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Новости Разговор зеленского с Мерцем Саммит G7
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Зеленский и Мерц обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в формате "G7 – Украина"

Зеленский встретился с Мерцем

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Эвиане.

Об этом он сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ

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О чем говорили?

По словам главы государства, они говорили об оборонной поддержке Украины, прежде всего о дальнейшем укреплении нашей ПВО, ситуации на фронте и результатах украинских дальнобойных санкций.

Отдельно обсудили пути реализации договоренностей сегодняшней встречи в формате G7 – Украина. Важно, чтобы результативность Украины на поле боя и в дальнобойности дополнялась эффективным глобальным давлением на Россию.

"Спасибо за поддержку Украины и немецкое лидерство в защите жизней наших людей от массированных российских атак. Благодарен за поддержку нашего пути в Евросоюз. Это важно для украинского народа", - резюмирует он.

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский, Трамп иМакрон провели закулисную встречу на саммите G7.

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Саммит G7

  • Ранее сообщалось, что президент Зеленский прибыл во французский Эвиан на саммит G7.
  • Премьер-министр Италии Мелони заявляла, что поддержка Украины будет главной темой на саммите G7.
  • Ранее Зеленский рассказал, что предлагал диктатору Путину провести встречу на саммите G7.
  • 14 июня Зеленский во время разговора с Дональдом Трампом договорился о встрече на саммите "Большой семерки".

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Что предшествовало?

Напомним, Макрон предложил Зеленскому организовать встречу с Трампом.

Автор: 

Зеленский Владимир (24520) саммит (1247) Фридрих Мерц (445)
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