Зеленський підтвердив, що вже зустрівся з Макроном: Графік на день серйозний. Мир потрібен!. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що вже провів зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном на полях саміту G7 у Франції.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі від Зеленського

"Вже змістовно почались зустрічі на саміті G7 у Франції. Емманюелю, пане Президенте, дякую! Графік на день серйозний. Головне - посилити ППО для України та підштовхнути дипломатію, щоб Росія завершила свою війну. Мир потрібен", - зазначив глава держави.

Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський, Трамп і Макрон провели закулісну зустріч на саміті G7.

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Саміт G7

Раніше повідомлялось, що президент Зеленський прибув до французького Евіана на саміт G7.

Прем'єрка Італії Мелоні заявляла, що підтримка України буде головною темою на саміті G7.

Раніше Зеленський розповів, що пропонував диктатору Путіну провести зустріч на саміті G7.

14 червня Зеленський під час розмови із Дональдом Трампом домовився про зустріч на саміті "Великої сімки".

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Що передувало?

Нагадаємо, Макрон запропонував Зеленському організувати зустріч із Трампом.