Зеленский подтвердил, что уже встретился с Макроном: График на день серьезный. Мир нужен!. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что уже провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в кулуарах саммита G7 во Франции.

Об этом он сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

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Детали от Зеленского

"Уже начались содержательные встречи на саммите G7 во Франции. Эмманюэль, господин Президент, спасибо! График на день серьезный. Главное - усилить ПВО для Украины и подтолкнуть дипломатию, чтобы Россия завершила свою войну. Мир нужен", - отметил глава государства.

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский, Трамп и Макрон провели закулисную встречу на саммите G7.

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Саммит G7

Ранее сообщалось, что президент Зеленский прибыл во французский Эвиан на саммит G7.

Премьер-министр Италии Мелони заявляла, что поддержка Украины будет главной темой на саммите G7.

Ранее Зеленский рассказал, что предлагал диктатору Путину провести встречу на саммите G7.

14 июня Зеленский во время разговора с Дональдом Трампом договорился о встрече на саммите "Большой семерки".

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Что предшествовало?

Напомним, Макрон предложил Зеленскому организовать встречу с Трампом.