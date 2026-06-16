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Новости Видео Встреча Зеленского с Макроном Саммит G7
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Зеленский подтвердил, что уже встретился с Макроном: График на день серьезный. Мир нужен!. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что уже провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в кулуарах саммита G7 во Франции.

Об этом он сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

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Детали от Зеленского

"Уже начались содержательные встречи на саммите G7 во Франции. Эмманюэль, господин Президент, спасибо! График на день серьезный. Главное - усилить ПВО для Украины и подтолкнуть дипломатию, чтобы Россия завершила свою войну. Мир нужен", - отметил глава государства.

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский, Трамп и Макрон провели закулисную встречу на саммите G7.

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Саммит G7

  • Ранее сообщалось, что президент Зеленский прибыл во французский Эвиан на саммит G7.
  • Премьер-министр Италии Мелони заявляла, что поддержка Украины будет главной темой на саммите G7.
  • Ранее Зеленский рассказал, что предлагал диктатору Путину провести встречу на саммите G7.
  • 14 июня Зеленский во время разговора с Дональдом Трампом договорился о встрече на саммите "Большой семерки".

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Что предшествовало?

Напомним, Макрон предложил Зеленскому организовать встречу с Трампом.

Автор: 

Зеленский Владимир (24520) саммит (1247) Макрон Эмманюэль (1622)
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Ну все. Безтолкових заяв тепер на цілу добу.
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16.06.2026 12:50 Ответить
Это точно,в яблочко)))))
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16.06.2026 13:12 Ответить
Самый главный на саммите - патужный,все ловят его взгляд...
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16.06.2026 13:13 Ответить
 
 