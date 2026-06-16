Зеленский подтвердил, что уже встретился с Макроном: График на день серьезный. Мир нужен!. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что уже провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в кулуарах саммита G7 во Франции.
Об этом он сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Детали от Зеленского
"Уже начались содержательные встречи на саммите G7 во Франции. Эмманюэль, господин Президент, спасибо! График на день серьезный. Главное - усилить ПВО для Украины и подтолкнуть дипломатию, чтобы Россия завершила свою войну. Мир нужен", - отметил глава государства.
Ранее СМИ сообщили, что Зеленский, Трамп и Макрон провели закулисную встречу на саммите G7.
Саммит G7
- Ранее сообщалось, что президент Зеленский прибыл во французский Эвиан на саммит G7.
- Премьер-министр Италии Мелони заявляла, что поддержка Украины будет главной темой на саммите G7.
- Ранее Зеленский рассказал, что предлагал диктатору Путину провести встречу на саммите G7.
- 14 июня Зеленский во время разговора с Дональдом Трампом договорился о встрече на саммите "Большой семерки".
Что предшествовало?
Напомним, Макрон предложил Зеленскому организовать встречу с Трампом.
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Gary Grant
показать весь комментарий16.06.2026 12:50 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Юрий #499168
показать весь комментарий16.06.2026 13:12 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Юрий #499168
показать весь комментарий16.06.2026 13:13 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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