить
+2
Як той Голохвастов у "За двома зайцями" - ця зустріч "очєнь і очєнь"...
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16.06.2026 14:36 Ответить
+1
И Умеров тут. Нужный человек и для Зеленского и для Миндича.
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16.06.2026 14:24 Ответить
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тампон ну просто майстер угод
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16.06.2026 14:07 Ответить
Як той Голохвастов у "За двома зайцями" - ця зустріч "очєнь і очєнь"...
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16.06.2026 14:36 Ответить
Дуже хороший пердь в калюжу.
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16.06.2026 14:19 Ответить
наверно все наладилось и не было запора
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16.06.2026 14:21 Ответить
Не зустріч а пєсня - потрібно повторити - Трамп
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16.06.2026 14:23 Ответить
И Умеров тут. Нужный человек и для Зеленского и для Миндича.
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16.06.2026 14:24 Ответить
Тут варто вказати, що яким би невігласом і корупціонером не здавався той Умєров, але при ньому у липні 2025 року Міноборони України уклало контракту з американською компанією "Swift Beat", CEO якої є колишній гендиректор "Google" Ерік Шмідт, на поставку баражируючих *********** - безшумних і "холодних" БПЛА "Hornet" ("Ґедзь") , перші партії яких у травні цього року надійшли в Україну і зараз кошмарять всю логістику рашистів на Сході і Півдні України.
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16.06.2026 14:43 Ответить
При капіталізмі проблема не купити, а продати.
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16.06.2026 14:51 Ответить
не його це заслуга
там інші люди відпрацювали
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16.06.2026 15:04 Ответить
Після цього у нього буде "дуже хороша розмова" з ******. А отже про все, що він говорив зеленському, можна буде забути. І так кожного разу.
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16.06.2026 14:45 Ответить
Ну послухав трамп зелін монолог поржав і на тому розійшлися . Як втокмачити в голову зеленому ЧМО що на саміті нічого не підписується на саміті тільки лапшу на вуха вішають один одному .
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16.06.2026 14:46 Ответить
зустріч ні про шо, на жаль
жодної конкретики та чіткого розуміння подальших дій
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16.06.2026 15:05 Ответить
Було б краще якщо б вiн назвав розмову гарною.
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16.06.2026 15:07 Ответить
 
 