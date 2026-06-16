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Новини Зустріч Зеленського з Трампом
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Трамп назвав зустріч із Зеленським дуже хорошою і анонсував ще одну розмову

зеленський і трамп

На полях саміту G7 у Франції президент США Дональд Трамп зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Очікується, що лідери проведуть ще одну розмову пізніше.

Про це Трамп заявив під час зустрічі з еміром Катару Тамімом бін Хамад Аль Тані, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Перші деталі від Трампа

У нас була одна, зустріч пройшла добре. Пізніше я теж з ним зустрінуся. У нас була дуже хороша зустріч", - зазначив Трамп.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що зустрівся із лідером США Дональдом Трампом.

Також раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський, Трамп і Макрон провели закулісну зустріч на саміті G7.

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Саміт G7

  • Раніше повідомлялось, що президент Зеленський прибув до французького Евіана на саміт G7.
  • Прем'єрка Італії Мелоні заявляла, що підтримка України буде головною темою на саміті G7.
  • Раніше Зеленський розповів, що пропонував диктатору Путіну провести зустріч на саміті G7.
  • 14 червня Зеленський під час розмови із Дональдом Трампом домовився про зустріч на саміті "Великої сімки".

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Що передувало?

Нагадаємо, Макрон запропонував Зеленському організувати зустріч із Трампом.

Автор: 

Зеленський Володимир (28045) саміт (854) Трамп Дональд (8954)
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Топ коментарі
+4
Дуже хороший пердь в калюжу.
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16.06.2026 14:19 Відповісти
+3
Як той Голохвастов у "За двома зайцями" - ця зустріч "очєнь і очєнь"...
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16.06.2026 14:36 Відповісти
+1
И Умеров тут. Нужный человек и для Зеленского и для Миндича.
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16.06.2026 14:24 Відповісти
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тампон ну просто майстер угод
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16.06.2026 14:07 Відповісти
Як той Голохвастов у "За двома зайцями" - ця зустріч "очєнь і очєнь"...
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16.06.2026 14:36 Відповісти
Дуже хороший пердь в калюжу.
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16.06.2026 14:19 Відповісти
наверно все наладилось и не было запора
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16.06.2026 14:21 Відповісти
Не зустріч а пєсня - потрібно повторити - Трамп
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16.06.2026 14:23 Відповісти
И Умеров тут. Нужный человек и для Зеленского и для Миндича.
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16.06.2026 14:24 Відповісти
Тут варто вказати, що яким би невігласом і корупціонером не здавався той Умєров, але при ньому у липні 2025 року Міноборони України уклало контракту з американською компанією "Swift Beat", CEO якої є колишній гендиректор "Google" Ерік Шмідт, на поставку баражируючих *********** - безшумних і "холодних" БПЛА "Hornet" ("Ґедзь") , перші партії яких у травні цього року надійшли в Україну і зараз кошмарять всю логістику рашистів на Сході і Півдні України.
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16.06.2026 14:43 Відповісти
При капіталізмі проблема не купити, а продати.
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16.06.2026 14:51 Відповісти
Угу. От і продали б пітьмі,, щоби рашисти нас тим ШІ-літачком бомбили.
Як, до речі, і сервіси Starlink відключили нам і підключили їх за вищу оплату.
Але ніт.
Тож, не все тут голий ринок, а насамперед - політика.
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16.06.2026 15:09 Відповісти
якби не ставився до нас рудий, проте Штати за нас, особливо Штатівські армія та флот
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16.06.2026 15:16 Відповісти
не його це заслуга
там інші люди відпрацювали
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16.06.2026 15:04 Відповісти
А конкретно?
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16.06.2026 15:10 Відповісти
ГУР у взаємодії із конкретними посадовцями МО та команда Шмідта
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16.06.2026 15:14 Відповісти
Після цього у нього буде "дуже хороша розмова" з ******. А отже про все, що він говорив зеленському, можна буде забути. І так кожного разу.
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16.06.2026 14:45 Відповісти
Ну послухав трамп зелін монолог поржав і на тому розійшлися . Як втокмачити в голову зеленому ЧМО що на саміті нічого не підписується на саміті тільки лапшу на вуха вішають один одному .
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16.06.2026 14:46 Відповісти
зустріч ні про шо, на жаль
жодної конкретики та чіткого розуміння подальших дій
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16.06.2026 15:05 Відповісти
Було б краще якщо б вiн назвав розмову гарною.
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16.06.2026 15:07 Відповісти
Просто дефолтний текст якщо нічого сказати по темі
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16.06.2026 15:45 Відповісти
 
 