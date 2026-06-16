Зеленский и Макрон обсуждали, как взаимодействовать с Трампом на саммите G7, - Politico

На саммите "Большой семерки" в Эвиане микрофоны журналистов зафиксировали кулуарную беседу президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона, в ходе которой лидеры стран обсуждали планы действий по взаимодействию с американским президентом Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал издания Politico.

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Детали перехваченного разговора

После того как Макрон, принимающий саммит "Группы семи", утром поприветствовал Зеленского в Эвиане, микрофон камеры СМИ записал отрывок разговора между лидерами.

Встречая Зеленского на площадке саммита, Макрон сразу перешел к обсуждению главного геополитического вопроса — координации действий с американской делегацией. Французский лидер поинтересовался у коллеги, удалось ли украинской стороне согласовать график прямой двусторонней встречи с Дональдом Трампом.

Несмотря на то, что ответ Зеленского на аудиозаписи оказался неразборчивым, реакция Макрона была четкой: хозяин саммита пообещал лично обеспечить и организовать переговоры между президентами США и Украины в рамках саммита.

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Зеленский отказался от Версаля ради заседания ЕС

Пытаясь максимально эффективно использовать пребывание американского лидера в Европе, Макрон настойчиво призывал Зеленского изменить планы и продлить свой визит во Францию.

Трамп планирует оставаться в стране как минимум до вечера среды, чтобы посетить закрытый праздничный ужин в Версальском дворце, приуроченный к 250-летию независимости США, куда его лично пригласил президент Франции.

Однако, как добавляет издание, Зеленский отклонил предложение задержаться в Версале, объяснив это критической важностью европейского направления Украины, в рамках которого будет обсуждаться вступление в ЕС.

"Мне нужно поехать в Брюссель 18-го числа", — ответил Зеленский, имея в виду участие в ключевом заседании Европейского совета.

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Страх перед непредсказуемостью Белого дома

Издание Politico добавляет, что разговор Макрона и Зеленского, заснятый камерами, не раскрыл никаких секретов. Однако это еще один пример того, как европейские лидеры тщательно координируют свои контакты с Трампом, особенно когда речь идет об Украине.

На Макрона сейчас давит европейское сообщество, которое помнит предыдущий опыт, когда Трамп из-за обострения ситуации между Ираном и Израилем преждевременно покинул саммит в Канаде. На этот раз Париж делает все возможное, чтобы удержать внимание лидера США на европейской безопасности.

Напомним, президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в кулуарах саммита G7 во Франции. Эта встреча стала первой личной встречей между Зеленским и Трампом за почти четыре месяца.

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