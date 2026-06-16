Трамп назвав зустріч із Зеленським дуже хорошою і анонсував ще одну розмову
На полях саміту G7 у Франції президент США Дональд Трамп зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Очікується, що лідери проведуть ще одну розмову пізніше.
Про це Трамп заявив під час зустрічі з еміром Катару Тамімом бін Хамад Аль Тані, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Перші деталі від Трампа
У нас була одна, зустріч пройшла добре. Пізніше я теж з ним зустрінуся. У нас була дуже хороша зустріч", - зазначив Трамп.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що зустрівся із лідером США Дональдом Трампом.
Також раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський, Трамп і Макрон провели закулісну зустріч на саміті G7.
Саміт G7
- Раніше повідомлялось, що президент Зеленський прибув до французького Евіана на саміт G7.
- Прем'єрка Італії Мелоні заявляла, що підтримка України буде головною темою на саміті G7.
- Раніше Зеленський розповів, що пропонував диктатору Путіну провести зустріч на саміті G7.
- 14 червня Зеленський під час розмови із Дональдом Трампом домовився про зустріч на саміті "Великої сімки".
Що передувало?
Нагадаємо, Макрон запропонував Зеленському організувати зустріч із Трампом.
Топ коментарі
+4 Gary Grant
показати весь коментар16.06.2026 14:19 Відповісти Посилання
+3 Александр Павлов #594157
показати весь коментар16.06.2026 14:36 Відповісти Посилання
+1 Артем Оскорбин
показати весь коментар16.06.2026 14:24 Відповісти Посилання
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Як, до речі, і сервіси Starlink відключили нам і підключили їх за вищу оплату.
Але ніт.
Тож, не все тут голий ринок, а насамперед - політика.
там інші люди відпрацювали
жодної конкретики та чіткого розуміння подальших дій