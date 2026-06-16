Трамп назвав зустріч із Зеленським дуже хорошою і анонсував ще одну розмову

На полях саміту G7 у Франції президент США Дональд Трамп зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Очікується, що лідери проведуть ще одну розмову пізніше.

Про це Трамп заявив під час зустрічі з еміром Катару Тамімом бін Хамад Аль Тані, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Перші деталі від Трампа

У нас була одна, зустріч пройшла добре. Пізніше я теж з ним зустрінуся. У нас була дуже хороша зустріч", - зазначив Трамп.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що зустрівся із лідером США Дональдом Трампом.

Також раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський, Трамп і Макрон провели закулісну зустріч на саміті G7.

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Саміт G7

Раніше повідомлялось, що президент Зеленський прибув до французького Евіана на саміт G7.

Прем'єрка Італії Мелоні заявляла, що підтримка України буде головною темою на саміті G7.

Раніше Зеленський розповів, що пропонував диктатору Путіну провести зустріч на саміті G7.

14 червня Зеленський під час розмови із Дональдом Трампом домовився про зустріч на саміті "Великої сімки".

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Що передувало?

Нагадаємо, Макрон запропонував Зеленському організувати зустріч із Трампом.