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Новини Відео Зустріч Зеленського з Макроном Саміт G7
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Зеленський підтвердив, що вже зустрівся з Макроном: Графік на день серйозний. Мир потрібен!. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що вже провів зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном на полях саміту G7 у Франції.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі від Зеленського

"Вже змістовно почались зустрічі на саміті G7 у Франції. Емманюелю, пане Президенте, дякую! Графік на день серйозний. Головне - посилити ППО для України та підштовхнути дипломатію, щоб Росія завершила свою війну. Мир потрібен", - зазначив глава держави.

Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський, Трамп і Макрон провели закулісну зустріч на саміті G7.

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Саміт G7

  • Раніше повідомлялось, що президент Зеленський прибув до французького Евіана на саміт G7.
  • Прем'єрка Італії Мелоні заявляла, що підтримка України буде головною темою на саміті G7.
  • Раніше Зеленський розповів, що пропонував диктатору Путіну провести зустріч на саміті G7.
  • 14 червня Зеленський під час розмови із Дональдом Трампом домовився про зустріч на саміті "Великої сімки".

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Що передувало?

Нагадаємо, Макрон запропонував Зеленському організувати зустріч із Трампом.

Автор: 

Зеленський Володимир (28045) саміт (854) Макрон Емманюель (1775)
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Ну все. Безтолкових заяв тепер на цілу добу.
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16.06.2026 12:50 Відповісти
Это точно,в яблочко)))))
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16.06.2026 13:12 Відповісти
Самый главный на саммите - патужный,все ловят его взгляд...
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16.06.2026 13:13 Відповісти
 
 