Зеленський підтвердив, що вже зустрівся з Макроном: Графік на день серйозний. Мир потрібен!. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що вже провів зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном на полях саміту G7 у Франції.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі від Зеленського
"Вже змістовно почались зустрічі на саміті G7 у Франції. Емманюелю, пане Президенте, дякую! Графік на день серйозний. Головне - посилити ППО для України та підштовхнути дипломатію, щоб Росія завершила свою війну. Мир потрібен", - зазначив глава держави.
Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський, Трамп і Макрон провели закулісну зустріч на саміті G7.
Саміт G7
- Раніше повідомлялось, що президент Зеленський прибув до французького Евіана на саміт G7.
- Прем'єрка Італії Мелоні заявляла, що підтримка України буде головною темою на саміті G7.
- Раніше Зеленський розповів, що пропонував диктатору Путіну провести зустріч на саміті G7.
- 14 червня Зеленський під час розмови із Дональдом Трампом домовився про зустріч на саміті "Великої сімки".
Що передувало?
Нагадаємо, Макрон запропонував Зеленському організувати зустріч із Трампом.
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Gary Grant
показати весь коментар16.06.2026 12:50 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Юрий #499168
показати весь коментар16.06.2026 13:12 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Юрий #499168
показати весь коментар16.06.2026 13:13 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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