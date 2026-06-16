Зеленский и Мерц обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в формате "G7 – Украина"
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Эвиане.
Об этом он сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.
О чем говорили?
По словам главы государства, они говорили об оборонной поддержке Украины, прежде всего о дальнейшем укреплении нашей ПВО, ситуации на фронте и результатах украинских дальнобойных санкций.
Отдельно обсудили пути реализации договоренностей сегодняшней встречи в формате G7 – Украина. Важно, чтобы результативность Украины на поле боя и в дальнобойности дополнялась эффективным глобальным давлением на Россию.
"Спасибо за поддержку Украины и немецкое лидерство в защите жизней наших людей от массированных российских атак. Благодарен за поддержку нашего пути в Евросоюз. Это важно для украинского народа", - резюмирует он.
Ранее СМИ сообщили, что Зеленский, Трамп иМакрон провели закулисную встречу на саммите G7.
Саммит G7
- Ранее сообщалось, что президент Зеленский прибыл во французский Эвиан на саммит G7.
- Премьер-министр Италии Мелони заявляла, что поддержка Украины будет главной темой на саммите G7.
- Ранее Зеленский рассказал, что предлагал диктатору Путину провести встречу на саммите G7.
- 14 июня Зеленский во время разговора с Дональдом Трампом договорился о встрече на саммите "Большой семерки".
Что предшествовало?
Напомним, Макрон предложил Зеленскому организовать встречу с Трампом.
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