Зеленский и Мерц обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в формате "G7 – Украина"

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Эвиане.

Об этом он сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

О чем говорили?

По словам главы государства, они говорили об оборонной поддержке Украины, прежде всего о дальнейшем укреплении нашей ПВО, ситуации на фронте и результатах украинских дальнобойных санкций.

Отдельно обсудили пути реализации договоренностей сегодняшней встречи в формате G7 – Украина. Важно, чтобы результативность Украины на поле боя и в дальнобойности дополнялась эффективным глобальным давлением на Россию.

"Спасибо за поддержку Украины и немецкое лидерство в защите жизней наших людей от массированных российских атак. Благодарен за поддержку нашего пути в Евросоюз. Это важно для украинского народа", - резюмирует он.

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский, Трамп иМакрон провели закулисную встречу на саммите G7.

Читайте: Зеленский назвал ожидания от саммитов G7, Евросовета и НАТО: Переговоры и встречи на этой неделе должны быть не пустыми

Саммит G7

Ранее сообщалось, что президент Зеленский прибыл во французский Эвиан на саммит G7.

Премьер-министр Италии Мелони заявляла, что поддержка Украины будет главной темой на саммите G7.

Ранее Зеленский рассказал, что предлагал диктатору Путину провести встречу на саммите G7.

14 июня Зеленский во время разговора с Дональдом Трампом договорился о встрече на саммите "Большой семерки".

Читайте: Лукашенко извинился перед Зеленским за предыдущие заявления: Беларусь не будет воевать с Украиной

Что предшествовало?

Напомним, Макрон предложил Зеленскому организовать встречу с Трампом.